Lázeňská drsňačka
Hned mi padla do oka růžová mikina s kapucí – přesně, co žena mého věku potřebuje, a bílé tričko s německými nápisy, které vypadalo jako nové. Ale z nápisů jsem moudrá nebyla.
FICKEN. BUMSEN. BLASEN.
A pod nápisy bylo ještě nějaké slovo, psané klikyháky, které jsem nevyluštila.
„Co je tam napsáno, nevíte,“ zeptala jsem se paní prodavačky a ta pokrčila rameny.
„To nevím, ale tričko je úplně nenošené... vidíte? Čistá bavlna.“
Druhý den jsem v něm vyrazila na procedury. Odpoledne mi to přece jenom nedalo a zastavila jsem se u recepce. Ukázala jsem na nápisy a poprosila o překlad. Slečna recepční si nápisy přečetla, pak dlouho listovala ve slovníku a pak mě s úsměvem varovala.
„Paní Fuchsová, ve slovníku to není. Nechci vás strašit, ale bude to asi něco sprostého.“
Strach mi nenahnala, tak jsem tričko nosila dál.
Dva dny před odjezdem jsem si šla po večeři zaplavat do bazénu. U recepce na mě čekala Zdena, herečka ochotnického souboru z Tábora, se kterou jsme přijely ve stejný den, a když jsme si řekly, kde pracuju a co dělá ona ve svém volném čase, bylo nám jasné, že se už od sebe nehneme.
Teď jsme šly spolu po kolonádě k bazénu, povídaly si a já najednou slyším svoje jméno.
„Paní Fuchsová! Máte pěkné tričko!“
Kousek od nás se na mě usmívala paní Pešková, obchodní ředitelka lázní. Znaly jsme se už pár let a já se k ní teď nadšeně vrhla.
„Jé, paní Pešková! Přeložte mě! Koupila jsem si ho v sekáči dole v Klimkovicích! Bylo úplně nové! To tričko nikdo nikdy nenosil! Ale nevím, co je to za nápisy!“
Paní Pešková se usmála.
„Radši to nechtějte vědět, paní Fuchsová! To normálně nosíte?“
Zhrozila jsem se. Jak to myslí? Samozřejmě, že ho nosím! Podívala jsem se na Zdenu a ta smíchy lezla po zemi!
„To víte, že ho nosí! Nosí ho pořád! Každý den!“
Bylo vidět, že paní Pešková zadržuje smích, ale nakonec přece jenom ukázala na první slovo, které bylo na tričku.
„Ficken znamená, slušně řečeno, že máte ráda milování. Ale to vás mohlo napadnout, paní Fuchsová.“
Zavrtěla jsem hlavou.
„Ne. Nenapadlo. Myslela jsem si, že je to něco o stříhání. Víte, paní Pešková, jsem sice autorka erotických povídek, ale také jsem dost naivní, ba dokonce se dá říct, že někdy jsem, slušně řečeno, i méně chápající.“
Pak paní Pešková ukázala na druhé slovo.
„Paní Fuchsová, bumsen znamená, také slušně řečeno, že máte ráda milování s mužem.“
„A to třetí?!“
Do třetího slova se paní Peškové moc nechtělo. Ale nakonec ho přeložila také.
„Blasen znamená, slušně řečeno, že máte ráda orální sex.“
Zůstala jsem stát s otevřenou pusou a nezmohla se na jediné slovo. Paní Pešková se na mě usmála.
„Ještě se divíte, proč to tričko nikdy nikdo nenosil, paní Fuchsová? Buďte ráda, že tady nemáme německou klientelu!“
Irena Fuchsová
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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