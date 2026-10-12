Šaty dělaj člověka, ale ne politika
Pokud měl někdo iluzi o tom, že voják, bez znalosti politické profese může zvládnout prezidentskou funkci ve všech jejích složitostech a dávat výkonu funkce přednost před osobními zájmy, tak musí docela nepříjemně vystřízlivět.Výkon prezidentské funkce v podání Petra Pavla vypadá spíš než cokoliv jiného, jako využívání možností, kterých se mu nikdy dřív nedostávalo. Prostě si užívá to, co mu povětšinou nebylo umožněno během života v uniformě. A to byl v podstatě celý jeho život. V dětství u uniforem v rodině a poté už oblékl svou vlastní, které zůstal věrný dodnes. Pravda! Nebyla to vždy uniforma stejného „střihu“ a stejného vojenského společenství, ale to nebylo na překážku svědomitého plnění vojenských povinností. Protože mu dosažené vzdělání a celoživotní praxe neumožnilo, aby se mu hluboko do povědomí vryly vědomosti o ekonomice, finančnictví a složitostí mezinárodní politiky, tak svůj pobyt na pražském hradě orientuje do aktivit, které jsou mu mnohem bližší. Ale ani prezidentství nepřijde úplně zkrátka, protože jak známo, tak na to má lidi. A tak se může věnovat cestování po vlastech českých i daleko za humny naší země, jezdit na motorkářská setkání, sjíždět řeky na člunu, besedovat s občany a dávat najevo jak jim rozumí. Jeho oficiální vystoupení ať už doma nebo na mezinárodním fóru většinou nevzbuzují velkou pozornost. Někdy se ovšem stane, že mu do jeho osobního programu vnikne závažná okolnost státního významu, jako naposledy volby do zastupitelstev měst a obcí v České republice. V té samé době odletěl Petr Pavel soukromým tryskáčem, o jehož financování se nic neví, na motorkářskou rallye někam do Afriky, což není nic zanedbatelného. Když se o tom začalo mluvit, tak to vylepšil tím, že si k volbám zaletěl zase jiným „tryskáčem“. U svých podporovatelů a to i od bývalých disidentů se mu jistě dostane pochopení. Jsou ale i tací, co nemají příliš porozumění pro to, že se tady jaksi plete povinnost se zábavou a osobní malost vyniká na velikostí státníka. Vše se snažila vysvětlit manželka prezidenta, která se jako „první dáma“ zatím veřejně představuje spíš módou než slovními projevy. Že to dopadlo tak, jak to dopadlo, je jenom potvrzení úvodu této stati. Hradnímu mozkovému trustu musela z tohoto počínání prezidentského páru naskočit husí kůže.Lidé se po rychlém převlečení šatů mohou sice změnit navenek, ale uvnitř zůstávají těmi, na co je celý jejich život připravil. A že je Petr Pavel u řady lidí oblíbený? K tomu v jednom rozhovoru prezident Miloš Zeman řekl: „Řekl bych, že prezident, který je politicky aktivní, má vždycky malus, protože svou aktivitou alespoň část lidí rozčílí. ...Vzhledem k tomu, jak Petr Pavel pojímá výkon prezidentské funkce, se u něj takový malus nedá předpokládat.“ František Mikeš
František Mikeš
Čemu se rozumí, o tom se nejlépe mluví.
Na VS OSN měli naši zástupci rozdílný program. Petr Pavel se zaměřil ve svém vystoupení na otázky vojenství, a Petr Macinka svůj program orientoval spíš na otázky zahraničně politické.
František Mikeš
Válku nelze vyhrát! Lze jí jen prohrát.
Pokojného soužití světového společenství lze dosáhnout jenom ve shodě, a s využitím mezinárodního práva. Právo má trvale stejný přístup k obdobným věcem bez ohledu na to, jak se to zrovna komu v dané situaci hodí.
František Mikeš
Veto, které k ničemu není
Petr Pavel vetoval novelu zákona o státním rozpočtu, což při současném složení sněmovny nemá pro osud novely žádný význam. Pro zviditelnění opozice při rozpravě před dalším hlasováním, to význam mít může.
František Mikeš
Způsob zastupování určuje zastupovaný
Když Ústavní soud České republiky uložil vládě, jak má sestavit delegaci na zahraniční jednání, tak udělal něco, co tady ještě nebylo. Vše je jednou poprvé, ale něco by mělo být i naposled. Zastupuje ten, kdo nese odpovědnost.
František Mikeš
Za co nebo za koho chtějí v ČT stávkovat?
Je rozdíl mezi platbou za využívání veřejnoprávních médií z poplatků nebo z rozpočtu? Nejde spíš o to kdo a jak s nimi hospodaří? Za co se tedy má stávkovat? Za budoucnost televize nebo za budoucnost některých prominentů?
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
V Novém Městě n. Mor. má pokračovat koalice, i když Šmardovo uskupení bylo druhé
V Novém Městě na Moravě na Žďársku by se na vedení radnice mělo opět podílet Lepší Nové Město...
Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest
Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a...
Pořádková policie z celé ČR bude mít cvičení v areálu neratovické Spolany
Pořádková policie z celé republiky bude mít ve středu cvičení v areálu neratovické Spolany. Zapojí...
V Obecním domě se otevře interaktivní expozice o historii této stavby, bude stát desítky milionů
V Obecním domě by se měla ke 110. výročí vzniku Československé republiky v roce 2028 otevřít stálá...
- Počet článků 114
- Celková karma 13,36
- Průměrná čtenost 745x