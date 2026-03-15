Martin, Stanislav, Hůrka, Luka a Muzeum

Martin v roce 1981, v osmnácti, utekl před vojnou do Itálie a pak do San Diega. V USA strávil dvacet let. Pracoval ve fabrice, koupil si Chevrolet Camaro. Vstoupil do motorkářského klubu. Pak byl ve vězení a pak ho vyhostili.

Po pár letech v Česku skončil na ulici, kde žije střídavě třináct let a říká, žil jsem život, na který chodí lidé do kina. A také prodává Nový Prostor, čtrnáctideník, který prodávají lidé bez domova od roku 2001.

O Martinovi jsem si přečetla 7. 3. 2026, v sobotním magazínu jistého deníku. A děkuju redaktorce Stáně Seďové, že Martinův příběh sepsala, protože určitě zapůsobil svou upřímností nejenom na mě.

Nový Prostor si roky kupuju u stanice metra Muzeum, kam přijedu z Hlavního nádraží, ale přiznám se, že loni jsem si ho od dovolené nekoupila ani jednou. Znáte to. Někdy máte v hlavě něco jiného a spoustu věcí uvidíte, až když si hlavu vyčistíte.

Vyčistila jsem si ji přečtením rozhovoru s Martinem Novotným.

Martin prodává tři roky Nový Prostor a minimálně třikrát týdně ho míjí Pražané, nastupující na metro ve stanicích Hůrka a Luka. Pravou nohu má amputovanou pod kolenem, na druhé mu chybí prsty. Přespává v ubytovacím zařízení Domov Přístav na Zahradním městě a elektrický vozík, na kterém sedí, má pronajatý za sto korun na den, protože jeho starý invalidní vozík se po mnoha opravách rozbil.

Jeho sociální pracovnice Katka Lenkerová mu dala letáčky, které může dávat lidem, kteří by mu chtěli přispět na nový vozík. Založila mu i sbírku na platformě Donio (donio.cz/prispevek/37009), kterou spustila 17. února 2026.

V pondělí jsem přijela z Hlaváku k Muzeu, prodejce Nového Prostoru tam stál, šla jsem k němu, koupila si Nový Prostor, pak jsem se mu představila a dala mu vizitku, řekla mu, že jsem v sobotu četla o jeho kolegovi, on mi řekl, že ho zná, a já mu řekla, že chci napsat o Martinovi blog a že bych ráda zmínila na konci i jeho jméno, jestli mu to nebude vadit. Nevadilo.

Jo, a když jsem odcházela, tak jsem řekla panu Stanislavovi Krejcarovi, který prodává Nový Prostor u zastávky metra Muzeum, že si ho odteď budu kupovat od něho.

Autor: Irena Fuchsová | neděle 15.3.2026 23:23

Jela jsem z kolínského nádraží autobusem domů. Těch dvou mužů jsem si všimla už na zastávce. Mohlo jim být kolem čtyřicítky, jeden byl svalovec, druhý vypadal zajímavě. Jako by byl od divadla.

Irena Fuchsová VIP

  • Počet článků 793
  • Celková karma 26,03
  • Průměrná čtenost 2297x
Stařenka (1950), která ráda relaxuje na facebooku. Matka (Filip a Rita). Babička (František). Manželka (pan Fuchs). Spisovatelka (35 vydaných knih: https://www.kdyz.cz/vydane-knihy
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.

