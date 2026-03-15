Martin, Stanislav, Hůrka, Luka a Muzeum
Po pár letech v Česku skončil na ulici, kde žije střídavě třináct let a říká, žil jsem život, na který chodí lidé do kina. A také prodává Nový Prostor, čtrnáctideník, který prodávají lidé bez domova od roku 2001.
O Martinovi jsem si přečetla 7. 3. 2026, v sobotním magazínu jistého deníku. A děkuju redaktorce Stáně Seďové, že Martinův příběh sepsala, protože určitě zapůsobil svou upřímností nejenom na mě.
Nový Prostor si roky kupuju u stanice metra Muzeum, kam přijedu z Hlavního nádraží, ale přiznám se, že loni jsem si ho od dovolené nekoupila ani jednou. Znáte to. Někdy máte v hlavě něco jiného a spoustu věcí uvidíte, až když si hlavu vyčistíte.
Vyčistila jsem si ji přečtením rozhovoru s Martinem Novotným.
Martin prodává tři roky Nový Prostor a minimálně třikrát týdně ho míjí Pražané, nastupující na metro ve stanicích Hůrka a Luka. Pravou nohu má amputovanou pod kolenem, na druhé mu chybí prsty. Přespává v ubytovacím zařízení Domov Přístav na Zahradním městě a elektrický vozík, na kterém sedí, má pronajatý za sto korun na den, protože jeho starý invalidní vozík se po mnoha opravách rozbil.
Jeho sociální pracovnice Katka Lenkerová mu dala letáčky, které může dávat lidem, kteří by mu chtěli přispět na nový vozík. Založila mu i sbírku na platformě Donio (donio.cz/prispevek/37009), kterou spustila 17. února 2026.
V pondělí jsem přijela z Hlaváku k Muzeu, prodejce Nového Prostoru tam stál, šla jsem k němu, koupila si Nový Prostor, pak jsem se mu představila a dala mu vizitku, řekla mu, že jsem v sobotu četla o jeho kolegovi, on mi řekl, že ho zná, a já mu řekla, že chci napsat o Martinovi blog a že bych ráda zmínila na konci i jeho jméno, jestli mu to nebude vadit. Nevadilo.
Jo, a když jsem odcházela, tak jsem řekla panu Stanislavovi Krejcarovi, který prodává Nový Prostor u zastávky metra Muzeum, že si ho odteď budu kupovat od něho.
Irena Fuchsová
Ty jsi polní hraboš, ale já jsem člověk! Citlivý člověk, který miluje lidi!
Jela jsem z kolínského nádraží autobusem domů. Těch dvou mužů jsem si všimla už na zastávce. Mohlo jim být kolem čtyřicítky, jeden byl svalovec, druhý vypadal zajímavě. Jako by byl od divadla.
Irena Fuchsová
Láska bezbřehá a bezedná
Když bylo Ritě čtrnáct let, všimla jsem si, že má úplně hladká lýtka. „Tobě nerostou chloupky,“ podivila jsem se a ona si vzdychla. „Rostou, mami. Ale já si je holím.“
Irena Fuchsová
Mami, připoutej se!
Stala jsem se babičkou Františka. Letos mu budou tři roky a já s radostí sleduju, jak Rita svého syna vychovává. Ne. Vychovává není správné slovo. Cepuje také ne. Diriguje! To je to správné slovo! Vím, o čem mluvím!
Irena Fuchsová
Podívej se na Jardu, vole!
Byl večer, mezi panelákama tma, ale ženský hlas kus ode mě neunávně opakoval, podívej se na Jardu, vole! Třikrát, pětkrát. Podívej se na Jardu, vole! Konečně jsme byli s Baxíkem kus od nich a já je uviděla. Chlap, žena a dítě.
Irena Fuchsová
České dráhy, vám to přijde normální?
Z Kolína do Prahy a zpět dojíždím od května 1994 a tak si myslím, že se můžu Českých drah zeptat na něco, co mi normální nepřijde.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Vodu při údržbě vodojemu Kozinec zamořily výpary z nátěru
Vodu při údržbě vodojemu Kozinec u Prahy zamořily výpary z nátěru, pitnou vodu lidem v Holubicích,...
Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Podle něj možná výhružka
Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz,...
Tramvajová linka číslo 2 je poměrně vytížena. Jezdí na ní pouze jeden vůz,který bývá přeplněn....
Donald Trump rozdává kolegům boty. Proč mu tolik záleží na velikostech jeho ministrů?
Vždy, když americký prezident Donald Trump vstoupí do místnosti, poutá pozornost jeho řeč, účes… a...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
