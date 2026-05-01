Otrokářství jako koncepce budoucnosti
Bill Gates, židovští bankéři, svobodní zednáři, ilumináti, Bilderberg, deep state, v poslední době i Donald Trump – račte si vybrat z těch, co usilují o absolutní moc, součástí čehož je prý i odeznívající pandemie a očkování, které ji mělo vyřešit. Za mých mladých let se tomu říkalo světový kapitál, což jsou dnes téměř sprostá slova, kvůli kterým byste mohli být označeni za marxisty, a to není nakonec až tak hrozné, když Marxovi nedávno postavili v Německu pomník. V horším případě by vás mohli pokládat za komunisty. Nicméně mocichtiví jednotlivci či skupiny musí při neustále se rozevírajících nůžkách materiální nerovnosti zákonitě vznikat a existovat. Politolog Petr Robejšek jim říká světová oligarchie nebo plutokracie, polistopadový politik Petr Pithart zvolil velmi trefný název „vítězové globalizace“, který jsem si dovolil používat.
Kořeny
Kde se berou? Jádro pudla je v jedné jediné lidské vlastnosti, a tou je chamtivost, ne, vlastně ve dvou, ještě nesmíme zapomenout na touhu po moci, a zejména na neustálou potřebu tyto dvě hydry krmit. Chamtivost je dána celému našemu druhu nazývanému „moderní člověk“. Tento lidský druh je dnes jediným na světě, když před tím „přežil“ všechny ostatní, asi ne tolik chamtivé druhy. Chamtivost jako touhu vlastnit bych rozdělil do tří vývojových fází: 1) vlastnictví věcí, 2) vlastnictví zážitků a 3) vlastnictví lidí. Proboha, to skončíme u otroctví? Ano, a už se tak v historii stalo, i když v zoufale primitivní formě, ale nepředbíhejme.
Jak to funguje? Jednoduše a nepotřebujeme ani příliš fantazie. Představte si, že se jako původně velmi chudobný člověk konečně dostanete k takovým penězům, které nepokrývají jen základní lidské potřeby jídla, ošacení a střechy nad hlavou. Zpočátku vám stačí na ukojení chamtivosti jen věci – lepší oblečení, lepší vybavení domácnosti, lepší bydlení – nejlépe v osobním vlastnictví, auto, chata, šperky, starožitnosti, v další fázi pozemky, nemovitosti, firmy. Už v průběhu hromadění těchto „věcí“ se dostavuje touha po zážitcích, je vidět, že jednotlivé fáze chamtivosti nejsou od sebe striktně odděleny. Jet na exotickou dovolenou, procestovat svět, kulinářské speciality, krásné ženy nebo výkonní muži, špičkové služby a třeba jen let balonem nebo seskok s padákem. Šťastní ti, kteří skončí u této fáze a jsou spokojení!
A teď se vžijme do pocitů opravdu skvěle situovaného muže nebo ženy (i když mi připadá, že to, co bude následovat, je spíš doménou mužů). Peníze vám z dobře rozjetého byznysu v řadě oblastí plynou, i když spíte, vyděláváte i na ekonomické krizi a své finance řešíte v daňových rájích. Vlastníte řadu rezidencí a auta už vás ani neberou. Koupil jste několik ostrovů a rozsáhlé pozemky včetně zemědělské půdy a lesů po celém světě. Máte těžební práva v řadě ropných polí a nerostných nalezištích, vlastníte banku, několik investičních fondů a ovládáte nemalou část distribuce elektřiny, plynu a pitné vody. Státy, ve kterých podnikáte, okrádáte na daních, a pak jim přes nastrčené firmy tyto peníze zase půjčujete, takže vám dluží, na koho se podíváte. Ve své sbírce máte umělecké skvosty, které byly prohlášeny za ztracené nebo zničené. V trezoru leží patenty, jež by mohly ohrozit vaše podnikání a jejich autoři jsou dobře „uklizeni“, vaše zájmy a bezpečnost má na starosti něco jako soukromá armáda. Vylezl jste na Mount Everest, byl na severním i jižním pólu a potopil se do Mariánského příkopu. V Africe jste vlastnoručně skolil „velkou pětku“, možná máte na kontě i nějakého člověka, jako ve filmu Živý terč. Předplatil jste si cestu na Měsíc a na Marsu máte zabukované pozemky.
Co dál?
Ani nemusíte dosáhnout úplně všecho z výše uvedeného a dostaví se potřeba vlastnictví lidí. Ale zapomeňte na tu katastrofálně zaostalou, pracnou a málo efektivní formu ze starověku. Kupovat otroky – taková blbost – pak je krmit, starat se o ně a bát se, aby vám neumřeli, protože to je pak zmařená investice. Nic takového není hodno 21. století. Dneska necháte všechny tyto starosti na nich samotných, ať si to řeší, a budete s nimi jen šoupat jako s figurkami na šachovnici, tahat za nitky a obírat je o peníze. A to se krásně dostáváme ke druhé již vzpomínané vlastnosti – k touze po moci. Ta je s chamtivostí neoddělitelně propojena a vzájemně se přímo synergicky doplňují. Když chcete moc, musíte být bohatý, a tudíž chamtivý, a když už jste chamtivý a bohatý, tak zatoužíte po moci. Ale základ je bezesporu ekonomický, takže cesta vede tudy. Vítězové globalizace mají jistě skvělé projekty, jak definitivního ovládnutí světa dosáhnout, ale to není tématem tohoto článku. Podívejme se spíš na překážky, které jim v tom zatím, zdůrazňuji zatím, brání.
Překážky
Snaha o celkové ovládnutí světa má dnes tři největší nepřátele: 1) existenci hotových peněz, 2) národní státy a 3) průběžný důchodový systém. Zpočátku tomu zcela jistě vévodil vyrovnaný státní rozpočet, ale ten se již evidentně podařilo na hlavu porazit a dnes je víceméně na celém světě v propadlišti dějin.
Hotové peníze
Dozajista cítíte ten každodenní nenápadný tlak přejít z hotových peněz na bezhotovostní platby a pravdou je, že zejména mladá generace tento záměr bouřlivě vítá. A to přesto, že i tady existuje možnost, jak vás okrást, stejně, jako když vám kdysi ukradli na ulici peněženku, jenže teď vyberou pro jistotu celé konto. Ale to není ten hlavní problém. Tím je skutečnost, že dokud existují hotové peníze, tak každý, kdo po vás nějaké peníze chce, musí v podstatě poprosit a je na vás, jestli mu je dáte nebo ne, i když třeba v elektronické podobě. To je samozřejmě pro budoucí ovládnutí světa naprosto nepřijatelná svoboda. Pokud se však vzdáme hotových peněz, stanou se z nás okamžitě otroci, proto jsem hotové peníze umístil na první příčku. Úroky na účtech by okamžitě skočily do záporných čísel a kde se vzala, tu se vzala, by se vynořila spousta institucí, které by najednou měly právo vám na peníze na účtu sáhnout, aniž byste s tím mohli cokoliv udělat. A kdo by se nějak „šprajcoval“, tomu by účet prostě zablokovali, což by se víceméně rovnalo žebrat, krást nebo umřít hlady. Nedivme se, že třeba Island si existenci hotových peněz dal do ústavy a Rakušani a další státy o tom také uvažují. A jsme rázem u druhého nepřítele.
Národní státy
Čert vem národní státy, jsou s nimi jenom problémy! A to nejsou jen ty hotové peníze. Některým státům se už začínají zajídat nadnárodní giganty s jejich mizením peněz do daňových rájů, aby jim je potom oklikou milostivě půjčovaly. Němcům se dokonce podařilo přitlačit Lichtenštejnsko, aby vydalo čísla bankovních účtů těch Němců, kteří si tam ulívají peníze. Byly to sice jen malé ryby, ale „jak se někomu z nás sáhne na majetek, to se, prosím, trpět nedá“, jak pravil Bohuslav Záhorský coby komoří Lang v komedii Pekařův císař. Když při krizi v roce 2009 žádal Kypr EU o finanční pomoc, tak mu Němci vzkázali, že když je daňovým rájem, tak ať si pomůže sám.
V tomto světle se masová, dobře organizovaná a štědře financovaná migrace z Afriky a Asie do Evropy jeví jako naprosto logická záležitost. Rozředit dosud vcelku kompaktní národní státy (to se, bohužel, netýká České republiky, my nic takového už celá staletí nemáme), změnit je na beztvarou a rozhádanou masu postrádající jakékoliv národní cítění, a posléze je definitivně ovládnout. Jak? Možná přes ty dluhy. Prakticky všechny evropské státy jsou dnes zadluženy, pandemie to jenom posílila. Každému normálnímu člověku je divné, že se vesele zadlužujeme dál, logicky to přece budeme muset jednou splatit. Státy se však tváří, že se to nakonec splácet nebude. A do jisté míry mají pravdu. Vždyť jsou to vlastně jejich peníze, které jim půjčovatelé ukradli na daních, tak proč je splácet? Kompaktní národní stát by to asi nakonec dokázal ustát, a proto musí ze hry.
To se jako zruší hranice? V podstatě ano, ale jen ty historické, víceméně kopírující národní osídlení, se změní na ty kopírující majetkové poměry a sféry vlivu. Tedy ne kdo tu žije, ale kdo tu vlastní pozemky a fabriky, popřípadě kdo se toho zmocnil přes půjčování peněz rozhazovačným vládám. Prostě „tady je Krakonošovo“, nebo v tomto kontextu spíše „tady je Trautenberkovo“.
V poslední době dostávají tyto snahy nevídaného spojence, a tím je Evropská unie, či spíše lidé v jejím vedení. Na téměř všechno je (zatím) v EU potřeba souhlas všech členů, pořád se (my v čele) musíme dohadovat s nějakými nýmandy, co ani pořádně nevíme, kde se na mapě nacházejí. Chceme přece vládnout! Zpočátku to vypadalo spíše na otázku dominance velkých států nad těmi malými, ale ani ty nemají vyhráno. Německo a Francii brzy rozvrátí úžasný nápad paní Merkelové a konečně nastane deklarované „wir schaffen das“. Vládnout jakési evropské federaci „nikoho“ přes nastrčenou Uršulu je určitě lákavé. A tak musíme my ostatní „vydržať“, jak říkají bratia Slováci…
Průběžný důchodový systém
To je sice jen malý nepřítel, taková otravná moucha, ale i tak. Všimli jste si, jak se s pravidelnou nepravidelností vracejí debaty o jeho neudržitelnosti? Argumentem je téměř vždy očekávaný zvětšující se schodek mezi vyplácenými důchody a vybraným pojistným, zrovna nedávno to u nás bylo aktuálním tématem, i když trochu z jiného důvodu. Nikdo ale neřekne, že neudržitelná je právě jen ta původní myšlenka, že se bude jednat o pojištění v obecně chápaném slova smyslu. Původ požadavku zrušit průběžný důchodový systém je ovšem poněkud jiný. Jsou to totiž peníze, které jdou po výběru od pracujících rovnou důchodcům (a ještě prý schází) a na které je tudíž těžké dosáhnout a lidi nebo stát o ně šikovně obrat tak, jak se to děje v podstatě všude jinde. Bodejť ne, když žijeme v ekonomickém systému, v němž okrádáme jeden druhého a říkáme tomu tržní hospodářství, a jehož výsledkem je, že bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. Zblbnout lidi, že bude lepší si na důchod spořit individuálně, nabídnout „skvělé“ zhodnocení v nejrůznějších fondech, a pak je stejně o ty peníze připravit. To je vysněná budoucnost.
Nadějné vyhlídky
Jak bude vypadat svět vítězů globalizace? Skvělý úspěch sociálního inženýrství? Ano, oni tomu tak budou dozajista říkat. Ve skutečnosti otrokářská společnost. Koneckonců, pokud přijmeme teorii o vývoji společnosti po šroubovici podle marxisticko-leninské filozofie, kterou nás starší kdysi dávno krmili ve škole, je vlastně na řadě. Po beztřídní socialistické společnosti o jeden „závit“ výš než beztřídní prvobytně pospolná, musí přece zákonitě následovat společnost otrokářská, ovšem také o jeden „závit“ výš, dnes v digitální době bychom řekli „verze 2.0“. Čínským komunistům by se to možná mohlo líbit, i když by jistě zůstali na hony vzdáleni takovéto interpretaci.
Na jedné straně obyčejní lidé – vlastně otroci – připoutaní řetězem bezhotovostního styku, pod bedlivým dohledem kamerových systémů, bezpečnostních složek a brzy i umělé inteligence, v síti sociálního kreditu a rodičovství na povolení. Jen práce a přísně dávkovaná zábava podle zásluh, jídlo mizerné kvality a nepříliš skvělá lékařská péče. Na stáří „pečovatelské“ ústavy, které by byly spíše vyhlazovacími tábory, co taky s těmi, co už nemohou pracovat. Opozice neexistuje, náznak odporu a dotyčný/á beze stopy mizí.
Na druhé straně vyvolení – vlastně otrokáři – plně ovládající, kontrolující a „moudře“ řídící celou společnost. Veškerý luxus a pouze kvalita. Odtrženost od života „otroků“ jak duševní, tak fyzická – zřejmě by žili zcela odděleně, což není ani dnes úplně nereálné a různá „Beverly Hills“ se staly součástí už i našeho života. V tomto smyslu si vždycky vzpomenu na film Elysium s Mattem Damonem v hlavní roli. Kvůli hloupému „happyendu“, který by musel zákonitě skončit katastrofou, jen mírně podprůměrný sci-fi film, ale nástin „otrokářské“ budoucnosti je v něm mrazivě realistický. I včetně toho mimozemského satelitu pro vyvolené. Nebo je to celé jen taková fantasmagorie?
Dokážeme vzdorovat?
Dobrá otázka. Již dnes existuje řada států, které k otrokářství nemají daleko, často za více či méně mlčenlivého souhlasu řadových obyvatel, záleží na nátuře, výkonnosti propagandy a údernosti represivních složek. Představme si, že by se všechny tyto chmurné představy naplnily. Je nějaká šance se z toho dostat? Samozřejmě je, i když mizivá, ale naděje umírá poslední, že… V této souvislosti si vždycky vzpomenu na pád komunismu ve střední Evropě, který je stále (mylně) pokládán za jakousi „revoluci“. O nic takového se nejednalo. Představitelé tohoto zřízení věnovali většinu zdrojů a času jen na vlastní udržení u moci, proto mohlo toto zřízení padnout pouze „zevnitř“, tedy tím, že ho zničí jeho vlastní udržovatelé, což se také stalo. Jakou šanci by asi měl kdokoliv i „zevnitř“, když všechny ty sledovací systémy by také byly ve verzi 2.0? Anebo by všechno nakonec převzala umělá inteligence, na počátku naivně využívaná pouze pro dohled, aby se její pravomoci s tím spojené časem natolik zvýšily, že už by nás zcela ovládla? Koneckonců, nechme se překvapit…
Epilog
Původně měl tímto můj článek skončit. Ale došlo v poslední době k určitým změnám, které mě upozornily ještě na jednu překážku, jež vítězům globalizace dosud brání v ovládnutí světa.
Naše rozvinutá civilizace poskytující možnost si přepychově užívat života tak, jak se o tom předchozím generacím ani nesnilo, má totiž své Achillovy paty. Samozřejmě se počítá s tím, že ten luxus bude jen pro vyvolené, ale na druhé straně je tato civilizace, která má uvedený luxus zajišťovat, dost náročná na obsluhu. A to je zatím ta další překážka, kterou jsem měl na mysli. Vyvolení tak dosud musí využívat práce docela velkého množství lidí, ještě jim za to platit a kvůli blbému nápadu s uměle udržovanou inflací dokonce stále víc. Tito lidé však požadují stále víc i nad tuto inflaci, protože si taky chtějí něco užít jako jejich zaměstnavatelé, čímž jim pak zavazí na silnicích, překážejí ve vyhlášených turistických destinacích, zabírají místa v oblíbených restauracích a vůbec obtěžují svou přítomností.
Je to taková „Hospoda Na mýtince“ – vítězové globalizace chtějí fungující systém, ale nechtějí lidi. Ještě donedávna to vypadalo, že řešením by mohlo být docela jednoduché opatření – necháme ty již tak víceméně chudé lidi ještě více zchudnout, aby po práci někde zalezlí pěkně třeli bídu a nikam se nám nesr…, pardon, nezavazeli. A protože je Země i z ekonomického hlediska uzavřený systém, dá se na tom ožebračení chudiny ještě nádherně vydělat! Nemusí pršet, stačí přece, když kape, že… Zblbnout lidi klimatickou katastrofou, a pak jim tahat z kapes peníze, nebo vyvolat nějakou nesmyslnou válku, která raketově zdraží všem životní náklady, jsou jen jedněmi z mnoha možností.
Ale opět problém – co když se nám začne ta zchudlá chudina bouřit – a ona určitě začne, protože se díky chamtivosti to ožebračování bude jako vždycky přehánět. Nicméně v poslední době svitla nebývalá naděje. Nahraďme tu stále nespokojenou a nenažranou chudinu roboty! Ty (nebo ti?) nepotřebují jíst, pít, nosit značkové oblečení, bydlet v bytech a domech, vlastnit auta a jezdit na zahraniční dovolené. Nepotřebné lidi pak můžeme klidně nechat padnout v nějaké domluvené válce, podlehnout uměle vyvolané pandemii nebo prostě jen umřít hlady. Tím zároveň elegantně vyřešíme i přelidnění, které podle některých zelených aktivistů stejně stojí za všemi současnými ekologickými katastrofami na Zemi. A kdyby proti tomu náhodou někdo něco namítal, nebo se dokonce bouřil, tak na to máme přece ty roboty, že…
Ale je tu ještě jedna zajímavá otázka psychologická. Kapitalismus je víceméně založen na tom, že jeden druhého okrádáme, a ten pocit, že já mám víc, protože jsem mazanější, a ten druhý ostrouhal, protože je možná jen hodnější, a nemůže s tím nic udělat, je tou nejsladší odměnou. Ovšem okrádat roboty, kterým je to úplně fuk, to přece nemůže pravého vítěze globalizace dlouho bavit. A tak se asi budou muset okrádat mezi sebou.
Tomáš Fries
|Další články autora
- Počet článků 49
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1766x