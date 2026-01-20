Kdo smí víc než může?

Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem. To říká stará moudrost. On totiž úřad bývá příjemnou záležitostí, ale také velkým břemenem. Ne každý ho unese.

Tak jak se ve světě bojuje, tak se stále víc projevuje úspěšnost dronů při ochraně vzdušného prostoru, a při bojových operacích. Podle toho se mění i bezpečnostní strategie zejména v Evropě.Možná stojí za připomenutí negativní, až posměšné, reakce na slova prezidenta Miloše Zemana, který v době svého působení na Hradě plédoval za to, aby se Česká republika při vytváření ochrany našeho vzdušného prostoru orientovala právě na drony, jako levnou a účinnou alternativu k drahým stíhačkám.Byli tady prezidenti, kteří uměli předvídat vývoj a při výkonu prezidentské funkce uplatňovali svůj intelekt, vzdělání a osobní odbornou angažovanost při ovlivňování a komentování toho podstatného v životě země.Je tady prezident, který věnuje hodně času cestování po zemi české i po blízkém a vzdáleném zahraničí a mezitím se na Hradě připravuje agenda, se kterou Petr Pavel přichází na veřejnost nebo na oficiální jednání doma a v zahraničí.Petr Pavel byl na návštěvě ve Vatikánu. Jako všude kam zavítal jednal i ve Vatikánu o válce na Ukrajině. Zda byla i řeč o tom, že zatím jako jediný nepodepsal smlouvu s Vatikánem, není nic známo. Možná je v tom i jeho angažovanost v minulém režimu, který měl k církvi opravdu jiný vztah.Při návštěvě Ukrajiny zase Petr Pavel svému protějšku slíbil dodávku čtyři lehkých bojových letadel. S kým se o takovém slibu radil není známo, určitě to ale nebylo s vládou ČR resp. s ministerstvem obrany.Jak se zdá, tak se na Hradě rozhodli přisvojovat si kompetence, které přísluší vládě, a za které vláda nese odpovědnost. Takže dochází k nesouladu mezi dvěma úřady státu, ale také k různým výkladům ústavních principů. Takže co teď? Nejlepší by bylo podívat se do Ústavy a začít se chovat v jejím rámci tak, jak bylo míněno při jejím vzniku, a ne jako že účel světí prostředky.Pokud si někdo bude i nadále myslet, že může víc než smí, pak je na řadě kompetenční žaloba, která by měla každému určit jeho místo v ústavním pořádku.A protože jsme pořád republikou parlamentní a ne prezidentskou, tak by jednání o kompetencích jednotlivých ústavních činitelů nemuselo být až tak složité. Aneb jaká praví stará moudrost: „Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem!

Autor: František Mikeš | úterý 20.1.2026 11:49

František Mikeš

František Mikeš

František Mikeš

František Mikeš

František Mikeš

František Mikeš

  • Počet článků 106
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 770x
Několik let jsem se pohyboval ve vysoké politice a působil ve státní správě i samosprávě (1. náměstek ministra kultury, starosta Českého Krumlova). Myslím si, že mám stále co říct a tak bych se o to rád podělil se čtenáři portálu iDnes.cz.

