Úvod do teorie veřejné volby
Když se mluví o trhu, většina lidí automaticky předpokládá, že firmy sledují vlastní zájmy. Podnikatel chce vydělat peníze, korporace chce růst, investor chce zisk. Ekonomie s tímto předpokladem běžně pracuje a nikdo se nad tím příliš nepozastavuje.
Zajímavé ale je, že u státu lidé často uvažují úplně opačně. Politik bývá vnímán jako správce veřejného dobra, úředník jako neutrální vykonavatel zákonů a stát jako instituce, která napravuje chyby trhu.
Právě proti této představě vznikla ve 20. století teorie veřejné volby.
Její základní myšlenka je překvapivě jednoduchá: proč bychom měli předpokládat, že lidé v politice přestávají sledovat vlastní zájmy?
Ekonomové James Buchanan a Gordon Tullock začali aplikovat ekonomické myšlení také na stát samotný. Politik podle nich není nadčlověk stojící mimo realitu. Stejně jako podnikatel reaguje na pobídky. Chce být zvolen, chce moc, vliv, rozpočet, podporu médií a přízeň voličů. Úředník chce větší pravomoci, jistotu a rostoucí rozpočet svého úřadu. Zájmové skupiny chtějí výhody na svůj účet.
Teorie veřejné volby tím nezpochybňuje, že mnoho politiků může mít dobré úmysly. Tvrdí ale něco mnohem hlubšího. Samotný systém vytváří pobídky, které často vedou k neefektivnímu a dlouhodobě neudržitelnému chování.
Typickým příkladem jsou dotace. Malá organizovaná skupina může získat obrovskou výhodu v podobě státní podpory, zatímco náklady se rozprostřou mezi miliony daňových poplatníků. Každého stojí jen několik stovek nebo tisíc korun ročně, takže většina lidí nemá motivaci proti tomu bojovat. Příjemci dotací ale mají obrovskou motivaci systém bránit a rozšiřovat.
Podobně funguje i zadlužování. Politik získá popularitu okamžitě, protože rozdává výhody dnes. Náklady se ale přesunou do budoucnosti na jiné vlády a další generace. Krátkodobé politické pobídky tak často vítězí nad dlouhodobou stabilitou.
Teorie veřejné volby také vysvětluje, proč státní instituce mají tendenci růst. Úřad, který selže, často nezanikne jako firma na trhu. Naopak dostane vyšší rozpočet, více zaměstnanců a nové pravomoci. Selhání se tak paradoxně může stát argumentem pro další expanzi státu.
Tato teorie nevznikla jako útok na demokracii. Vznikla jako pokus analyzovat stát stejným realistickým způsobem, jakým ekonomové analyzují trh. Pokud uznáváme, že lidé reagují na pobídky v podnikání, proč bychom měli předpokládat, že ve státní správě reagují jinak?
Právě zde se teorie veřejné volby propojuje s myšlenkami ekonomů rakouské školy, například Friedricha Hayeka nebo Ludwiga von Misese. Ti upozorňovali, že žádná centrální autorita nemůže mít dostatek informací pro efektivní řízení složité společnosti. Teorie veřejné volby k tomu přidává další rozměr: stát často nemá jen problém se znalostmi, ale i se samotnými pobídkami.
To neznamená, že stát musí nutně zaniknout nebo že trh vyřeší vše dokonale. Znamená to ale, že bychom měli být mnohem opatrnější, když po státu žádáme další regulace, dotace a nové pravomoci. Každý systém totiž časem začne produkovat přesně to chování, které nejvíce odměňuje.
A možná právě v tom spočívá největší přínos teorie veřejné volby. Nutí nás přestat vnímat stát jako abstraktní dobro a začít ho chápat jako systém tvořený obyčejnými lidmi se všemi jejich motivacemi, slabostmi a zájmy.
