Husí kůže Petra Nárožného
Při jedné pauze si Bára Hrzánová propletla nohy jako hadí žena a lehce dosedla na kraj jeviště. Kolegové její umění obdivovali.
„Tys chodila do baletu, Barunko,“ zeptala se paní Milka.
„Kdepak! To mám vrozený! To mi jde samo,“ smála se Bára.
„Já zase umím husí kůži,“ pochlubil se Petr Nárožný a hned své umění předvedl. Vykasal si rukáv u košile a ukázal paži bez husí kůže. Chvíle napětí a pak už paní Milka s Bárou jenom nadšeně vykřikovaly.
„Podívejte se! Je tam! Udělala se mu husí kůže!“
„No jo. Tohle umím už léta,“ pochválil se spokojeně Petr Nárožný a nebyl by to on, kdyby nepřidal na husí kůži úsměvnou vzpomínku.
„Když jsem svého času hrál v Semaforu, se Šimkem a s Luďkem Sobotou, objevil se občas nějaký divadelní nadšenec, který neustále chodil za Šimkem, že chce hrát se mnou a s Luďkem. Se Šimkem hrát nechtěl, ale Nárožný a Sobota, ti ho lákali.
Když už si Šimek nevěděl rady, tak ho pozval na zkoušku na jeviště. My s Luďkem jsme si sedli do poslední řady a Šimek začal.
„Myslíte, že byste uměl sehrát scénku, kde já budu otec a vy syn,“ zeptal se toho nadšence a ten přikývl, že tohle samozřejmě zvládne.
A scénka začala.
My s Luďkem jsme v té poslední řadě pořád dávali ruce k uším a vykřikovali jsme, neslyšíme! Nahlas! Tady není nic slyšet!
A z divadelního nadšence se pomalu stával divadelní zoufalec, který se ze začátku ještě bránil, že on prý potíže s hlasem nemá, že má hlas zvučný, ale když my jsme pořád volali, že vzadu není nic slyšet a Šimek mu tvrdil, že jevištní mluva je těžká, a musí se to umět, tak začal na jevišti řvát, až skoro chraptěl a my pořád volali, že nic neslyšíme, a když to vypadalo, že ho nepřesvědčíme, přišli jsme s Luďkem na jeviště a Šimek to konečně ukončil.
„Tak dobře. Dejme tomu, že s tím vaším hlasem by se ještě něco dalo dělat, ale to není zdaleka všechno. Pan Nárožný vám teď předvede jeden z nejdůležitějších bodů abecedy herectví. Husí kůži. Jestli to zvládnete udělat po něm, tak vás beru.“
A já natáhl ruku, předvedl jsem husí kůži a ten nebožák to vzdal...“
Irena Fuchsová
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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