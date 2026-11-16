Bojoval bys za svou vlast?
Aha, možná jenom nedorozumění. „Já nemyslím nějakou válku o majetek nebo o politickou moc, ale když by byla napadena naše země, šlo by o svobodu nebo možná i o přežití celého národa.“ Chvíli bylo ticho. „To bych si musel ještě rozmyslet.“ Takže nic. Zpočátku jsem z toho byl dost zděšený, ale pak jsem si řekl, že je třeba rozklíčovat, kde se to vzalo, protože jak vyplývá z některých zdrojů, tento názor mezi našimi mladými muži není ani zdaleka ojedinělou záležitostí.
Článek je poněkud delší, než jsem původně zamýšlel, tak pokud jste se rozhodli ho přece jen dočíst, obrňte se trpělivostí. Občas je to možná i za hranou, ale jinak se z toho salámistického přístupu neprobudíme…
Absence hrdinů
Ano, vhled do historie, tím musíme začít. Podle takového všeobecně rozšířeného, i když zřejmě zcela mylného názoru jsme naposledy bojovali za svoji vlast na Bílé hoře v roce 1620. Stavovské povstání byla ale válka náboženská a žoldnéřská, a že jsme nakonec o tu svoji vlast a svobodu přišli, byl spíš výsledek následující třicetileté války. A tak ze slavných válečných hrdinů zůstává v paměti jen Albrecht z Valdštejna, ten ale bohužel bojoval na té špatné straně. Následujících téměř 300 let naši muži i přesto dále hrdinně bojovali a umírali ve všech konfliktech, které se střední Evropou přehnaly, ovšem to už bylo pod cizí vlajkou a za cizí zájmy.
Vrchol přinesla Velká válka, co se později přejmenovala na první světovou. I když právě z ní nakonec vyšli nadějní adepti na národní hrdiny, konkrétně příslušníci legií, zejména těch na ruské frontě. Jejich návrat do vlasti přes Vladivostok, kdy ovládali po nějakou dobu celou Bajkalsko-amurskou magistrálu a ještě (prý) stačili ukrást ruský zlatý poklad, je impozantní. Ale… Domů se vrátili až po několika letech a významné posty v armádní hierarchii nově vzniklé Československé republiky už ovládali místní šíbři. A tak se nějaké velké slávy nedočkali. Ano, jistě, Česká obec legionářská, semtam uspořádejte přehlídku, ale na velení a posty radši zapomeňte. Hřebíček do rakve jejich slávy pak definitivně zatloukli po roce 1948 komunisté, vždyť to byli jejich nepřátelé, protože v Rusku přece bojovali proti bolševikům…
A je tu první republika. Máme hrdiny (Masaryk, Štefánik, Beneš), děti jsou ve školách vychovávány k vlastenectví, je zavedena všeobecná branná povinnost a zbrojní průmysl jede na plné obrátky. To, co dokázalo vybudovat Ředitelství opevňovacích prací během tří let, kdy už byl válečný konflikt na spadnutí, je obdivuhodné i dnes. Kéž bychom tak rychle stavěli dálnice, že! Jak jsme byli připraveni na válku v roce 1938, a to po všech stránkách, o tom si můžeme dnes, téměř po 90 letech, nechat jenom zdát. Tam bylo na hrdiny evidentně zaděláno.
Ale přišlo zklamání. Obranu země jsme vzdali a bez boje se nakonec nechali okupovat. Málokdo si asi tenkrát uvědomoval, jak katastrofální to bude mít do budoucna následky na obranyschopnost, a hlavně ochotu k obraně naší vlasti. Ale byl tu přece alespoň zahraniční odboj, tam budou váleční hrdinové. Ten západní reprezentovali zejména letci RAF, ten východní Svobodova 1. československá samostatná brigáda. A jak dopadli po válce? Další tristní příběh. Ze západních odbojářů udělali komunisté nepřátele lidu (krásně vykresleno ve filmu Tmavomodrý svět), ale i mnozí z těch východních nedopadli lépe (Heliodor Píka), zejména když poukazovali na hrůznou realitu komunistické moci v SSSR. A když nepoukazovali? Nakonec skončili v očích národa jako jedni z těch, co k nám zavlekli, nebo aspoň pomáhali zavléci vládu komunistů.
Abychom ještě nezapomněli na domácí odboj. Ten, který nevedli komunisté, byl pak komunisty upozaděn, zatímco nekomunisté vyčítali komunistům, že je do 22. června 1941 udávali Němcům, protože to byli přece jejich přátelé, když měli se Stalinem smlouvu. Typickou ukázkou je Július Fučík, o kterém dodnes historikové vedou spory, jestli to byl hrdina nebo konfident. Se skřípěním zubů tak „přežili“ jako hrdinové alespoň partyzáni, kteří si po válce stačili pošramotit pověst prodáváním svědectví o účasti v partyzánském odboji kvůli příplatku k důchodu, a atentátníci na Heydricha, jež nakonec stejně padli kvůli zradě vlastního spolubojovníka. To je takový náš všeobecně známý národní povahový rys – udávat jeden druhého cizím vládcům. A za to mají mladí muži umírat?
A tak máme pověst národa, který – když se zadupe – zaleze do děr a nebojuje, což se nádherně ukázalo v roce 1968, kdy tzv. Pražské jaro převálcovala bez zaváhání vojska Varšavské smlouvy. Polákům jsme se kdysi smáli, že jeli v roce 1939 na koních a s kopími proti německým tankům, ale když došlo začátkem 80. let minulého století k hnutí Solidarita, tak Rusové radši v tichosti počkali, až si to Poláci nějak vyřeší sami. Našich národních válečných hrdinů, kteří by mohli jít příkladem našim mladým mužům, se nějak nedostává, a pomník maršálu Radeckému, který je rozjednán k opětovné instalaci, motivaci potenciálních obránců naší vlasti asi moc neposílí…
Výchova k vlastenectví
To bude nejstručnější část mé úvahy – ta u nás prostě neexistuje. Smějeme se Američanům, že u svých domů vyvěšují na stožár „Stars and Stripes“, i když převládajícím jazykem v USA bude brzy španělština, smějeme se Francouzům, že tam všude vyčuhuje „Vive la France“, i když by to dnes mělo být spíše „Vive l´islam“, a smějeme se Britům, že si stále hrají na „říši, nad kterou slunce nezapadá“, ačkoli ji vyměnili už v průběhu druhé světové války za americkou pomoc. Nemusíme ve školách začínat každý vyučovací den hymnou, nemusíme zavádět nějakou vyšinutou ideologickou masáž a nemusíme prokládat výuku sborkou a rozborkou útočné pušky, jako se to děje dneska v Rusku, ale nedělat v oblasti výchovy mládeže k vlastenectví vůbec nic, je tragické.
Motivace
Co by mohlo mladé muže motivovat, aby šli bránit svoji vlast? Asi v první řadě, jestli ta vlast za to stojí. Je vůbec svobodná? Papírově ano, v roce 1918 jsme to bouřlivě oslavovali. Ale od té doby se nejednou stalo, že nám tu naši vlast někdo vzal, jiný nám ji vrátil, aby nám ji zase vzal, a tak dokola. Díky mizerné výuce českých dějin 20. století na školách může být v současné době pro některé mladé lidi těžké rozpoznat, jestli je mezi protektorátem, dočasným pobytem vojsk a začleněním do struktur EU nějaký podstatný rozdíl. A víceméně je to dnes ani moc nezajímá.
Jeden citát z elektorátu potenciálních obránců vlasti: „V první řadě je potřeba říct, že loajalita je vlastnost získaná, ne vrozená. Stát si ji má zasloužit a udržovat, například tím, že je tu pro lidi, snaží se, aby byli v bezpečí, prosperovali a když by přišlo na ozbrojený konflikt, postaral se o jejich pozůstalé, pokud by se muži nevrátili. Tento stát dělá jen to, že dře lidi z kůže, buzeruje je ze všech stran, chrání zmr…y napříč všemi skupinami ve společnosti a byl by nejraději, kdyby si obyčejný člověk nechal všechno líbit, nebyl ozbrojený, ničemu se nebránil, platil daně, poplatky a pokuty jak mourovatý a jeden den před odchodem do důchodu umřel. Za to máme bojovat? Aby pak našim rodinám stát řekl „je nám líto, starejte se o sebe sami“? Vážně?“ Ale jsou i horší věci.
Ekonomika
Jeden revolucionář, o kterém se také vedou spory, jestli to byl zachránce lidstva nebo zločinec, kdysi napsal něco v tom smyslu, že ekonomika je základna a politika je nadstavba. A tak začněme tou základnou. Náš nástup do světa svobodných států byl hodný obdivu. Po „nenáviděném“ Rakousku jsme zdědili většinu průmyslu, pánové Rašín a Engliš nastavili kurs nově vzniklé koruny vůči ostatním měnám jako silný a majitelům fabrik, ať už byli jakékoli národnosti, vzkázali, že vyvlastňování se nechystá, ale jejich firmy budou tady sídlit a tady budou také danit. Ekonomika po nějakých těch počátečních potížích šlapala, koruna (tehdy ještě československá) byla pevná a vítaná v mnoha zemích světa a někteří ekonomové či historikové dnes směle tvrdí, že bychom za první republiky zasedli v G8, kdyby tehdy něco takového existovalo.
Nicméně jsme jaksi nedomysleli, že je ekonomická prosperita sice krásná, ale když na to přijde, je třeba ji také se zbraní v ruce bránit. To se nějak nepovedlo, a tak jsme se nakonec dostali do spárů společného vlastnictví výrobních prostředků pod kuratelou plánovaného hospodářství. Prosperita sice šla do háje, ale všechny ty doly, elektrárny, polnosti, banky a fabriky, i když ty posledně jmenované často skomírající, byly stále v českých rukou. Po roce 1989 naši „otcové privatizace“ na toho Rašína s Englišem nějak pozapomněli, takže dneska nám tu nepatří už téměř vůbec nic.
Bylo by na dlouhou diskuzi, že prodat do zahraničí v podstatě celou energetiku, distribuci pohonných hmot, pitné vody a potravin, a zejména banky se rovná vlastizradě, ale stalo se. Takže máme nejdražší (vzhledem k platům) elektřinu, zemní plyn, benzín, naftu a potraviny (ty navíc pochybné kvality) v Evropě, a když přijde na pořad dne něco udělat s jejich stále rostoucími cenami, tak zůstává jedinou možností ukrojit si ze svého – třeba snížením spotřebních daní nebo DPH, protože zahraniční vlastníci se na tom – logicky – podílet odmítají. Podobná situace je se stále propíranou bytovou krizí. Ano, dovedu si představit, že by české banky byly schopny výrazně pomoci třeba úvěry nebo hypotékami s velmi nízkým nebo dokonce nulovým úrokem, ale zahraniční matky těch našich chtějí vydělávat, ne tady cokoli podporovat.
Dřeme na cizím za mizerné platy, a ještě hloupě pomáháme zahraničním majitelům vytahovat peníze ven, aby tady danili co nejméně, přičemž i ten mizerný zisk, co tu papírově vytvářejí, si odvezou domů. Za to jsme samozřejmě a zaslouženě v cizině terčem naprostého pohrdání. Daňové úřady jen mlčky přihlížejí, a aby úplně neztratili poslední kousek hrdosti, tak alespoň buzerují místní podnikatele. I slibně rozjeté firmy v českých rukou jsou v mnoha případech nakonec prodány do ciziny, často s takovým výsledkem, že po několika dalších prodejích mezi cizími majiteli jsou zlikvidovány.
Ohledně důchodů je mladé generaci vzkázáno, že i když do důchodového systému stále přispívají, nakonec asi nedostanou nic, tak ať se s tím nějak smíří. A jako alternativu se jim nabízejí fondy, do kterých by museli vkládat 5.500 Kč měsíčně po dobu 40 let, aby pak mohli pobírat 10.000 Kč měsíčně po dobu 20 let. Slovák musí na stejnou rentu odkládat 410 Kč měsíčně a Švédovi stačí dokonce 260 Kč měsíčně. A vy si fakt myslíte, že za to půjde někdo z mladých umřít na bojiště? Ale ještě jsme neskončili.
Politika
Ano, další téma na celou knihu. Ale zkusme to stručně. Základním problémem je, že politika u nás přestala být chápána jako služba národu, ale stal se z ní podnikatelský záměr. A účelem podnikání je vytvářet zisk, že ano? A to vidíme jenom (ale jen když hodně pátráme), že pan poslanec / paní poslankyně má kromě poslaneckého platu ještě další tři funkce v různých komisích a zasedá v dalších pěti dozorčích radách, vše odměňováno jako na plný úvazek, takže jeho/její den, pokud dobře počítám, má 80 hodin, protože by měl/a taky aspoň 8 hodin odpočívat a spát. A to radši nebudeme rozjímat nad dalšími možnostmi, jak se přisát na vemeno penězotoků státního rozpočtu, což je dnes už víceméně veřejným tajemstvím a je to samotnými politiky bráno jako naprostá a nezpochybnitelná samozřejmost. Účelové změny zákonů, cinknutá výběrová řízení, podivné nákupy a předražené státní zakázky. Jak pravil jeden politik v kruhu svých nejbližších přátel: „Jó, pánové, poslanecký plat, to jsou jen drobné.“
Samozřejmě, že tyto důležité starosti pak ubírají politikům čas na skutečnou práci pro veřejné blaho, takže jsme se – zejména v posledních tak 20 letech – dostali do situace, že politici se o nějakou skutečnou práci pro veřejné blaho ani nesnaží, vědí totiž, že je v příštích volbách pro jejich prolhanost stejně nezvolí. Nastala taková přímo by se dalo říci „biblická“ éra, jako když měl faraon ve Starém zákoně sen o sedmi kravách tučných a sedmi kravách chudých, ostatně všichni ten příběh asi znáte. Akorát u nás byl ten cyklus zkrácen na čtyři roky. Teď jsme vyhráli volby, budeme čtyři roky „u lizu“, příště nás stejně nezvolí, tak pojďme do toho, ber kde ber. Obsadit všechna klíčová místa (z hlediska příjmů, práce ani ne) svými lidmi a zacílit ty penězotoky správným směrem, protože pak nás čekají čtyři roky chudé, i když to jen za „drobné“ poslaneckého platu asi tak úplně nebude, protože na ty „druhé“ toho docela hodně víme. Mladí lidé nejsou blbí, vážení poslanci a senátoři, ale také starostové a radní, samozřejmě to vidí nebo jim to dochází. Opravdu se nechají zabít, aby se Fiala nebo Babiš (a jejich kamarádi) měli lépe?
A ještě jeden postřeh. Podívám-li se na výsledky posledních voleb, všeobecnou náladu a většinový názor, který se line společností, tak se jeví jako naprosto převažující, že spousta lidí bude volit tu stranu, která jim toho nejvíc naslibuje, často bez ohledu na reálnost těch slibů. To asi motivací pro případné obránce naší vlasti také nebude, že…
Takové drobnosti
Jen otravné mouchy, ale každá troška přispívá k výsledku. Je tristní, že start mladých lidí do života, a to i těch s nadprůměrnými příjmy, např. vysokoškoláků, u nás často znamená rozhodnutí mezi mít potomka nebo hypotéku. A protože se pod mostem s rodinou žije špatně, zvítězí nejspíš ta hypotéka. Pořídit si dítě se stává největším luxusem a znamená, že pokud nejste opravdu vysoce příjmoví, pád do chudoby a pro ženu dost často i vážná překážka do budoucna získat nějaké prestižnější zaměstnání, o kariéře se ani nebavme. Školství jsme díky inkluzi dostali do stavu, kdy současná nejmladší generace bude první za několik století, která bude hloupější než ta předchozí, a naprostá dehonestace postavení učitelů brzy způsobí, že toto povolání nebude chtít nikdo schopný a rozumný vykonávat. Koneckonců do montoven asi vzdělané lidi ani tak moc nepotřebujeme, že…
Jako malý národ nemůžeme být dobří ve všem, přesto věda a výzkum dokázaly občas vyprodukovat špičkové objevy a vynálezy. Tryskové stavy, kontaktní čočky, objevy profesora Holého… Místo toho, abychom tyto příležitosti chytili za pačesy a posílili „výrobu s přidanou hodnotou“, po které se u nás pořád pláče, tak ty patenty prostě prodáme za drobné do ciziny, takže nám peníze z jejich realizace nejenže chybí ve státním rozpočtu, ale nevracejí se ani do vědy a výzkumu. Jak dlouho si myslíte, že u nás ještě nějací vědci a výzkumníci budou?
S tím souvisí ještě jedna důležitá drobnost. S neobyčejnou virtuozitou dokážeme zkazit (existuje ještě trefnější slovo, ale zůstaňme slušní) každou dobrou myšlenku. Typickým příkladem jsou exekutorské firmy – na první pohled rozumný nápad odlehčit přetíženým soudům a pomoci zoufalým věřitelům – ale my z toho uděláme jakési vyděrače v mafiánském stylu. Podobně dopadly i různé dotační programy pro omezený počet zájemců se žádostmi přes internet. Tři vteřiny, pardon, sekundy, po otevření příslušného portálu je vše rozebráno, ale okamžitě se objeví neoficiální nabídky, že vám to někdo za úplatu zajistí. Státní správa, Policie ČR a soudy jen krčí rameny a tvrdí, že se s tím nedá nic dělat. K naprosté dokonalosti to bylo přivedeno u některých stále nabízených dotačních programů s poměrně složitým systémem žádostí a razítek, kde si obyčejný člověk může nohy ušoupat, aniž by na úřadech cokoli vyřídil. Tam už je toto „vyřízení“ celé záležitosti nabízeno naprosto legálně a na oficiálně požadovanou provizi vám dokonce vystaví fakturu.
A třetí do mariáše jsou dotace plynoucí z EU, kterých dokážeme zužitkovat jen asi 20 %. Místo abychom napřeli všechny síly a vybrali jich co nejvíce, když jsou navíc jen dočasné, a to dokonce i když bude to využití dotace trochu za hranou. Ne, místo toho provozujeme jakousi korupční kratochvíli, výsledkem které je, že to neúspěšní žadatelé požalují do Bruselu a my ty dotace pak ještě musíme vracet! To může udělat opravdu jenom blbec. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu.
Armáda
A teď jdou tlusté do tenkých. Armádu máme profesionální, ale ve skutečnosti víceméně žádnou. Je v ní skoro víc generálů než řadových vojáků a na každého nově zrekrutovaného vojáka odejdou dva do civilu. Jakákoli diskuze o nějaké formě branné povinnosti pro naše mladé muže je pro politické představitele naprosté tabu, protože to by jim přece sebralo volební preference. Když Vladimír Putin krátce po svém prvním zvolení prezidentem zcela veřejně prohlašoval, že hodlá obnovit ruské impérium v hranicích Sovětského svazu včetně tehdejších sfér vlivu, tak jsme to pokládali jen za silácké řeči. Když propukly nepokoje na Donbase a v roce 2014 jeho „zelení mužíčci“ obsadili Krym, tak jsme pořád zůstávali v klidu – je to přece daleko a „nějak“ se to urovná. Ani otevřená invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 nás neprobudila. A tak Putin už čtyři roky válčí až ne tak daleko od našich hranic a my jsme zatím jen složili „mastnou“ zálohu na stíhačky, abychom aspoň nějak demonstrovali, že děláme něco pro svoji obranyschopnost.
Ano, zbraně a jejich podivné nákupy, které se vinou jako červená nit v podstatě všemi ostatními státními nákupy. Padáky, co se neotevírají, útočné pušky, co se zasekávají, obrněné transportéry, co nevyjedou z garáže, zastaralé tanky, stíhačky, co dostaneme (možná) za deset let a protivzdušná obrana – ta neexistuje vůbec. A nějaká forma všeobecné branné povinnosti? I kdyby měla být jen v počtu setiny všech bojeschopných mužů, tak pro ně stejně nemáme dost výzbroje, výstroje ani instruktorů, kteří by je cvičili. Při náhlém napadení je můžeme rovnou postavit ke zdi kasáren a postřílet, aspoň to budou mít rychleji za sebou – vlastně nemůžeme, my totiž nemáme už ani ta kasárna.
A co lidské zdroje? Další smutná kapitola. Když se onehdy kdosi zmínil před nějakým mladíkem, že by měl každý mladý muž u nás absolvovat alespoň půlroční základní vojenský výcvik, tak se slovy „ale oni by mě tam šikanovali“ úplně zkolaboval a chvíli to vypadalo, že bude třeba zavolat rychlou. A to byl jen „pěšák“. A co elita národa? Jestli myslíte ty nejbohatší a vrcholné politiky, tak tam je to celkem jasné. Kupování ostrovů, zahraničních nemovitostí a ulívání peněz do ciziny včetně zřizování trvalých pobytů a občanství s příslušnými cizími pasy je víceméně veřejným tajemstvím. V případě konfliktu by z nich tady stěží někdo zůstal. Ale i spousta daleko „obyčejnějších“ mladých lidí takto uvažuje a činí docela úspěšně příslušná opatření. Jen bych jim rád vzkázal – hlavně abyste to, hoši a holky, stihli, protože jakýkoli budoucí potenciální válečný konflikt v Evropě začne velmi rychle. A půjde hlavně o informace a ty bude mít spíš ta elita než vy. A na zavřených letištích už nic nezachráníte…
Máme tu přece NATO, to nás ochrání a v poslední době i docela kyne (tím nemyslím, že by nám odtamtud někdo mával). Jenomže právě to se může stát paradoxně velkým problémem. „Víc hlav, víc rozumu“ je staré české přísloví, i když tady působí evidentně kontraproduktivně. Ne, že budeme ve větším počtu chytřejší, ale bude nám trvat daleko déle, než se na něčem vůbec dohodneme. Jestli se Putin rozhodne napadnout NATO, tak než dojde na aktivaci tzv. článku 5, budou mít Rusové už docela slušné územní zisky. A až se konečně vzpamatujeme, bude zřejmě konstatováno, že už se s tím v dané situaci nedá nic moc dělat a okupovaným státům bude doporučeno, ať se s tím nějak smíří. A co my? Nedělám si žádné iluze. Nechali by nás napospas Rusům ne proto, že jsou naši spojenci proradní a „kdo jednou zradil, zradí zase“ (odkaz na Mnichov 1938), ale jsme příliš bezvýznamní, než aby tu umírali jejich vojáci, kterých se jim navíc nedostává stejně jako nám těch našich. Nakonec by v tom nechali i ty Poláky, kteří jako jedni z mála pro svou obranu něco skutečně dělají, což by pro ně v historických souvislostech byla naprostá národní katastrofa.
A co dál?
V předmětu zvaném Sloh náš kdysi učili, že kritika nemá být jen negativní, ale že by měla mít v sobě i něco pozitivního. A teď je ta správná příležitost. Když by situace dopadla tak, jak je výše nastíněno, co uděláme? No, přece to, co máme už z minulosti nacvičeno, zatím to vždy skvěle fungovalo a zajistilo nám sice bídné, ale přežití. Pošleme agresorovi zvací dopis nebo něco podobného kapitulaci, a ještě než se pod jeho svrchovaným místodržícím ohřeje na Pražském hradě židle, už bude u Matyášovy brány stát fronta zástupců nejrůznějších „zájmových“ skupin, kteří mu velmi přesvědčivě vysvětlí, že když budou vládnout spolu, tak to bude k úplné oboustranné spokojenosti. Naše pracovitost, nechuť se bouřit a kolaborantství jsou pověstné. Dřeli jsme na Rakousko, dřeli jsme na Třetí říši a dřeme na EU, tak proč bychom v tom nemohli zdárně pokračovat pro kohokoli jiného. Asi v duchu jistého, dnes už bývalého čelního politika, který tvrdil, že bude vládnout třeba i s Marťany. Smutné na tom všem je, že těch jediných se opravdu bát nemusíme…
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