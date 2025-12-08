Já za to nemůžu! To ta průvodčí!
„Čtu vaše knížky. A fejetony v ONA DNES.“ Potěšila mě.
„Děkuju. Ale do ONY už nepíšu. Redaktorky mi zasahovaly do rukopisu fejetonů, tak jsem se několikrát ozvala a naposledy jsem jim řekla, že jestli to udělají ještě jednou, končím s nimi. A ony z ONY skončily se mnou. Asi po šestnácti letech.“
„A rodiče rádi poslouchali vaše Dobrá rána na Dvojce.“ Přikývla jsem.
„To jsem ráda. Děkuju. Moje dobrá rána měla obrovský úspěch. Bylo to náročné, musela jsem spát v rozhlase, protože jsem začínala v pět hodin ráno a končila jsem v osm. Udělala jsem deset Dobrých rán, v roce 2012 a 2013. Po každém vysílání mi přišlo kolem sedmdesáti dopisů a asi čtyři sta mailů. Každému jsem odpověděla. A posluchači chtěli vědět, kdy budu zase vysílat já, protože jsme se střídali. A já z nikoho na Dvojce nemohla dostat termín dalšího vysílání tak, abych mohla na konci Dobrého rána říct, moji milí posluchači a příště se uslyšíme tehdy a tehdy. Při desátém Dobrém ránu jsem se naštvala a řekla do éteru, že je slušné na konci vysílání říct, kdy zase budu vysílat, že na to čekají hlavně posluchači senioři, ale bohužel, na Dvojce jsou neprofesionálové, kteří mi termín nejsou schopni říct.“
Usměvavá průvodčí si sedla naproti mně. Bez úsměvu.
„Vyhodili vás.“
„Jo. Tehdejší šéf mi poslal mail, že jsem zaútočila na český rozhlas a že mě stahuje z vysílání. Asi za pět let jsem poslala mail šéfce, co přišla po něm a zeptala se jí, jestli jsem pořád na černé listině a ona mi odepsala, že se ptala zaměstnanců, jak to tehdy bylo, a že se nemýlím, že jsem na černé listině pořád.“
„Paní Fuchsová, celá naše rodina pracuje na dráze a děda má schované všechny Železničáře, kam jste psala fejetony,“ řekla, aby mě potěšila, ale bohužel, já musela tenhle její blog dopsat po pravdě.
„To je milé! Pozdravujte dědu! To byla moc hezká spolupráce. V roce 2009 mi tam vyšlo asi dvanáct fejetonů. Naposledy tam vyšel fejeton o dvou klucích, se kterými jsem jela v noci z Prahy, a oni mi začali nadšeně říkat, že mají moji knihu, Když muž miluje muže, a že oba pracují jako průvodčí na ČD a jedou z Prahy, kde byli na koncertu a až do Kolína jsme si povídali o všem možném a bylo to strašně milé setkání a vlastně i milý fejeton, ale když v Železničáři vyšel, tak mi za pár dnů přišel z redakce mail, že se mnou ukončují spolupráci, protože si zaměstnanci Českých drah stěžovali na poslední fejeton.“
Tři vteřiny jsme se na sebe dívaly a pak jsme obě najednou řekly, to je strašný! Pak jsme se na sebe dívaly další tři vteřiny, a pak... pak jsme se začaly smát!
Tak, milá, usměvavá paní průvodčí, děkuju vám za tenhle fejeton, protože jste ho napsala vy!
Irena Fuchsová
ČD, Kolín - Praha, kupé a ti dva
Když nastoupíte do vlaku a máte pocit, že si nesednete, nevzdávejte to! Projděte vagon, přejděte do druhého, i třetí vagon zkuste a vsaďte se, že pohodlné místo najdete! A kdyby jenom pohodlné!
Irena Fuchsová
Facka na prvního máje 1962 a pan Košnar
Když jdu od kolínského náměstí Husovou ulicí a kouknu se do prvního patra, na dvě okna našeho bytu nad prodejnou chlebíčků od Fialy, na tuhle facku si nikdy nevzpomenu. Ale na to, jak jsme koukali z okna, vzpomínám často.
Irena Fuchsová
Polibek na přivítanou
Tenhle příběh se stal mé kamarádce před pár lety. Nedávno jsme se k němu vrátily a zpětně ho vyhodnotily jako jedno z trapných nedorozumění, která nás občas potkají, a kterým se nedá předejít.
Irena Fuchsová
Mladá duše v těle 75+
Všimli jste si, jak kolem nás přibývají seniorky a senioři s holemi, s berlemi, s chodítky nebo drandí na elektro tříkolce pro seniory? I já už teď vím, kde si elektro tříkolku, až přijde čas, objednám a do týdne ji budu mít doma.
Irena Fuchsová
Jeníčku, ty mě kakáš!
Několik let pozoruju v komunikaci s mými kamarádkami změnu. Desítky let jsme navzájem o svých mužích znaly základní informace a víc nás nezajímali - i tak jsme měly o čem mluvit. Poslední dobou se to ale radikálně změnilo!
|Další články autora
- Počet článků 785
- Celková karma 30,02
- Průměrná čtenost 2307x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce.
