Kdo smí víc než může?
Tak jak se ve světě bojuje, tak se stále víc projevuje úspěšnost dronů při ochraně vzdušného prostoru, a při bojových operacích. Podle toho se mění i bezpečnostní strategie zejména v Evropě.Možná stojí za připomenutí negativní, až posměšné, reakce na slova prezidenta Miloše Zemana, který v době svého působení na Hradě plédoval za to, aby se Česká republika při vytváření ochrany našeho vzdušného prostoru orientovala právě na drony, jako levnou a účinnou alternativu k drahým stíhačkám.Byli tady prezidenti, kteří uměli předvídat vývoj a při výkonu prezidentské funkce uplatňovali svůj intelekt, vzdělání a osobní odbornou angažovanost při ovlivňování a komentování toho podstatného v životě země.Je tady prezident, který věnuje hodně času cestování po zemi české i po blízkém a vzdáleném zahraničí a mezitím se na Hradě připravuje agenda, se kterou Petr Pavel přichází na veřejnost nebo na oficiální jednání doma a v zahraničí.Petr Pavel byl na návštěvě ve Vatikánu. Jako všude kam zavítal jednal i ve Vatikánu o válce na Ukrajině. Zda byla i řeč o tom, že zatím jako jediný nepodepsal smlouvu s Vatikánem, není nic známo. Možná je v tom i jeho angažovanost v minulém režimu, který měl k církvi opravdu jiný vztah.Při návštěvě Ukrajiny zase Petr Pavel svému protějšku slíbil dodávku čtyři lehkých bojových letadel. S kým se o takovém slibu radil není známo, určitě to ale nebylo s vládou ČR resp. s ministerstvem obrany.Jak se zdá, tak se na Hradě rozhodli přisvojovat si kompetence, které přísluší vládě, a za které vláda nese odpovědnost. Takže dochází k nesouladu mezi dvěma úřady státu, ale také k různým výkladům ústavních principů. Takže co teď? Nejlepší by bylo podívat se do Ústavy a začít se chovat v jejím rámci tak, jak bylo míněno při jejím vzniku, a ne jako že účel světí prostředky.Pokud si někdo bude i nadále myslet, že může víc než smí, pak je na řadě kompetenční žaloba, která by měla každému určit jeho místo v ústavním pořádku.A protože jsme pořád republikou parlamentní a ne prezidentskou, tak by jednání o kompetencích jednotlivých ústavních činitelů nemuselo být až tak složité. Aneb jaká praví stará moudrost: „Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem!
František Mikeš
Demokracie nebo mediokracie
Demokracie je v překladu vláda lidu prostřednictvím zvolených zástupců. Mediokracie je nový pojem, kdy směr neurčují politici vybraní občany ve volbách, ale skupiny, které si unesli média pro ovlivňování politiky.
František Mikeš
Turek a Pavel, vzpomínky na minulost?
Když dnes někdo výběrově poukazuje na prohřešky vybrané osoby, tak nechtíc poukazuje na jiné prohřešky jiné osoby, u které se takové poukazování momentálně nehodí. Tím se ale na charakteru obou nic nemění.
František Mikeš
Bitva o Strakovku) vzplála
Je po volbách, a začalo vyjednávání o budoucí vládě. Zdálo by se, že vyjednávání, oproti roku 2021, kdy volby skončili „plichtou, bude jednodušší. Na Hradě, ale vítěz voleb narazil. Jak to celé skončí ví jen...?
František Mikeš
Za málo peněz hodně (politické) muziky
Pohraniční incident mezi Ruskem a Polskem vyvolaný narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony, může vyvolat i diskusi o budování účinné obranyschopnosti jinak, než na tradičních základech jako jsou tanky a super letadla.
František Mikeš
Směřuje se k politice velmocí?!
Tak jak tři body určují rovinu, tak se zdá, že podle Donalda Trumpa tři velmoci mohou určovat rovnováhu ve světovém dění.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
VIDEO: Majáky jako magnet. Urputná kachna nechtěla opustit auto strážníků
Další neobvyklý zásah se zvířetem v hlavní roli řešili během několika dní pardubičtí strážníci. K...
Neratovice si letos různými akcemi připomenou 150 let od smrti Palackého
Neratovice na Mělnicku si letos připomenou 150 let od smrti historika, politika a spisovatele...
Biatlon na Vysočině v záři reflektorů: Energetické srdce areálu tluče silou tří megawattů
Hradecká Galerie moderního umění zahájí výstavy Padá ticho a Terapie chaosem
Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek v 18:00 dvě výstavy. Nikola Kopp...
Prodej rodinného domu 6+kk (222 m2), v obci Duchcov, ulice Bednářská 62/23.
Bednářská, Duchcov, okres Teplice
4 950 000 Kč
- Počet článků 106
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 770x