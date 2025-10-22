Facka na prvního máje 1962 a pan Košnar
Táta nikdy do prvomájového průvod nechodil, ale když šla jeho fabrika naší ulicí na náměstí, kde byly za chvíli projevy funkcionářů, čekal za záclonou, až půjde pod okny jeho parta, pak se vyklonil z okna a domlouval se s chlapy, ve které hospodě se sejdou.
I v roce 1962 se vyklonil z okna, ale přesně ve chvíli, kdy se vyklonil, přestali muzikanti v čele průvodu hrát, průvod se zastavil a s ním se zastavila i tátova parta, která stála přímo pod naším oknem.
A já, do úlevného prvomájového ticha, které bylo najednou v celé ulici, jsem za tátou, schovaná za záclonou, zakřičela, hurá! Ať žije první máj!
Na tátu se v tu chvíli nepodívali jenom chlapi z jeho party, ale podívali se na něj všichni, kdo stáli naštosovaní v naší ulici, táta bleskurychle prolétl záclonou a vrazil mi facku.
A víte, proč jsem si na tuhle facku vzpomněla? Čekala jsem dneska před osmou hodinou na Zálabí, na autobus, který jede na nádraží. Kolín byl ucpaný jako každé ráno, auto za autem se sunulo ze starého mostu a stejná řada aut se sunula ke starému mostu, za kterým je pořád naše Husova ulice i dům číslo 49, kde jsem v roce 1950 narodila.
Z okna blíž k náměstí se vyklonil na prvního máje 1962 můj táta, aby mi za chvíli vrazil facku a v polovině padesátých let se z okna skoro každý den dívala pětiletá Irenka a její o dva roky starší bráška Kája. Oba měli před sebou papíry a tužky a zapisovali si, komu pod okny projede víc aut.
Střídali jsme se. Čekali jsme, co projede mně a pak, co projede Kájovi. Za auto jsme dávali 2, za motorku 3, za kolo 4, a když někdo kolo vedl, byla to 5.
1 dostával pan Košnar se svými koňmi a vozem. Kolem poledne jezdil naší ulicí pravidelně ze svých políček na oběd a kdo z nás dvou měl na něj štěstí, vyhrál hru. Pan Košnar na nás pokaždé kynul, protože znal naší rodinu i nás dva a my se tetelili blahem...
Tak tyhle dvě vzpomínky vylovila z mé paměti dnešní ranní kolínská kolona aut od starého mostu a kolona aut na starý most.
Prvomájovou facku a pana Košnara.
Irena Fuchsová
Polibek na přivítanou
Tenhle příběh se stal mé kamarádce před pár lety. Nedávno jsme se k němu vrátily a zpětně ho vyhodnotily jako jedno z trapných nedorozumění, která nás občas potkají, a kterým se nedá předejít.
Irena Fuchsová
Mladá duše v těle 75+
Všimli jste si, jak kolem nás přibývají seniorky a senioři s holemi, s berlemi, s chodítky nebo drandí na elektro tříkolce pro seniory? I já už teď vím, kde si elektro tříkolku, až přijde čas, objednám a do týdne ji budu mít doma.
Irena Fuchsová
Jeníčku, ty mě kakáš!
Několik let pozoruju v komunikaci s mými kamarádkami změnu. Desítky let jsme navzájem o svých mužích znaly základní informace a víc nás nezajímali - i tak jsme měly o čem mluvit. Poslední dobou se to ale radikálně změnilo!
Irena Fuchsová
Libuna z Věstonic
Vždycky mě fascinuje, když archeologové vydedukují podle nálezů, že něco se stalo takhle a jinak ne. Že na místě, kde se něco našlo, žili ti a ti, protože když se tam našlo zrovna tohle, nikdo jiný tam žít nemohl!
Irena Fuchsová
Jsem jen obyčejný muž
Určitě tuhle písničku Petra Spáleného znáte. Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám jsem nebezpečný, vždyť já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž.
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
