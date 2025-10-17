Bitva o Strakovku) vzplála

Je po volbách, a začalo vyjednávání o budoucí vládě. Zdálo by se, že vyjednávání, oproti roku 2021, kdy volby skončili „plichtou, bude jednodušší. Na Hradě, ale vítěz voleb narazil. Jak to celé skončí ví jen...?

Začala hra o nové volby!? Nikdo nemůže pochybovat o tom, že letošní volby do Poslanecké sněmovny byly také jakýmsi referendem o setrvání čtyř až pětikoalice ve vedení státu. Nikdo asi neočekával, že odpor proti ní bude tak velký, že lze jenom těžko mluvit o srovnatelném volebním výsledku, jako tomu bylo v roce 2021.

Ve volbách tedy bylo rozhodnuto, protože volič tak rozhodl. Vítěz, který v nich dosáhl historicky nejvyššího výsledku, se obrátil na Patra Pavla, aby ho pověřil sestavením vlády - a narazil. Andrej Babiš si vyslechl, že je třeba nechat věcem čas, a že první zasedání „nové“ sněmovny svolá Petr Pavel až měsíc po volbách, a že do té doby se může jednat o podobě nové vlády.

Jednat se opravdu začalo! Těžko se dalo věřit tomu, že by se současné vládě chtělo opustit své kanceláře ze dne na den, je zřejmé, že neziskovým organizacím se může jejich budoucnost jevit rozdílně od současnosti a stejná obava může panovat i ve veřejnoprávních médiích, takže vzájemná vstřícnost mezi Hradem a Strakovkou mohla zafungovat i pro průběh vyjednávání o budoucí vládě.

Povedou-li ta jednání k pokračování stávající sestavy, nebo povedou k vyslyšení voličů o změně, nebo dokonce k novým volbám, ukáže čas.

Teď už nejde o to, kdy se vítěz voleb ujme vlády, ale kdo vyhraje politickou bitvu o vedení státu. Ta bitva výstřelem DeníkuN vzplála.

Volby skončily, zapomeňte! Teď začíná politika. Ta může být vedena i tak, aby se připravila dobrá pozice pro možné opakování voleb, když by se pokračování stávající vlády zdálo, s ohledem na volební výsledek, jako pohrdání voliči.

Autor: František Mikeš | pátek 17.10.2025 11:58 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

František Mikeš

  • Počet článků 103
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 781x
Několik let jsem se pohyboval ve vysoké politice a působil ve státní správě i samosprávě (1. náměstek ministra kultury, starosta Českého Krumlova). Myslím si, že mám stále co říct a tak bych se o to rád podělil se čtenáři portálu iDnes.cz.

