Láska bezbřehá a bezedná
Tak jsem si je, ve čtyřiceti sedmi letech, začala holit také.
Znám její pohledy, kterými si mě kriticky prohlíží, a tak přesně vím, co se jí na mně líbí či nelíbí. Chodíme spolu nakupovat. Neomylně mi vybírá věci, které se mi nelíbí, ale poslechnu ji a dělám dobře. Naučila mě používat kosmetiku a make-up.
Když jsem nemocná, zásobuje mě léky, vitamíny a odkazy na různá lékařská vyšetření. Když jsem měla problémy s kotníkem, naučila mě ho tejpovat.
Před lety mě naučila nosit šály, v zimě i v létě. Byly jsme celoroční šálové královny a bez šály kolem krku, jsme si připadaly nahé.
Naučila mě používat mobil, a když potřebuju poradit s počítačem či s fotoaparátem, jdu za ní. Dlouho a trpělivě mi vysvětlovala, jak se za pomocí karty dostanu k bankomatu, který je za zavřenými dveřmi.
Naučila mě psát infantilní esemesky. Když jsme někde spolu a pak se vrátíme do svých domovů, píšeme si.
„Bilo ťo moč hežký, maminečko moje, viď, viď?“
„Bilo, bilo,“ odpovídám. „Žaše někam špolu puděme, viď, viď?“
Naučila mě, dávat jí esemeskami vědět, jestli jsem dobře dojela tam, kam jsem jela, jestli jsem už doma, jestli je vše ok, a když se někdy neozvu, hned mi volá.
Až s Ritou jsem poznala, čemu se říká bezbřehá láska. A bezedná, protože se její bezbřehá láska ke mně, nezměnila ani po narození syna Františka.
K její bezbřehé a bezedné lásce k synovi se připojuju něčím, co sama pozná až za pár desítek let. Láskou babičkovskou.
Irena Fuchsová
Mami, připoutej se!
Stala jsem se babičkou Františka. Letos mu budou tři roky a já s radostí sleduju, jak Rita svého syna vychovává. Ne. Vychovává není správné slovo. Cepuje také ne. Diriguje! To je to správné slovo! Vím, o čem mluvím!
Irena Fuchsová
Podívej se na Jardu, vole!
Byl večer, mezi panelákama tma, ale ženský hlas kus ode mě neunávně opakoval, podívej se na Jardu, vole! Třikrát, pětkrát. Podívej se na Jardu, vole! Konečně jsme byli s Baxíkem kus od nich a já je uviděla. Chlap, žena a dítě.
Irena Fuchsová
České dráhy, vám to přijde normální?
Z Kolína do Prahy a zpět dojíždím od května 1994 a tak si myslím, že se můžu Českých drah zeptat na něco, co mi normální nepřijde.
Irena Fuchsová
Když mě maminka zlobila
Maminka nerada telefonovala. Takže pokaždé, když mi zavolala, se mi rozklepalo srdce. A nejvíc se mi rozklepalo, když jsem byla v Praze, v Činoherním klubu na zkoušce a maminka byla ve Žlebech, víc jak sto kilometrů od Prahy.
Irena Fuchsová
Předvánoční marocká vzpomínka
V polovině devadesátých let se pan Fuchs rozhodl, že strávíme Vánoce a Silvestra v Maroku. Byl to tehdy jeden z prvních zájezdů do Afriky, a Češi drželi kupodivu při sobě, protože jsme tam všichni letěli poprvé.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Policie obvinila muže z vraždy dalšího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku
Policie obvinila 36letého muže z vraždy o 17 let staršího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku na...
Na Staroměstském náměstí proběhne shromáždění Společně za Ukrajinu. Vystoupí prezident Pavel i Dominik Hašek
V sobotu 21. února od 15 hodin se na Staroměstském náměstí uskuteční připomínka čtvrtého výročí...
Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut
Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v...
V Královéhradeckém kraji nasněžilo, na kluzkých silnicích bylo mnoho nehod
V Královéhradeckém kraji dnes sněžilo. Na silnicích zůstává vrstva sněhu, řidiči musejí být velmi...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 791
- Celková karma 27,61
- Průměrná čtenost 2299x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
Seznam rubrik
Oblíbené stránky
- Činoherní klub
- 17.6.2005 Uvolněte se, prosím!
- Moje webovky
- Rozhovor na konci roku 2013
- Fuchsová na růžovém slonu
- Moje první kniha pro děti
- Červen 2024 Když divadlo sundá masku 2. vydání (povídky)
- Rozhovor s nápovědou Irenou Fuchsovou na iDNES
- Moje Vizitka na ČRo Vltava
- Křest mé knihy v Činoherním klubu 29.4.2025.
- Beseda se mnou, Kolín, 2.10.2025
- Fotka, která mi nastavila laťku hodně vysoko!
- Beseda v kolínské knihovně 2. října 2025
- Když se řekne můj nakladatel
- Beseda v kolínské knihovně 2.10.2025 na mých webovkách
- Moje povídka v říjnovém měsíčníku REPORTÉR
- Středa 21.1.2026 v 16.30. beseda ve Starém Kolíně