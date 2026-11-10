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S veselou na Letnou!

František Mikeš
Milion chvilek pořádá na Letenské pláni manifestaci s hudbou a zpěvem, které se má zúčastnit na sto tisíc přítomných. Tolik lidí na jednom místě se shromáždí snad jenom při Super Bowl v USA nebo při El Clásico ve Španělsku.

K aktivitě Milionu chvilek okolo změny financování veřejnoprávních médií jsem na adresu toho aktivistického spolku zaslal svůj názor. V jejich odpovědi bylo řečeno, že oni se tím zabývají od počátku, jako celkovou problematikou. K tomu jsem si dovolil v odpovědi napsat: „Vaší zmínkou o počátku kauzy, zda poplatky ano či ne, je míněna aktivita ODS, nejenom ke zrušení poplatků, ale i k nahrazení média veřejné služby, veřejnou službou v médiích, s využitím daňových konsignací, jak bylo kdysi politiky této strany uvažováno? Promiňte tu ironii, ale když od počátku, tak od počátku. Protože jsem byl u vzniku zákona, kterým byly ČT ponechány poplatky za to, že těm komerčním budou zaručeny výnosy z reklamy, tak si rovněž myslím, že je potřeba se zabývat opravdu „celkovou problematikou“, jak píšete ve své odpovědi na můj dopis. To, že zákaz reklamy pro ČT, až na malé výjimky třeba u sportovních přenosů, je obcházen přes sponzorství nebo PP, také patří do diskuse o financování veřejnoprávních médií. Že je potřeba vnést do financování veřejnoprávních médií pořádek a využívat k tomu zkušenosti okolních států, je asi potřebné. Obávám se ale, že na ulicích se to nevyřeší. Nejsem si totiž úplně jist, zda studentské demonstrace, jejichž účastníci, žijí v mediálním prostoru možná i mimo dosah toho veřejnoprávního, se jenom neinspirují studentskými demonstracemi ve Francii, aby ve společenských aktivitách nezůstávali pozadu, a poplatky jsou aktuálně se nabízejícím důvodem. Žiji na tomto světě již dlouho a prošel jsem všemi jeho společenskými vrstvami, takže docela dobře dovedu posoudit, kdo a co myslí upřímně, kdo a jak dokáže využít příležitost, a kdo koho a jak dokáže využít pro… (toť otázka téměř hamletovská).“

V nejbližších dnech pořádá aktivistický spolek Milion chvilek na Letenské pláni manifestaci s hudbou a zpěvem, které se má zúčastnit na sto tisíc přítomných. To je samozřejmě úctyhodný počet. Tolik lidí na jednom místě se shromáždí snad jenom při Super Bowl v USA nebo při El Clásico ve Španělsku. Pro účastníky nechali organizátoři vyrobit čepičky, které si mohou zájemci zakoupit za „baťovskou“ cenu začínající tisícem a končící devítkou.

Účastníky manifestace, mezi kterými nebudou jistě chybět ani zaměstnanci nezávislých veřejnoprávních médií, budou bavit známé české kapely a promlouvat k nim budou zástupci české umělecké fronty, někdo z četných neziskových organizací a určitě i někdo z uměleckých nebo společenskovědních vysokých škol.

Lze s jistotou očekávat, že v den manifestace určitě nebude v ČT a ČRo stávka, kterou jejich zaměstnanci plánují, ale naopak že bude jejich vysílání plně zapojeno ve prospěch manifestace.

Zda má být výsledkem této hromadné akce zachování televizních poplatků nebo „nezachování“ vlády, to se ukáže ve dnech následujících po jejím ukončení. Hlavně aby výsledkem nebyl jenom příspěvek do počtu pacientů v nadcházejícím období chřipkových onemocnění. Ale počasí bude dobré, takže to snad nehrozí.

A propó! Když ředitelé škol a rektoři dávají studentům volno, aby mohli na ulicích prosazovat své názory na politiku, tak by se možná měli zamyslet nad tím, s čím přichází do života po skončení školy „produkty“ současného školství. Mnozí z nich by v soutěži vědomostí třeba s fyziky, zeměpisu nebo historie neobstáli s „deváťáky“ před čtyřiceti lety.

Autor: František Mikeš | úterý 10.11.2026 10:43 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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František Mikeš

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Několik let jsem se pohyboval ve vysoké politice a působil ve státní správě i samosprávě (1. náměstek ministra kultury, starosta Českého Krumlova). Myslím si, že mám stále co říct a tak bych se o to rád podělil se čtenáři portálu iDnes.cz.

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