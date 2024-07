Maminkám je asi jedno, jestli jejich dítě žerou vosy

Možná se mýlím, ale mám silný pocit, že kočárky pro děti, které v nich sedí nebo leží tak, že na ně maminky nevidí, začaly být u nás v prodeji kolem roku 1975, kdy se mi narodil syn.

Chtěla jsem tehdy koupit stoličku a s hrůzou jsem zjistila, že existují jenom takové, ve kterých děti sedí zády k mamince! Pokud bude mít stolička boudu, neuvidím syna vůbec, a když boudu mít nebude, uvidím sice jeho hlavičku, ale nebudu vidět, jestli ho třeba neobtěžuje moucha nebo vosa?! Neuvidím ho a syn neuvidí mě! A nebudu s ním moct mluvit! Jak mu budu moct něco ukázat, když bude sedět zády ke mně?!

Nakonec jsem sehnala z druhé ruky stoličku z NDR a byla jsem spokojená. Viděla jsem na své dítě a moje dítě vidělo na mě.

Dneska jsou v prodeji kočárky, ve kterých můžete dát korbičku pro dítě buď tak, že na ně neuvidíte, nebo tak, že na sebe budete vidět. Schválně si všimněte, kolik rodičů na své děti nevidí! Podle mě jich je většina.

Šla jsem nedávno v hodně parném dni proti mamince s kočárkem, která na svoji holčičku neviděla. Zatímco maminka měla sluneční brýle a, samozřejmě, mobil, její zpocená holčička mžourala proti sluníčku, které se do ní plnou silou opíralo.

Mému vnukovi bude rok a dceru by nenapadlo, dát korbičku tak, aby na něho neviděla. Mluvila jsem s ní o tom, souhlasila se mnou, ale zároveň mi řekla, že někteří rodiče si myslí, že je pro dítě lepší, když vidí před sebe a kolem sebe.

Trochu mi to připomíná mobily. Také se dětem strkají co nejdříve, protože je to pro ně lepší a zábavnější než... než co? Než vidět na své dítě a mluvit s ním?

Nejsou tyhle korbičky otočené od rodičů jenom další únikovou cestou, jak mít od svého dítěte aspoň chvíli klid? Nevidět ho a neslyšet ho? Samozřejmě, rodiče mají čisté svědomí. Pro dítě je přece lepší, když vidí před sebe a kolem sebe!

Kdo by náhodou neznal pana Radkina Honzáka, českého psychiatra, publicistu a vysokoškolského pedagoga, toho ráda upozorním na to, že je to přímo lahůdkový vypravěč s obrovským smyslem pro humor, sympaťák, který glosuje věci kolem sebe lehce, přímočaře a vzhledem ke svým letitým zkušenostem, také často nemilosrdně.

Když byl nedávno u Jana Krause, přišla řeč i na kočárky, kde děti sedí nebo leží a rodiče na ně nevidí. A pan Radkin Honzák ironicky konstatoval, že je maminkám asi jedno, jestli jejich dítě žerou vosy...