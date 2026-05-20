Petr Pavel chce na summit do Ankary
Na červencovém summitu NATO v Ankaře bude Českou republiku zastupovat předseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr obrany. To není nic proti ničemu, protože za zahraniční politiku a za obranu České republiky odpovídá vláda a příslušnou agendu vykonávají jménem státu příslušná ministerstva. V tomto případě ministerstva zahraničních věcí a obrany. Za vládu jako celek, pak nese odpovědnost její předseda.
Nebýt napjatého vztahu mezi Hradem a Strakovkou, tak by tomuto složení delegace asi nebyla věnována větší pozornost. Jenže vztahy mezi hradní sestavou a současnou vládou ideální nejsou, a to zejména v nahlížení na výdaje na obranu, s ohledem na možnosti české ekonomiky.
Důležité je také zmínit, že Petr Pavel sice podepsal státní rozpočet, ale neopomenul důrazně připomenout svůj nesouhlas s částkou na obranu, přičemž za plnění státního rozpočtu nenese odpovědnost Petr Pavel, ale vláda v čele s Andrejem Babišem.
Předseda české vlády je, podle vlastního prohlášení, připraven na summitu potvrdit nutné zvyšování výdajů na obranu s poukázáním na ekonomické možnosti a potřeby státu tak, jak to stanovuje zákon České republiky o státním rozpočtu.
Nikdo nepochybuje o tom, že na summitu budou mít nejsilnější pozici Spojené státy Americké a jejich prezident. Výše zmíněné složení českého zastoupení na summitu bude z této strany vnímáno příznivěji, než by tomu bylo v případě účasti Petra Pavla. To, jak se Petr Pavel a jeho přítel po boku vymezovali před volbami v USA proti Donaldu Trumpovi, určitě nebude to, co by u americké delegace vzbuzovalo vstřícnost. V případě Andreje Babiše a Petra Macinky je tomu právě naopak.
Petr Pavel by na summitu pravděpodobně ukázal na rozpor, který panuje mezi hradní sestavou a vládou na financování obrany, protože zpochybnil zákon o státním rozpočtu, který sám podepsal. Že by k tomu musel zaujmout stanovisko na této významné události, je předpoklad, téměř hraničící s jistotou. Komu nebo čemu by to prospělo je otázkou?
Za těchto okolností je pro Českou republiku lepší, aby nás v Ankaře zastupoval někdo, kdo bude zájmy země obhajovat bez výhrad a s vědomím našich závazků vůči koalici a s ohledem na odpovědnost za hospodaření státu.
Petr Pavel má samozřejmě právo zastupovat stát navenek. Ale v tomto případě je nasnadě otázka, komu nebo čemu by mohla prospět nejednotná účast nebo zpochybňování vládní politiky. Navíc, když členové vlády jsou ze svého jednání odpovědní Parlamentu České republiky, ale Petr Pavel není za své jednání odpovědný nikomu.
V Ankaře se budou projednávat zahraničně politické otázky ve vztahu k zajištění bezpečnosti, a s tím související otázky financování. Čili záležitosti spadající jednoznačně do působnosti vlády.
Petr Pavel je ale vnímán spíš jako osobnost účastnící se občanských aktivit a jeho zahraniční cesty mívají většinou společenský charakter. Pokud nemají za cíl získávat podporu pro nákup munice.
Protože jednání v turecké Ankaře bude více formální než společenské, tak by tomu mělo odpovídat i složení české delegace. Vymáhat si jednání žalováním u soudu je sice možné, ale výše zmínění členové vlády se bez Petra Pavla na jednání obejdou. Ale Petr Pavel bez nich asi těžko.
Nikdo nemůže předem vědět, zda členové vlády uspějí se svým vysvětlením výdajů na obranu nebo ne. V každém případě, ale přijedou ze summitu s důležitými výstupy pro vládní agendu, za kterou nesou odpovědnost.
František Mikeš
