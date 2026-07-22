Kam to koukáš, Jaroušku?
Není divu, že se město Kolín v uplynulých letech rozhodlo, odkoupit bustu Jaroslava Fragnera od akademického sochaře Stanislava Hanzíka (1931 – 2021).
V letech 2010 – 2022 jsem byla kolínská zastupitelka a vzpomínám si, že se říkalo, že busta bude na takovém místě, aby Jaroslav Fragner z levého břehu Labe, kde je i budova radnice a knihovna, koukal přes Labe na „svou“ elektrárnu. Místo bylo jasné od začátku. Vedle knihovny, nad řekou Labem, je mezi panelákovými domy s pečovatelskou službou náměstíčko, odkud je krásně vidět na Labe i na Fragnerovu elektrárnu.
A tak se po několika letech náročných úprav, v pondělí 20. července 2026, slavnostně otevřela nádherně upravená zahrada za Městskou knihovnou, upravené náměstíčko, se zahradou propojené a zlatým hřebem této slavnosti bylo i odkrytí busty architekta Jaroslava Fragnera, umístěné na vysokém podstavci v místě, odkud se Jaroušek bude dívat na svoji elektrárnu a bude ji mít doslova jako na dlani...
Kousek od stále zakryté busty se usadily na lavičky seniorky z domů kolem nás a komentovaly dění kolem sebe včetně toho, že se navzájem upozorňovaly, kdo je kdo.
Po projevu starosty, který svým perfektním přednesem náměstíčko opanoval, přišli na řadu další řečníci, se kterými byly seniorky hrubě nespokojené.
„Proč mu nedají mikrofon?!“
„Není slyšet!“
„To nikoho nenapadlo, že bude potřeba mikrofon?!“
„Nahlas!“
Měly pravdu. Opravdu nebylo slyšet skoro nic a určitě to byla škoda, protože se mluvilo o novém prostoru u knihovny, o úpravách náměstíčka a o bustě, což stálo nejenom hodně úsilí, ale i peněz, nicméně to stálo za to a tenhle nádherný prostor kousek od náměstí, se zaslouženě zařadil mezi VIP kolínských zajímavostí.
Po projevech, které nebylo slyšet, došlo na slavnostní odkrytí busty architekta Jaroslava Fragnera. Přestřihly a odmotaly se všechny provázky, kterými byl igelit kolem busty pevně přivázaný, nakonec se stáhl i igelit, a pak jsme my všichni, kteří jsme stáli kolem, uviděli, že architekt Jaroslav Fragner nekouká na svoji elektrárnu, ale upřeně si prohlíží panelák, několik metrů před sebou.
A moje seniorky nezklamaly ani tentokrát!
„Máňo,“ ozvala se ta nejupovídanější. „Podívej! Kouká ti přímo do vokna!“
Irena Fuchsová
Co mi dneska Jirka poslal, když jsem šla z jeho pohřbu
Jsou věci, které člověk nevymyslí a nevadí to, protože se stejně stanou. Vymyslí je za nás to, co je neustále s námi a občas plní přání těch, kteří odešli.
Irena Fuchsová
Vyprávění ženy, která od poloviny šedesátek nenosila podprsenku.
Honzíku Pražáku, svým blogem, „Vyprávění ženy, která neměla žádná prsa“, jsi uvolnil stavidla mých vzpomínek ve vteřině! Doufám, že od tebe dostanu na oplátku také karmu!
Irena Fuchsová
Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.
Jsem fotbalový a hokejový analfabet. Nikdy nevím, kdo hraje na čí branku, nepamatuju si, jestli jsme červení nebo bílí, a proto nikdy nepochopím, jestli jsme dali gól my nebo naši soupeři. Ale na jednu výjimku si pamatuju!
Irena Fuchsová
Když šel děda do války
I když jsem u divadla od svých osmnácti let, nikdy bych neřekla, že mě už nemůže ničím překvapit, protože mě překvapuje pořád. A nedávno mě překvapilo tak, jak se to ještě nikdy nikomu nepodařilo.
Irena Fuchsová
To se mnou maminka zase nebude mluvit!
Naštěstí jí to vydrží pár minut, ale i pak si bude hrát na slušňačku a osočí mě, že jsem si strašně vymýšlela už jako dítě! A pak mi vynadá, že kytka, kterou jsem jí přinesla na hrob, vypadá jako ze smeťáku...
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
MONETA meziročně snížila klientské ztráty z platebních podvodů o více než 30 %
Ve Slaném skončila stavba další části cyklostezky zvané Topolová cesta
Ve slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová...
Záchranářům spadla z nosítek žena na obrubník. Následně zemřela
Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory a následně zemřela. Případ...
Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta skončí na konci léta
Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlickoústecku skončí na konci léta. Firma, která...
- Počet článků 801
- Celková karma 24,98
- Průměrná čtenost 2285x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
Seznam rubrik
Oblíbené stránky
- Činoherní klub
- 17.6.2005 Uvolněte se, prosím!
- Moje webovky
- Rozhovor na konci roku 2013
- Fuchsová na růžovém slonu
- Moje první kniha pro děti
- Červen 2024 Když divadlo sundá masku 2. vydání (povídky)
- Rozhovor s nápovědou Irenou Fuchsovou na iDNES
- Moje Vizitka na ČRo Vltava
- Křest mé knihy v Činoherním klubu 29.4.2025.
- Beseda se mnou, Kolín, 2.10.2025
- Fotka, která mi nastavila laťku hodně vysoko!
- Beseda v kolínské knihovně 2. října 2025
- Když se řekne můj nakladatel
- Beseda v kolínské knihovně 2.10.2025 na mých webovkách
- Moje povídka v říjnovém měsíčníku REPORTÉR
- Středa 21.1.2026 v 16.30. beseda ve Starém Kolíně
- Výstraha deváťákům
- První recenze na premiéru ČK, Radostný výlet
- Byla jsem na Primě, 18.6.2026, v INKOGNITU!