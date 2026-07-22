Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kam to koukáš, Jaroušku?

Funkcionalistická stavba parní elektrárny z let 1929-1932 od arch. Jaroslava Fragnera, byla v Kolíně vybudována na místě bývalého cukrovaru. Architektonicky mimořádná technická stavba, představovala ve své době evropskou špičku.

Není divu, že se město Kolín v uplynulých letech rozhodlo, odkoupit bustu Jaroslava Fragnera od akademického sochaře Stanislava Hanzíka (1931 – 2021).

V letech 2010 – 2022 jsem byla kolínská zastupitelka a vzpomínám si, že se říkalo, že busta bude na takovém místě, aby Jaroslav Fragner z levého břehu Labe, kde je i budova radnice a knihovna, koukal přes Labe na „svou“ elektrárnu. Místo bylo jasné od začátku. Vedle knihovny, nad řekou Labem, je mezi panelákovými domy s pečovatelskou službou náměstíčko, odkud je krásně vidět na Labe i na Fragnerovu elektrárnu.

A tak se po několika letech náročných úprav, v pondělí 20. července 2026, slavnostně otevřela nádherně upravená zahrada za Městskou knihovnou, upravené náměstíčko, se zahradou propojené a zlatým hřebem této slavnosti bylo i odkrytí busty architekta Jaroslava Fragnera, umístěné na vysokém podstavci v místě, odkud se Jaroušek bude dívat na svoji elektrárnu a bude ji mít doslova jako na dlani...

Kousek od stále zakryté busty se usadily na lavičky seniorky z domů kolem nás a komentovaly dění kolem sebe včetně toho, že se navzájem upozorňovaly, kdo je kdo.

Po projevu starosty, který svým perfektním přednesem náměstíčko opanoval, přišli na řadu další řečníci, se kterými byly seniorky hrubě nespokojené.

„Proč mu nedají mikrofon?!“

„Není slyšet!“

„To nikoho nenapadlo, že bude potřeba mikrofon?!“

„Nahlas!“

Měly pravdu. Opravdu nebylo slyšet skoro nic a určitě to byla škoda, protože se mluvilo o novém prostoru u knihovny, o úpravách náměstíčka a o bustě, což stálo nejenom hodně úsilí, ale i peněz, nicméně to stálo za to a tenhle nádherný prostor kousek od náměstí, se zaslouženě zařadil mezi VIP kolínských zajímavostí.

Po projevech, které nebylo slyšet, došlo na slavnostní odkrytí busty architekta Jaroslava Fragnera. Přestřihly a odmotaly se všechny provázky, kterými byl igelit kolem busty pevně přivázaný, nakonec se stáhl i igelit, a pak jsme my všichni, kteří jsme stáli kolem, uviděli, že architekt Jaroslav Fragner nekouká na svoji elektrárnu, ale upřeně si prohlíží panelák, několik metrů před sebou.

A moje seniorky nezklamaly ani tentokrát!

„Máňo,“ ozvala se ta nejupovídanější. „Podívej! Kouká ti přímo do vokna!“

Autor: Irena Fuchsová | středa 22.7.2026 12:56 | karma článku: 4,00 | přečteno: 59x

Další články autora

Irena Fuchsová

Co mi dneska Jirka poslal, když jsem šla z jeho pohřbu

Jsou věci, které člověk nevymyslí a nevadí to, protože se stejně stanou. Vymyslí je za nás to, co je neustále s námi a občas plní přání těch, kteří odešli.

17.7.2026 v 23:49 | Karma: 21,24 | Přečteno: 518x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Vyprávění ženy, která od poloviny šedesátek nenosila podprsenku.

Honzíku Pražáku, svým blogem, „Vyprávění ženy, která neměla žádná prsa“, jsi uvolnil stavidla mých vzpomínek ve vteřině! Doufám, že od tebe dostanu na oplátku také karmu!

5.7.2026 v 15:25 | Karma: 25,34 | Přečteno: 588x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.

Jsem fotbalový a hokejový analfabet. Nikdy nevím, kdo hraje na čí branku, nepamatuju si, jestli jsme červení nebo bílí, a proto nikdy nepochopím, jestli jsme dali gól my nebo naši soupeři. Ale na jednu výjimku si pamatuju!

4.7.2026 v 20:46 | Karma: 29,55 | Přečteno: 1274x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Když šel děda do války

I když jsem u divadla od svých osmnácti let, nikdy bych neřekla, že mě už nemůže ničím překvapit, protože mě překvapuje pořád. A nedávno mě překvapilo tak, jak se to ještě nikdy nikomu nepodařilo.

21.6.2026 v 22:19 | Karma: 24,09 | Přečteno: 452x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

To se mnou maminka zase nebude mluvit!

Naštěstí jí to vydrží pár minut, ale i pak si bude hrát na slušňačku a osočí mě, že jsem si strašně vymýšlela už jako dítě! A pak mi vynadá, že kytka, kterou jsem jí přinesla na hrob, vypadá jako ze smeťáku...

12.5.2026 v 13:54 | Karma: 24,70 | Přečteno: 609x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....
vydáno 16. července 2026

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
20. července 2026  6:09

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

MONETA meziročně snížila klientské ztráty z platebních podvodů o více než 30 %

22. července 2026  13:24

Ve Slaném skončila stavba další části cyklostezky zvané Topolová cesta

ilustrační snímek
22. července 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Ve slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová...

Záchranářům spadla z nosítek žena na obrubník. Následně zemřela

ilustrační snímek
22. července 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory a následně zemřela. Případ...

Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta skončí na konci léta

ilustrační snímek
22. července 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlickoústecku skončí na konci léta. Firma, která...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Irena Fuchsová VIP

  • Počet článků 801
  • Celková karma 24,98
  • Průměrná čtenost 2285x
Stařenka (1950), která ráda relaxuje na facebooku. Matka (Filip a Rita). Babička (František). Manželka (pan Fuchs). Spisovatelka (35 vydaných knih: https://www.kdyz.cz/vydane-knihy
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×