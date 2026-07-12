Zákaz mobilů ve školách? Pro stát možná Pyrrhovo vítězství
Zastánci tvrdí, že se děti budou lépe soustředit, odpůrci namítají, že další plošný zákaz řeší důsledky místo příčin. Když jsem se nad tímto zákazem trochu zamyslel , musím se přiznat k jedné možná překvapivé myšlence. Jako člověk, který dlouhodobě kritizuje přebujelou státní moc a inflaci zákonů, tento krok vlastně vítám.
Ne proto, že bych souhlasil se zákazem. Právě naopak. Myslím si totiž, že stát tím může dosáhnout přesného opaku toho, co zamýšlí. Děti budou velmi brzy hledat způsoby, jak zákaz obejít. Učitelé budou řešit, kdy přimhouřit oko a kdy trestat. Místo respektu k právu vznikne zkušenost, že zákony jsou často něco, co se musí formálně dodržovat, ale ve skutečnosti se obchází.
A to je vlastně pro svobodu a svobodnou společnost obrovská pomoc.
Každá moc totiž stojí na tom, že lidé považují její pravidla za legitimní. Jakmile začne vyrůstat generace, která z vlastní zkušenosti zjistí, že významná část legislativy je nepraktická nebo zbytečně omezující, začíná se vytrácet přirozený respekt ke státní autoritě.
Abyste mne špatně nepochopili, nevolám po porušování zákonů. Jen upozorňuji na starou zkušenost, že respekt se nedá vynutit. Ten vzniká pouze tehdy, když lidé považují pravidla za rozumná a spravedlivá.
Možná se tedy jednou ukáže, že zákaz mobilů nebyl velkým pedagogickým vítězstvím, ale dalším příkladem toho, jak stát vlastní legislativou oslabuje důvěru ve svou autoritu.
A pokud se to skutečně stane, bude to další důkaz, že svobodná společnost nestojí na stále nových zákazech, ale na odpovědnosti lidí a institucích, kterým dobrovolně důvěřují.
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