Když šel děda do války
Na Velký pátek měla v Činoherním klubu premiéru hra, Radostný výlet. Jsou to dvě aktovky trojnásobného držitele Pulitzerovy ceny, amerického dramatika Thorntona Wildera.
To, co vám budu vypravovat, se mi přihodilo při generální zkoušce první aktovky, Dlouhý štědrý večer.
Když se rodina loučí s mladým Samem, který odchází do první světové války, což je scéna, kterou jsme četli nebo zkoušeli snad stokrát, měla jsem najednou oči plné slz a nezadržitelně se mi chtělo vzlykat nahlas! Obrovskou silou vůle jsem vzlykot i slzy potlačila, ale když jsem chtěla po zkoušce, během připomínek režiséra Ondřeje Sokola, popsat ostatním, jak nečekaně silně na mě tahle scéna zapůsobila, měla jsem okamžitě slzy v očích a hlas se mi třásl dojetím.
Nerozuměla jsem tomu.
Cestou na Hlavní nádraží, kdy jsem pořád měla na srdci zvláštní tlak, jsem si položila otázku, co máš spojené s první světovou válkou? A okamžitě jsem uslyšela odpověď.
Když šel děda do války.
Když šel můj děda, František Červín do války, nechal v Kolíně Marušku, svoji lásku. Brzy se dozvěděl, že Maruška čeká děťátko, a protože se z války nemohl vrátit, poslal jí dopis s úředními papíry, díky kterým se v Kolíně mohla Maruška stát jeho legitimní ženou i v jeho nepřítomnosti.
Maminka Marušky jí ale dopis nedala, hodila ho na skříň, kde v prachu přežil celou válku, zatímco Marušku si brzy potom vzal obchodník ze Slaného, kterého jí rodiče vybrali.
Když se děda z války vrátil, šel hned za rodiči Marušky. Její matka sáhla na skříň a hodila před něho na zem zaprášený dopis, který Marušce nikdy nedala.
„Zapomeň na ni! Je vdaná a má dvě dcery. Nech je na pokoji.“
Děda její přání respektoval a v čase poválečném se zamiloval do mé babičky, vzali se a narodily se jim dcery Věra, Eva a nejmladší Irena, moje maminka. Později k nim ještě přibyl syn František. Děda byl holič, trenér mladých kolínských fotbalistů, ale hlavně měl ochotnický soubor, psal divadelní hry, které i režíroval, moje babička napovídala a děda i tety se strýcem, hráli.
A pak jednou u nich doma někdo zaklepal, a když děda otevřel, stála tam patnáctiletá krásná dívka, která byla celý děda, a řekla, maminka umřela. Já jsem Anča. A jsem tvoje dcera.
Celá rodina jí otevřela náruč. Místo tří dcer měl děda ve vteřině nádherné dcery čtyři a moje babička, starší o patnáct let než Anča, získala celoživotní kamarádku. Anča u své rodiny v Kolíně zůstala a za pár let za ní ze Slaného přišla i její sestra s manželem, v Kolíně se zabydleli a narodil se jim tady syn Kája. I Anča se vdala a na konci druhé války se jí narodila dcera Marie, o pět let starší než já, děda v březnu 1948 zemřel, ale to už mé rodině psal život nové kapitoly…
Mami, vyprávěj nám, jaké to bylo, když šel děda do války.
Kolikrát jsme to s bráškou Kájou naší mamince řekli? Stokrát? A kolikrát začaly své vypravování touto větou, naše tety, Anča, Věra a Eva? Dvěstěkrát? A kolikrát řekla babička, když šel děda do války, v Kolíně zůstala Maruška, kterou děda miloval a Maruška milovala jeho...
Je rok 2026. Generální zkouška v Činoherním klubu.
Nápověda, která z první řady sledovala své kolegy, pozorovala i Sama, který se loučí s rodinou a odchází do války a najednou se ve vteřině i její čas vrátil zpátky, desítky lidí z její rodiny pocítilo bolest a utrpení války, utrpení fyzické i citové, a desítky lidí z její rodiny, které znala a milovala, šeptalo, když šel děda do války…
Irena Fuchsová
To se mnou maminka zase nebude mluvit!
Naštěstí jí to vydrží pár minut, ale i pak si bude hrát na slušňačku a osočí mě, že jsem si strašně vymýšlela už jako dítě! A pak mi vynadá, že kytka, kterou jsem jí přinesla na hrob, vypadá jako ze smeťáku...
Irena Fuchsová
Chtěla jsem být někde jinde
Že jsou knihy se mnou od mých šesti let, to jsem brala jako fakt do včerejška, kdy jsem otočila list v kalendáři a přečetla si citát na nový týden. „Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde.“
Irena Fuchsová
Přítelkyně z facebooku
Je to přesně deset let. Na fcb mě požádala o přátelství Marta, která se před čtyřiceti lety narodila v Kolíně a já přátelství přijala. Okamžitě mi poslala nadšenou zprávu, jak je šťastná, protože miluje moje knihy a mě obdivuje.
Irena Fuchsová
Martin, Stanislav, Hůrka, Luka a Muzeum
Martin v roce 1981, v osmnácti, utekl před vojnou do Itálie a pak do San Diega. V USA strávil dvacet let. Pracoval ve fabrice, koupil si Chevrolet Camaro. Vstoupil do motorkářského klubu. Pak byl ve vězení a pak ho vyhostili.
Irena Fuchsová
Ty jsi polní hraboš, ale já jsem člověk! Citlivý člověk, který miluje lidi!
Jela jsem z kolínského nádraží autobusem domů. Těch dvou mužů jsem si všimla už na zastávce. Mohlo jim být kolem čtyřicítky, jeden byl svalovec, druhý vypadal zajímavě. Jako by byl od divadla.
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka (Magazín Styl pro ženy). Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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