České dráhy, vám to přijde normální?
Loni v listopadu jsem seděla v kupé s mladou ženou. Jely jsme z Prahy do Kolína a povídaly si o ranním zpoždění vlaku, na který jsme ráno v Kolíně obě čekaly. Přišel průvodčí, a když nás zkontroloval, oznámil nám, že od půlky prosince budeme muset mít místenky do všech vlaků „vyšší kvality“ z Prahy do Ostravy a zpět. Do rychlíků místenky mít nemusíme.
Zkazil nám tím náladu. Mně proto, že nemám internet v mobilu, protože ho v mobilu mít nechci, takže si nemůžu přes internet zajistit jízdenku a k ní místenku a kupuju si jízdenky u pokladny a jedu tím, co přijede jako první, ať z Kolína nebo z Prahy. A ta mladá žena říkala, že na týdenku si místenky kupovat nemůže, a jestli to tak bude, tak bude muset v zaměstnání říct, aby jí přidali na dopravu.
Napsala jsem na České dráhy tři e-maily. Nejdřív jsem komunikovala s mužem, kterému jsem po druhém e-mailu napsala, že mám pocit, že mi odpovídá AI, tak mě předal kolegyní, které jsem na její e-mail odpověděla, že děkuju a tím jsem s dohadováním o místenkách skončila.
Ale protože mě realita s místenkami znervozňovala, uklidnila jsem se zjištěním, že mi jede dost rychlíků z Kolína do Prahy a zpět, a jezdí mi také spěšné vlaky, které jsou proti některým rychlíkům přímo luxusní a průvodčí v nich jsou tak příjemní, že jsem je už několikrát pochválila.
Tím jsem považovala tento problém za vyřízený, ale v sobotu 10.1.2026 jsem prožila něco, na co bych se chtěla Českých drah zeptat.
V sobotu 10.1.2026 jsem potřebovala být v Praze před desátou hodinou. Vybrala jsem si rychlík R 988 Vysočina, s odjezdem z Kolína v 09.15. Jízdenku jsem si koupila u pokladny v týdnu.
Když jsem přišla před devátou na nádraží, zjistila jsem, že „můj“ rychlík má cca dvacetiminutové zpoždění, ale Ex1 (IC 546 Ostravan), který jede v 09.11., měl přijet na čas. Tak jsem si u pokladny na svojí jízdenku koupila místenku za 35,00 Kč.
Ex1 přijel přesně, místenku jsem měla mít ve druhém vagónu za lokomotivou, kde ale byl restaurační vůz, tak jsem nastoupila do vagonu za ním, a když jsem zjistila, že je tenhle vagon poloprázdný, svojí místenku jsem nehledala a sedla si do prázdného kupé. Než jsme se rozjeli, přišli do kupé rodiče se synem asi osmnáctiletým, a já si tipla, že místenky určitě mít nebudou, což se mi vzápětí potvrdilo.
Paní průvodčí zkontrolovala mě a byla spokojená. Když kontrolovala rodinku, chtěla na nich místenky. Koukali překvapeně a řekli, že je nemají.
„Tak si je musíte koupit u mě. Jedna místenka stojí 50,- korun, tak od vás budu chtít 150,- korun.“ Zaplatili a paní průvodčí odešla.
České dráhy, přijde vám to normální? Ten vagon byl poloprázdný! Ti tři seděli na místech, kde nebyly místenky. Ta místa byla volná. Ale oni přesto museli zaplatit 150,- korun.
A takhle to je už měsíc. Zajímalo by mě, kolik ČD za ten měsíc vydělaly na místenkách. Každopádně v našem kupé, když počítám i sebe, nasbíraly během necelé minuty, 185,- Kč.
To není špatné, mám pravdu?
Irena Fuchsová
Když mě maminka zlobila
Maminka nerada telefonovala. Takže pokaždé, když mi zavolala, se mi rozklepalo srdce. A nejvíc se mi rozklepalo, když jsem byla v Praze, v Činoherním klubu na zkoušce a maminka byla ve Žlebech, víc jak sto kilometrů od Prahy.
Irena Fuchsová
Předvánoční marocká vzpomínka
V polovině devadesátých let se pan Fuchs rozhodl, že strávíme Vánoce a Silvestra v Maroku. Byl to tehdy jeden z prvních zájezdů do Afriky, a Češi drželi kupodivu při sobě, protože jsme tam všichni letěli poprvé.
Irena Fuchsová
Já za to nemůžu! To ta průvodčí!
Jela jsem ze zkoušky do Kolína. Seděla jsem v kupé sama, přišla usměvavá průvodčí, ukázala jsem jí jízdenku, IN KARTU a průkazku ZTP a ona řekla, já vás znám i bez toho, a tím začala psát tenhle blog. Ne já. To ona.
Irena Fuchsová
ČD, Kolín - Praha, kupé a ti dva
Když nastoupíte do vlaku a máte pocit, že si nesednete, nevzdávejte to! Projděte vagon, přejděte do druhého, i třetí vagon zkuste a vsaďte se, že pohodlné místo najdete! A kdyby jenom pohodlné!
Irena Fuchsová
Facka na prvního máje 1962 a pan Košnar
Když jdu od kolínského náměstí Husovou ulicí a kouknu se do prvního patra, na dvě okna našeho bytu nad prodejnou chlebíčků od Fialy, na tuhle facku si nikdy nevzpomenu. Ale na to, jak jsme koukali z okna, vzpomínám často.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Jednodenní péče zvyšuje komfort pacientů
Komerční sdělení Nemocnice společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s., zavedly na začátku roku jednodenní péči....
ODS na Vysočině dnes nominovala na předsedu strany Martina Kupku
Delegáti ODS na Vysočině na dnešním sněmu nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a...
Při hromadné nehodě tří aut na silnici I/43 ve Svitavách se zranili tři lidé
Při hromadné dopravní nehodě tří osobních aut ve Svitavách v městské části Lačnov dnes utrpěli...
Škoda způsobená požárem rodinného domu na Prachaticku převýší 20 milionů korun
Na Prachaticku hasiči od dnešního poledne likvidují požár rodinného domu v Novém Dvoře, což je část...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 788
- Celková karma 25,60
- Průměrná čtenost 2303x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
Seznam rubrik
Oblíbené stránky
- Činoherní klub
- 17.6.2005 Uvolněte se, prosím!
- Moje webovky
- Rozhovor na konci roku 2013
- Fuchsová na růžovém slonu
- Moje první kniha pro děti
- Červen 2024 Když divadlo sundá masku 2. vydání (povídky)
- Rozhovor s nápovědou Irenou Fuchsovou na iDNES
- Moje Vizitka na ČRo Vltava
- Křest mé knihy v Činoherním klubu 29.4.2025.
- Beseda se mnou, Kolín, 2.10.2025
- Fotka, která mi nastavila laťku hodně vysoko!
- Beseda v kolínské knihovně 2. října 2025
- Když se řekne můj nakladatel
- Beseda v kolínské knihovně 2.10.2025 na mých webovkách
- Moje povídka v říjnovém měsíčníku REPORTÉR
- Středa 21.1.2026 v 16.30. beseda ve Starém Kolíně