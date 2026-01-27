Mami, připoutej se!
Brzy to bude dvacet let, co mě moje dcera pozvala na autobusový zájezd do Štrasburku a celou dobu si hrála na maminku.
„Mami, připoutej se.“ Rozhlédla jsem se po autobusu.
„Nikdo není připoutaný.“ To ji nezajímalo, musela jsem poslechnout.
„Prosím tě, schovej ten pas,“ napomenula mě, když jsem před hraničním přechodem nervózně vyhlížela, kdy přijde celník.
Zvedala oči v sloup, když jsem všude česky zdravila a děkovala.
Při prohlídce Štrasburku mě neustále hlídala. A také se za mě styděla. To když jsem se na vyhlídkové lodi rozzářila, když jsem ve sluchátkách uslyšela ruštinu, jediný jazyk, kterým se domluvím.
Na zpáteční cestě jsme zastavili na benzínové pumpě. Bylo půl třetí ráno a já se rozespalá dopotácela na WC. Vstup byl přes automat, tak jsem se radši chtěla vrátit, ale dcera zaplatila, prošla jsem, našla si kabinku, a když jsem spláchla, záchodové prkénko se vysunulo a odněkud začala téct voda.
„Asi jsem to rozbila,“ zašeptala jsem jí venku a ona unaveně vzdychla. „Nerozbila. Prkénko se po použití umyje a otočí.“
Už chci být zase maminka, pomyslela jsem si a šla si sednout do autobusu. Když se před odjezdem vedoucí zájezdu zeptala, jestli máme všichni svého souseda, bez váhání jsem odpověděla.
„Bohužel ano!“
Dcera se na mě vytřeštěně podívala a celý autobus se rozchechtal...
Irena Fuchsová
Podívej se na Jardu, vole!
Byl večer, mezi panelákama tma, ale ženský hlas kus ode mě neunávně opakoval, podívej se na Jardu, vole! Třikrát, pětkrát. Podívej se na Jardu, vole! Konečně jsme byli s Baxíkem kus od nich a já je uviděla. Chlap, žena a dítě.
Irena Fuchsová
České dráhy, vám to přijde normální?
Z Kolína do Prahy a zpět dojíždím od května 1994 a tak si myslím, že se můžu Českých drah zeptat na něco, co mi normální nepřijde.
Irena Fuchsová
Když mě maminka zlobila
Maminka nerada telefonovala. Takže pokaždé, když mi zavolala, se mi rozklepalo srdce. A nejvíc se mi rozklepalo, když jsem byla v Praze, v Činoherním klubu na zkoušce a maminka byla ve Žlebech, víc jak sto kilometrů od Prahy.
Irena Fuchsová
Předvánoční marocká vzpomínka
V polovině devadesátých let se pan Fuchs rozhodl, že strávíme Vánoce a Silvestra v Maroku. Byl to tehdy jeden z prvních zájezdů do Afriky, a Češi drželi kupodivu při sobě, protože jsme tam všichni letěli poprvé.
Irena Fuchsová
Já za to nemůžu! To ta průvodčí!
Jela jsem ze zkoušky do Kolína. Seděla jsem v kupé sama, přišla usměvavá průvodčí, ukázala jsem jí jízdenku, IN KARTU a průkazku ZTP a ona řekla, já vás znám i bez toho, a tím začala psát tenhle blog. Ne já. To ona.
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce.
