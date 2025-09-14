Za málo peněz hodně (politické) muziky
Polský vzdušný prostor narušilo až 21 nevyzbrojených dronů velikosti středně velkého leteckého modelu, každý v hodnotě nižších tisíců dolarů a vyvolalo tím okamžitou aktivizaci nejmodernější vojenské techniky nejenom polské armády, ale i některých států NATO, což si vyžádalo finanční náklady neporovnatelně vyšší.
K pochybnostem, zda bylo takové nasazení dostatečně účinné, když se z uvedeného množství letících cílů podařilo sestřelit jenom čtyři z nich, uvedl expert na vojenské otázky Vlastislav Bříza, že to mohlo být i úmyslné, aby trosky padajících dronů nezpůsobily škody v místě dopadu, a bylo tedy lepší nechat je neškodně přistát, až jim dojde palivo.
Hodně se teď mluví o tom, zda ze strany Ruska šlo o náhodu nebo o test, jak budou vojensky a politicky reagovat zejména státy obranného společenství NATO. Politická reakce byla bezprostřední. Začalo se intenzivně jednat o přijetí dalších sankcí vůči Rusku, tak aby ruská ekonomika nemohla financovat další boje na Ukrajině a také proto, aby ruskými aktivitami nebyla poškozována jenom evropská ekonomika.
Vojenské vyhodnocení tohoto incidentu může zahrnout i to, že stále masivnější nasazování levných ruských dronů vyčerpává Ukrajincům při jejich likvidaci drahou a stále měně dostupnou munici, a navíc trosky zneškodněných cílů způsobují značné škody v místě dopadu. Je proto třeba hledat cesty, aby buď vůbec nevzlétly nebo aby bylo možné měnit jejich letovou trajektorii tak, aby při jejich likvidaci nebyla ohrožena obydlená území.
Narušení polského vzdušného prostoru může tedy být i důvodem k pokračování diskuse o tom, zda budovat účinnou obranyschopnost na těžké pozemní technice a supermoderním letectvu, nebo se má přizpůsobit novým trendům, kterými vyzbrojené drony nepochybně jsou.
Z nejvyšších diplomatických kruhů světa razantně na narušení polského svrchovaného území zareagoval jenom český ministr zahraničních věcí, který si pozval na kobereček mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace pro Českou republiku. Českým ministrem pověřený pracovník ministerstva sdělil ruskému velvyslanci, že Česko narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odsuzuje a vyjádřil podporu Polsku při ochraně jejich území. Od zplnomocněného zástupce Ruské federace si vyslechl ruské stanovisko k incidentu, které je obecně z jejich strany používáno.
František Mikeš
Směřuje se k politice velmocí?!
Tak jak tři body určují rovinu, tak se zdá, že podle Donalda Trumpa tři velmoci mohou určovat rovnováhu ve světovém dění.
František Mikeš
Může být korespondenční volba volbou manifestační?!
Český národ nebyl a ani není zrovna tím největším vzorem při dodržování zákonů a jiných pravidel. Zda budou striktně dodrženy podmínky při korespondenčním hlasování je přáním, ale možná jen zbožným.
František Mikeš
Jsme v období nového dělení světa?!
Současné geopolitické dění rozhoduje, kdo bude toto dění nadále určovat, jaká osobnost bude v čele tohoto procesu, a vést k zamyšlení, že velikost vůdce určují ti, kdo ho následují. Ve volbách!
František Mikeš
Patříme na západ. Ale jaký?
Patříme na západ, kde mají navrch různé levicové a jiné podivné ideologie nebo na západ, ke kterému jsme v minulosti vzhlíželi zpoza železné opony?
František Mikeš
Vějička nezabrala!
Všechno má svůj význam. I svolání schůzky o bezpečnosti, jejíž obsah a výsledek byl předem znám. Jedni navrhli jednat o již rozhodnutém, druzí v tom smysl neviděli. Cui bono?
