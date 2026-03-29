Kdysi Thunbergová, dnes Minář
Pražskou Letnou v sobotu zaplnilo desetkrát víc lidí z celé republiky než kolik přichází fandů na protější fotbalový stadion při pražském derby.
Zástupci kulturní fronty a neziskových organizací si tam řekli o peníze na svou činnost, devadesátiletý člen KSČ a signatář anticharty pohovořil o svobodě slova, odsoudila se česká vláda vzniklá z říjnových voleb, padla kritika na vládu našeho souseda a jeho souseda, účastníci shromáždění ujistili přítomné uprchlíky z válčící země o trvalé podpoře, přítomná manželka Petra Pavla si vyslechla, že přítomní podporují jejího muže, který stojí na jejich straně a demonstrace nespokojených s říjnovými volbami byla vlastenecky ukončena zpěvem České hymny. Nechyběla ani Modlitba pro Martu, i když bez Marty.
Zda byl zrovna tímto obsahem naplněn záměr organizátora demonstrace, je otázkou. Pokud to měl být začátek cesty k předčasným volbám, tak měla mít kompaktní politickoekonomický scénář a nepřipomínat spíš společenskopolitický happening. Přesto, že demonstraci byla ze strany veřejnoprávních médií věnována mimořádná pozornost, vyznívá ve společnosti trochu rozpačitě.
Uspořádat takovou „veleakci“ asi není levné a tak musí přinést očekávaný výsledek tomu nebo těm, kdo z ní mají, nebo potřebují mít, prospěch. Nějaký příští předvolební průzkum může dát odpověď na to, zda se vyplatí financování zákulisního ovlivňování politiky pořádáním masových demonstrací bez toho, aby byl srozumitelně a pravdivě určen jejich cíl.
Takhle je skoro jisté, že ve Strakovce mohou být i po sobotní Letné v klidu, a z voleb vzešlá vláda může plnit svůj úkol, vést tento stát v příštích čtyřech letech. Že se opozice, v čele s Petrem Pavlem, bude snažit, aby to čtyři roky nebyly, je asi nejzřejmější výsledek letenského shromáždění.
K tomu bude ale potřeba víc, než jenom už hodně obehraný „antibabišismus“ nebo „lidová“ prezentace prezidenství stylizovaná do masarykovského hávu, i kdyby se main streamová média sebevíc snažila předkládat to jako cestu k nejskvělejší budoucnosti.
Možná proto je tady je tady Mikuláš Minář (chytrej) z Vodňan, který se na náměstích snaží měnit svět k obrazu svému nebo spíš k obrazu těch, kdo svou vlastní vinou k tomu nedostali příležitost u volebních uren.
Že se mu za tím účelem daří dostat do ulic tisíce lidí, k tomu je nepochybně potřeba hodně úsilí, ale i hodně peněz. Že jde o o peníze jen od drobných přispěvatelů, tomu asi nikdo moc nevěří. Když totiž tentýž Mikuláš Minář založil stranu, se kterou chtěl jít do voleb, tak tok peněz vyschl. Někdo, kdo je ochoten dát peníze do „nestranické“ vlivové organizace, nebude nikdy ochoten být prostřednictvím svých financí spojován s politickou stranou. Milion chvilek je ideální platformou, jak ovlivňovat dění z neviditelného zákulisí, protože se ví, že je tady hodně lidí, co si nedají dohromady komu nebo čemu prospívají. A je jedno zda pro nedostatek zkušeností, vlastního prospěchu nebo na základě mediální manipulace.
V učebnicích náboženství se dá přečíst i tato věta: „Věřit znamená nevidět (nepřemýšlet) a přesto považovat za pravdivé.“ Zdá se, že některá média v tom našla inspiraci jak vstupovat do veřejného prostoru pro získávání části společnosti ke změně vlády jinak, než parlamentní cestou založenou na svobodných volbách.
František Mikeš
Kdo smí víc než může?
Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem. To říká stará moudrost. On totiž úřad bývá příjemnou záležitostí, ale také velkým břemenem. Ne každý ho unese.
František Mikeš
Demokracie nebo mediokracie
Demokracie je v překladu vláda lidu prostřednictvím zvolených zástupců. Mediokracie je nový pojem, kdy směr neurčují politici vybraní občany ve volbách, ale skupiny, které si unesli média pro ovlivňování politiky.
František Mikeš
Turek a Pavel, vzpomínky na minulost?
Když dnes někdo výběrově poukazuje na prohřešky vybrané osoby, tak nechtíc poukazuje na jiné prohřešky jiné osoby, u které se takové poukazování momentálně nehodí. Tím se ale na charakteru obou nic nemění.
František Mikeš
Bitva o Strakovku) vzplála
Je po volbách, a začalo vyjednávání o budoucí vládě. Zdálo by se, že vyjednávání, oproti roku 2021, kdy volby skončili „plichtou, bude jednodušší. Na Hradě, ale vítěz voleb narazil. Jak to celé skončí ví jen...?
František Mikeš
Za málo peněz hodně (politické) muziky
Pohraniční incident mezi Ruskem a Polskem vyvolaný narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony, může vyvolat i diskusi o budování účinné obranyschopnosti jinak, než na tradičních základech jako jsou tanky a super letadla.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
