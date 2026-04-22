Chtěla jsem být někde jinde
Řekl to Mark Twain, já se s tímto jeho názorem setkala poprvé a tak není divu, že se moje stavidla otevřela.
Bylo mi šest let, když maminka šla do knihovny přihlásit tátu jako čtenáře a mě vzala s sebou. Když jsme odcházely, dala mi jeho čtenářskou legitimaci s číslem 376 a řekla, a odteď sem budeš chodit ty a budeš tátovi půjčovat knihy.
Půjčovala jsem mu knihy v oddělení pro dospělé až do roku 1982, kdy zemřel. Četli jsme je spolu. A dvakrát za tu dobu se stalo, že mi řekl, Mášenko, tuhle jsme už četli. Proč mi v dětství říkal Mášenko, nevím.
Samozřejmě, že jsem se i já hned v první třídě přihlásila do dětského oddělení a nosila jsem domů svoje a tátovy knihy, jako poklad.
Proč mě tak přitahovaly? Protože jsem chtěla být někde jinde, jak říká Mark? Proto jsem chodila od svých osmi let pomáhat do knihovny, na kterou jsem koukala z okna našeho bytu? Proto jsem pořád četla a neslyšela, že na mě rodiče mluví, což hlavně tátu, když byl opilý, rozčilovalo?
„Jdu do knihovny,“ oznamovala jsem doma a celé odpoledne jsem byla v knihovně. Zařazovala jsem knihy, které čtenáři vraceli, zapisovala jsem knihy, které si půjčili a inkasovala od nich deset haléřů za knihu. Nedivte se! Byl konec padesátých let!
Brzy jsem získala privilegium balit nové knihy do zeleného papíru a odnášet si je jako první čtenář domů a že to byly i knihy pro dospělé, to nikoho z knihovnic nepřekvapovalo, protože, jak říkaly, naše Irenka čte všechno!
Tehdy žáci museli nosit do školy potvrzení ze Sběrných surovin, že odevzdali papír, ale já nosila potvrzení z knihovny, že mám brigádnické hodiny.
O prázdninách jsem si půjčovala i tři knihy na den a do večera jsem je přečetla. Průběžně jsem si psala Čtenářský deník, který chtěla češtinářka v září vidět a přála jsem si, aby mě vyvolala a já mohla mluvit alespoň o jedné knize, o které jsem v deníku psala. Moje přání bylo pokaždé vyslyšeno, já spokojeně mluvila o knize a třída tiše poslouchala. A nejenom to.
Škola se otevírala ve tři čtvrtě na osm, ale já chodila o hodně dřív, protože před školou na mě čekalo deset, někdy i patnáct dětí a já jim vypravovala příběhy spletené z několika knih, které jsem právě četla a sama jsem byla překvapená, jaký nový příběh jsem vymyslela.
Přišlo mi to normální. Já čtu knihy, abych byla někde jinde, spolužáci sice moc nečtou, ale také chtějí být aspoň chvíli někde jinde, tak jim vypravuju a oni poslouchají. Byla to příjemná rána před zamknutou školou, ale nepříjemné bylo, že si moji ranní posluchači pamatovali, kde jsem den před tím své vypravování skončila a chtěli druhý den pokračování, ale mně se právě bezbřehost a bezednost mých vypravování líbila a nechtěla jsem je svazovat, tak jsem začala chodit do školy, když už byla odemčená.
Ke konci druhého ročníku SVVŠ jsem z několika důvodů věděla, že tam být nechci a začala jsem si číst při vyučování Dostojevského.
„Klidně si to dočtěte,“ řekl mi jednou profesor při hodině chemie, já mu poděkovala a četla jsem dál.
Brzy po tom jsem ze školy odešla, protože jsem chtěla být někde jinde.
Vyšlo 14. dubna 2026, v týdeníku, Styl pro ženy.
Irena Fuchsová
Is to přesně deset let. Na fcb mě požádala o přátelství Marta, která se před čtyřiceti lety narodila v Kolíně a já přátelství přijala. Okamžitě mi poslala nadšenou zprávu, jak je šťastná, protože miluje moje knihy a mě obdivuje.
Martin, Stanislav, Hůrka, Luka a Muzeum
Martin v roce 1981, v osmnácti, utekl před vojnou do Itálie a pak do San Diega. V USA strávil dvacet let. Pracoval ve fabrice, koupil si Chevrolet Camaro. Vstoupil do motorkářského klubu. Pak byl ve vězení a pak ho vyhostili.
Ty jsi polní hraboš, ale já jsem člověk! Citlivý člověk, který miluje lidi!
Jela jsem z kolínského nádraží autobusem domů. Těch dvou mužů jsem si všimla už na zastávce. Mohlo jim být kolem čtyřicítky, jeden byl svalovec, druhý vypadal zajímavě. Jako by byl od divadla.
Láska bezbřehá a bezedná
Když bylo Ritě čtrnáct let, všimla jsem si, že má úplně hladká lýtka. „Tobě nerostou chloupky," podivila jsem se a ona si vzdychla. „Rostou, mami. Ale já si je holím."
Mami, připoutej se!
Stala jsem se babičkou Františka. Letos mu budou tři roky a já s radostí sleduju, jak Rita svého syna vychovává. Ne. Vychovává není správné slovo. Cepuje také ne. Diriguje! To je to správné slovo! Vím, o čem mluvím!
Prodej pozemku na ul. Rakovecká
Rakovecká, Brno
3 767 000 Kč
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka (Magazín Styl pro ženy). Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
