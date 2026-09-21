Válku nelze vyhrát! Lze jí jen prohrát.
Zatím jenom velmi opatrně, ale už ne tak sporadicky se v různých komentářích objevují úvahy o jiném než vojenském ukončení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Připomíná se jeho vznik včetně připomínky dohody, která byla připravena k územnímu uspořádání na východní hranici Ukrajiny po vyhlášení separatistických republik Záporoží, Luhansk a Doněck. K dohodě nedošlo a Ukrajina se s pomocí západních spojenců už čtyři roky snaží udržet toto území jako součást Ukrajiny poté, kdy byla jeho větší část Ruskem okupována.
Boje se vlečou, na frontě nedochází k zásadnímu postupu a Rusko a Ukrajina si vzájemně ničí svá území. V této situaci dochází k diskusím, které stály na počátku konfliktu, tedy jednáním o sporném území, ale teď už snad může dojít k přijetí pro Ukrajinu přijatelné dohody o její východní hranici.
Samozřejmě, že taková jednání nebudou jednoduchá. Jejich součástí bude stav na bojové linii a schopnost dále rozvíjet bojeschopnost stran konfliktu (včetně spojenců) a to v době, kdy není úplně jednotná pozice mezi USA a EU. Nejenom v nahlížení na dění na Ukrajině a ve vztahu k Rusku. Shoda je ale v jednom. Vojenská porážka Ruska není reálná, stejně jako se nereálné jeví dosažení hranic Ukrajiny, jak tomu bylo na začátku konfliktu.
Tam, kde se do porážky Ruska investovalo nejenom materiálně a finančně, ale i politicky se bude obtížně přijímat fakt, že přes masivní podporu a přijímané sankce může konflikt skončit tak, jak začal. Tedy jednáním o jiných hranicích Ukrajiny. Přitom je potřeba Ukrajinu i nadále finančně podporovat a to nejenom při zajišťování vojenského materiálu, ale i při financování běžného chodu země. To vše v době, kdy ekonomika EU není nic moc, a v době, kdy USA svou daňovou a celní politikou ekonomice EU moc nepomáhá.
To, že se o závažných globálních otázkách jedná v době, kdy situace ve světě doznává významných změn, a že je patrný rozdíl v tom, jak jednotlivé země k těmto změnám přistupují, je velkou výzvou pro všechny, kdo na dění ve světě mají nebo mohou mít určitý vliv. Velmi důležité je v této souvislosti hledat a najít v euroatlantické prostoru takový vztah mezi USA a EU, který nebude vyvolávat, žádné pochybnosti o tom, že na obou stranách Atlantiku existuje jenom jedna braněbezpečnostní doktrína.
Tak, jak je nepochybné, že se najde, jednota mezi USA a EU, bude se zároveň „pracovat“ na jednotě uvnitř evropského společenství. Na takové jednotě, která vychází z reálné politické situace ve světě, a z potřeb udržitelného rozvoje, který umožní rozvoj ekonomiky a její konkurenceschopnost.
Pokojného soužití světového společenství lze dosáhnout jenom ve shodě založené i na kompromisu, a s využitím mezinárodního práva. Právo má trvale stejný přístup k obdobným věcem bez ohledu na to, jak se to zrovna komu v dané situaci hodí. Politika je založena na tom, že státy mění názory podle momentální potřeby bez ohledu na trvalé a obecně platné normy. I o tom se bude nepochybně jednat na příštím zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Pokud by se ale jednalo jen o anexi některých oblastí, tak to nepřinese právní řešení. Právní jistotu by to přineslo pokud by se jednalo o přípustnosti nebo nepřípustnosti anexe a odtržení území od státu, kterému patřilo před vojenským zásahem jiného státu ve všech známých případech. Jak se státy staví k anexi obecně a nikoliv jenom v jednom případě. V tom je slabost mezinárodního práva, která brání tomu, aby se dnes konkrétně jednalo o Ukrajině nikoliv na bojišti, ale u jednacího stolu. Světové mocnosti mnohdy nedovolí, aby se jednalo o mezinárodních otázkách obecně, prostě proto, že jednou se jim hodí takové řešení, a jindy zase jiné. Tak politika, ke škodě nás všech, vítězí nad mezinárodním právem.
Bratrovražedná válka na Ukrajině nemůže skončit jednoznačným vítězstvím ani jedné strany. Může ale skončit dohodou, která navíc může mít základ ve společné historii. Vzájemná propojenost sociální, ekonomická, politická, náboženská, ale i rodinná může být dobrým východiskem při nastolování pokojného stavu. Dnes už se to ale neobejde bez pomoci mezinárodního společenství. Mezinárodní společenství musí přimět strany sporu k jednání. Od toho tady taková společenství jsou. Přimět ne vyhrůžkami, ale takovými návrhy, kterým obě strany mohou rozumět, protože nevychází z ekonomické, politické nebo vojenské nadřazenosti, ale s ohledem na národní a státní suverenitu těch, se kterými je jednáno. Strany musí přijít k jednacímu stolu jako rovnocenní partneři. Ti, kdo budou jednání garantovat, tak to musí být ne z pozice protektorů, ale jako nestranní mediátoři bez jakékoliv nadřazenosti. Tedy jednání podle mezinárodního práva s přihlédnutím k odpovědnosti za následky, které nepřátelství přineslo válkou postižené zemi. Respektování vůle těch, kdo žijí na území, o kterém se vede spor, bude mít pro trvalý klid na daném území nesporný kladný význam.
Součástí všech jednání by měla být také závazná dohoda o rozšiřování společenství NATO a EU. Tady je potřeba dát do srozumitelné souvislosti argumenty o upadající ruské ekonomice, o neschopnosti Ruska doplňovat vojenskou sílu, jak v lidských zdrojích, tak ve vojenském materiálu s tím, že Rusko chce během měsíců napadnout NATO, jak někde uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. I to je potřeba mít na zřeteli při garantování bezpečnosti Ukrajiny po ukončení horké fáze konfliktu.
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