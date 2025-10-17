Bitva o Strakovku) vzplála
Začala hra o nové volby!? Nikdo nemůže pochybovat o tom, že letošní volby do Poslanecké sněmovny byly také jakýmsi referendem o setrvání čtyř až pětikoalice ve vedení státu. Nikdo asi neočekával, že odpor proti ní bude tak velký, že lze jenom těžko mluvit o srovnatelném volebním výsledku, jako tomu bylo v roce 2021.
Ve volbách tedy bylo rozhodnuto, protože volič tak rozhodl. Vítěz, který v nich dosáhl historicky nejvyššího výsledku, se obrátil na Patra Pavla, aby ho pověřil sestavením vlády - a narazil. Andrej Babiš si vyslechl, že je třeba nechat věcem čas, a že první zasedání „nové“ sněmovny svolá Petr Pavel až měsíc po volbách, a že do té doby se může jednat o podobě nové vlády.
Jednat se opravdu začalo! Těžko se dalo věřit tomu, že by se současné vládě chtělo opustit své kanceláře ze dne na den, je zřejmé, že neziskovým organizacím se může jejich budoucnost jevit rozdílně od současnosti a stejná obava může panovat i ve veřejnoprávních médiích, takže vzájemná vstřícnost mezi Hradem a Strakovkou mohla zafungovat i pro průběh vyjednávání o budoucí vládě.
Povedou-li ta jednání k pokračování stávající sestavy, nebo povedou k vyslyšení voličů o změně, nebo dokonce k novým volbám, ukáže čas.
Teď už nejde o to, kdy se vítěz voleb ujme vlády, ale kdo vyhraje politickou bitvu o vedení státu. Ta bitva výstřelem DeníkuN vzplála.
Volby skončily, zapomeňte! Teď začíná politika. Ta může být vedena i tak, aby se připravila dobrá pozice pro možné opakování voleb, když by se pokračování stávající vlády zdálo, s ohledem na volební výsledek, jako pohrdání voliči.
František Mikeš
Za málo peněz hodně (politické) muziky
Pohraniční incident mezi Ruskem a Polskem vyvolaný narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony, může vyvolat i diskusi o budování účinné obranyschopnosti jinak, než na tradičních základech jako jsou tanky a super letadla.
František Mikeš
Směřuje se k politice velmocí?!
Tak jak tři body určují rovinu, tak se zdá, že podle Donalda Trumpa tři velmoci mohou určovat rovnováhu ve světovém dění.
František Mikeš
Může být korespondenční volba volbou manifestační?!
Český národ nebyl a ani není zrovna tím největším vzorem při dodržování zákonů a jiných pravidel. Zda budou striktně dodrženy podmínky při korespondenčním hlasování je přáním, ale možná jen zbožným.
František Mikeš
Jsme v období nového dělení světa?!
Současné geopolitické dění rozhoduje, kdo bude toto dění nadále určovat, jaká osobnost bude v čele tohoto procesu, a vést k zamyšlení, že velikost vůdce určují ti, kdo ho následují. Ve volbách!
František Mikeš
Patříme na západ. Ale jaký?
Patříme na západ, kde mají navrch různé levicové a jiné podivné ideologie nebo na západ, ke kterému jsme v minulosti vzhlíželi zpoza železné opony?
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
