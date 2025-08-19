Směřuje se k politice velmocí?!
Schůzka Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem je vlastně důsledek neprozíravé politiky Evropské unie před vypuknutím ozbrojeného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nedůsledné a nejednotné politiky evropské sedmadvacítky po jeho vypuknutí.
Poté, kdy se Donald Trump stal prezidentem USA, došlo, ať chceme nebo nechceme, z jeho strany ke změnám v nahlížení na válku na Ukrajině, a měnícím se názorům na její možné ukončení. Donald Trump prostě převzal iniciativu, když dosavadní postup ze strany evropských států, viděl jako zdlouhavý a ne úplně efektivní. Dokonce prohlásil (Donald Trump), že kdyby byl on v roce 2022 prezidentem, tak by k válce nedošlo.
V atmosféře, kdy Evropa nepřicházela s ničím, co by znamenalo změnu v jejím dosavadním přístupu ke konfliktu na Ukrajině, a kdy přijímaná opatření trpěla často i nejednotou uvnitř společenství, rozhodl se Donald Trump pro jednání s nejvyšším představitelem jedné ze stran konfliktu. S Vladimírem Putinem.
Že k jednání nepřizval představitele druhé strany, ale ani nikoho ze států Ukrajinu podporujících, může být vnímáno všelijak, ale v každém případě je to vzkaz, že oni čas, který pro přijetí razantních řešení měli, podle něj tak úplně nevyužili.
Zda schůzka Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem takové řešení přinesla nebo nepřinesla, se zatím může jenom spekulovat. Komentáře českých politiků a některých komentátorů se zatím nesou ve smyslu, jak by si oni jednání představovali nebo spíš, jak by chtěli, aby proběhlo. Ve většině spíš dál přivírají dveře našim politikům do Bílého domu. Čas ukáže, co ze všech komentářů bylo reálné hodnocení stavu ve světovém dění a vidění pozice rozhodujících mocností světového společenství, a co spíš patřilo do kategorie přání otcem myšlenky.
Jedno důležité sdělení od amerického prezidenta zaznělo, a nic se na něm zatím nemění. Je na Ukrajině, aby rozhodla, jak bude v konfliktu s Ruskem dále postupovat. Své si k tomu jistě řeknou Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj na oznámené schůzce ve Washingtonu.
Evropa má zase jistotu, že při podpoře Ukrajiny si může od USA koupit zbraně, které aktuálně pro pomoc Ukrajině chybí, a které sama nemá k dispozici a zároveň tím výrazně přispěje k uzdravování americké ekonomiky.
Prezident Donald Trump po schůzce s Vladimírem Putinem opustil cestu dočasného příměří, aby pro nastolení pokojného stavu na Ukrajině, potažmo v Evropě, nastolil přímou cestu k trvalému a spravedlivému míru. Měli by se na ní sejít všichni, kdo si to přejí. Pro Evropu to může být obtížnější s ohledem na to, kolik politicky a ekonomicky investovala do úsilí oslabit Rusko, kde by Ukrajina hrála významnou roli.
Donald Trump posledními svými kroky jakoby nasměroval svět zase k politice velmocí. A tak, jako tři body určují rovinu, tak podle amerického prezidenta tři mocnosti mohou určovat rovnováhu ve světě. Bohužel to není trojka, do které by patřila Evropa. Není prozíravá v určování politických doktrín, není jednotná při přijímání svých zásadních rozhodnutí, a není důsledná v jejich plnění. Nejpodstatnější je, že zatím nevygenerovala tak výrazného státníka, aby to byl on, bez kterého se neobejde žádné důležité globální rozhodování.
Všechna jednání za poslední týden tomu jenom nasvědčují, ač se v řadě komentářů může hledat jiné jejich vyznění.
František Mikeš
