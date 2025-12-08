Já za to nemůžu! To ta průvodčí!

Jela jsem ze zkoušky do Kolína. Seděla jsem v kupé sama, přišla usměvavá průvodčí, ukázala jsem jí jízdenku, IN KARTU a průkazku ZTP a ona řekla, já vás znám i bez toho, a tím začala psát tenhle blog. Ne já. To ona.

„Čtu vaše knížky. A fejetony v ONA DNES.“ Potěšila mě.

„Děkuju. Ale do ONY už nepíšu. Redaktorky mi zasahovaly do rukopisu fejetonů, tak jsem se několikrát ozvala a naposledy jsem jim řekla, že jestli to udělají ještě jednou, končím s nimi. A ony z ONY skončily se mnou. Asi po šestnácti letech.“

„A rodiče rádi poslouchali vaše Dobrá rána na Dvojce.“ Přikývla jsem.

„To jsem ráda. Děkuju. Moje dobrá rána měla obrovský úspěch. Bylo to náročné, musela jsem spát v rozhlase, protože jsem začínala v pět hodin ráno a končila jsem v osm. Udělala jsem deset Dobrých rán, v roce 2012 a 2013. Po každém vysílání mi přišlo kolem sedmdesáti dopisů a asi čtyři sta mailů. Každému jsem odpověděla. A posluchači chtěli vědět, kdy budu zase vysílat já, protože jsme se střídali. A já z nikoho na Dvojce nemohla dostat termín dalšího vysílání tak, abych mohla na konci Dobrého rána říct, moji milí posluchači a příště se uslyšíme tehdy a tehdy. Při desátém Dobrém ránu jsem se naštvala a řekla do éteru, že je slušné na konci vysílání říct, kdy zase budu vysílat, že na to čekají hlavně posluchači senioři, ale bohužel, na Dvojce jsou neprofesionálové, kteří mi termín nejsou schopni říct.“

Usměvavá průvodčí si sedla naproti mně. Bez úsměvu.

„Vyhodili vás.“

„Jo. Tehdejší šéf mi poslal mail, že jsem zaútočila na český rozhlas a že mě stahuje z vysílání. Asi za pět let jsem poslala mail šéfce, co přišla po něm a zeptala se jí, jestli jsem pořád na černé listině a ona mi odepsala, že se ptala zaměstnanců, jak to tehdy bylo, a že se nemýlím, že jsem na černé listině pořád.“

„Paní Fuchsová, celá naše rodina pracuje na dráze a děda má schované všechny Železničáře, kam jste psala fejetony,“ řekla, aby mě potěšila, ale bohužel, já musela tenhle její blog dopsat po pravdě.

„To je milé! Pozdravujte dědu! To byla moc hezká spolupráce. V roce 2009 mi tam vyšlo asi dvanáct fejetonů. Naposledy tam vyšel fejeton o dvou klucích, se kterými jsem jela v noci z Prahy, a oni mi začali nadšeně říkat, že mají moji knihu, Když muž miluje muže, a že oba pracují jako průvodčí na ČD a jedou z Prahy, kde byli na koncertu a až do Kolína jsme si povídali o všem možném a bylo to strašně milé setkání a vlastně i milý fejeton, ale když v Železničáři vyšel, tak mi za pár dnů přišel z redakce mail, že se mnou ukončují spolupráci, protože si zaměstnanci Českých drah stěžovali na poslední fejeton.“

Tři vteřiny jsme se na sebe dívaly a pak jsme obě najednou řekly, to je strašný! Pak jsme se na sebe dívaly další tři vteřiny, a pak... pak jsme se začaly smát!

Tak, milá, usměvavá paní průvodčí, děkuju vám za tenhle fejeton, protože jste ho napsala vy!

Autor: Irena Fuchsová | pondělí 8.12.2025 22:44 | karma článku: 6,19 | přečteno: 53x

Další články autora

Irena Fuchsová

ČD, Kolín - Praha, kupé a ti dva

Když nastoupíte do vlaku a máte pocit, že si nesednete, nevzdávejte to! Projděte vagon, přejděte do druhého, i třetí vagon zkuste a vsaďte se, že pohodlné místo najdete! A kdyby jenom pohodlné!

9.11.2025 v 0:04 | Karma: 33,28 | Přečteno: 2761x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Facka na prvního máje 1962 a pan Košnar

Když jdu od kolínského náměstí Husovou ulicí a kouknu se do prvního patra, na dvě okna našeho bytu nad prodejnou chlebíčků od Fialy, na tuhle facku si nikdy nevzpomenu. Ale na to, jak jsme koukali z okna, vzpomínám často.

22.10.2025 v 23:55 | Karma: 29,66 | Přečteno: 1881x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Polibek na přivítanou

Tenhle příběh se stal mé kamarádce před pár lety. Nedávno jsme se k němu vrátily a zpětně ho vyhodnotily jako jedno z trapných nedorozumění, která nás občas potkají, a kterým se nedá předejít.

21.9.2025 v 0:17 | Karma: 19,01 | Přečteno: 761x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Mladá duše v těle 75+

Všimli jste si, jak kolem nás přibývají seniorky a senioři s holemi, s berlemi, s chodítky nebo drandí na elektro tříkolce pro seniory? I já už teď vím, kde si elektro tříkolku, až přijde čas, objednám a do týdne ji budu mít doma.

11.9.2025 v 14:24 | Karma: 38,13 | Přečteno: 2244x | Diskuse | Společnost

Irena Fuchsová

Jeníčku, ty mě kakáš!

Několik let pozoruju v komunikaci s mými kamarádkami změnu. Desítky let jsme navzájem o svých mužích znaly základní informace a víc nás nezajímali - i tak jsme měly o čem mluvit. Poslední dobou se to ale radikálně změnilo!

28.7.2025 v 23:17 | Karma: 32,92 | Přečteno: 2160x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Vlak v pražských Běchovicích srazil člověka. Na místě zemřel

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích vlak srazil a usmrtil člověka....
8. prosince 2025  21:12,  aktualizováno  21:12

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích došlo v pondělí večer k tragické nehodě. Vlak tam...

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

ilustrační snímek
8. prosince 2025  21:12,  aktualizováno  21:12

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních...

Zastupitelé Rakovníka schválili rozpočet s výdaji 709 mil.Kč, využije i přebytek

ilustrační snímek
8. prosince 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Zastupitelé Rakovníka dnes schválili rozpočet pro příští rok s výdaji 709 milionů korun Kč a příjmy...

Fúze nemocnic v Liberci a České Lípě nepotřebuje povolení ÚOHS

ilustrační snímek
8. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  19:19

Spojení Krajské nemocnice Liberec s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa nepodléhá povolení Úřadu...

Irena Fuchsová VIP

  • Počet článků 785
  • Celková karma 30,02
  • Průměrná čtenost 2307x
Stařenka (1950), která ráda relaxuje na facebooku. Matka (Filip a Rita). Babička (František). Manželka (pan Fuchs). Spisovatelka (35 vydaných knih: https://www.kdyz.cz/vydane-knihy
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.