Teorie veřejné volby v praxi
Dobrým příkladem z posledních měsíců je debata o zvyšování rodičovského příspěvku a dalších rodinných dávek.
Na první pohled jde o sympatickou věc. Rodiny s dětmi čelí vysokým cenám bydlení, energií i potravin. Politici proto přicházejí s návrhy, jak rodinám pomoci. Jenže právě zde Teorie veřejné volby upozorňuje na něco důležitého: politika nefunguje pouze na základě dobrých úmyslů, ale také podle systému pobídek.
A pobídky jsou v tomto případě velmi silné.
Rodiny s dětmi představují početnou a citlivou voličskou skupinu. Politik, který vystoupí jako ochránce rodin, získává okamžitou mediální i politickou výhodu. Veřejnost totiž většinou nevidí budoucí náklady podobných opatření, ale okamžitý pozitivní efekt.
Přesně zde funguje jeden z hlavních principů Teorie veřejné volby: koncentrované výhody a rozptýlené náklady.
Rodina, která získá vyšší příspěvek, pocítí konkrétní a okamžitou pomoc. Naproti tomu náklady jsou rozprostřeny mezi miliony daňových poplatníků. Každého stojí relativně málo, takže většina lidí nemá motivaci detailně sledovat, kolik podobných programů už stát financuje a jak rychle rostou celkové výdaje.
Pro politiky je navíc velmi obtížné podobné dávky někdy snižovat. Jakmile určitá výhoda vznikne, rychle se stane nárokem. Každý další politik pak čelí silné motivaci slíbit její zachování nebo rozšíření. Politická soutěž se tak postupně mění v soutěž o to, kdo nabídne větší ochranu, vyšší kompenzace a rozsáhlejší záchrannou síť.
A právě zde začíná dlouhodobý problém.
Teorie veřejné volby totiž upozorňuje, že systém postupně mění i samotné chování společnosti. Pokud lidé opakovaně vidí, že stát stále více kompenzuje růst nákladů, životní problémy nebo důsledky špatných rozhodnutí, začne se měnit i jejich očekávání. Slábne motivace vytvářet vlastní rezervy a roste představa, že hlavním řešením problémů bude další politické opatření.
To neznamená, že pomoc rodinám je automaticky špatná. Každá společnost bude pravděpodobně hledat určitou míru solidarity. Teorie veřejné volby ale připomíná něco velmi důležitého: každé takové opatření zároveň vytváří nové pobídky a dlouhodobé vedlejší efekty.
Politik přitom často řeší hlavně krátký horizont příštích voleb. Náklady vyšších výdajů se mohou projevit až za mnoho let v podobě vyšších daní, inflace, zadlužení nebo tlaku na další přerozdělování. Člověk, který daný systém rozšiřoval, už mezitím dávno nemusí být ve funkci.
A právě proto je Teorie veřejné volby tak důležitá. Nutí nás přestat vnímat stát jako abstraktní dobro a začít ho chápat jako systém tvořený obyčejnými lidmi reagujícími na pobídky. Připomíná nám, že i dobře míněná politika může dlouhodobě vytvářet prostředí, které podporuje rostoucí závislost společnosti na státu.
Možná nejdůležitější otázka tedy nezní, zda je konkrétní dávka morálně správná nebo špatná. Důležitější je něco jiného: jaké chování bude tento systém dlouhodobě odměňovat a jakou společnost tím postupně vytváříme.
František Kšír
Teorie veřejné volby
V minulém článku jsme si stručně vysvětlili, co je Teorie veřejné volby a proč vůbec vznikla. Její základní myšlenka byla překvapivě jednoduchá: politici, úředníci i voliči jsou pořád jen lidé.
František Kšír
Úvod do teorie veřejné volby
Každý člověk, který chodí k volbám, by měl znát teorii veřejné volby. Pomáhá totiž pochopit, proč politici, úředníci i zájmové skupiny často jednají jinak, než veřejně slibují.
František Kšír
Spojené státy evropské, nebo jen větší klec?
Se zájmem jsem si přečetl článek Bohumíra Šimka „Spojené státy evropské“. Protože autor pod článkem neumožnil diskuzi, rozhodl jsem se na jeho argumenty reagovat tímto protičlánkem.
František Kšír
Je ubývání lidí ve společnosti problém?
Tato úvaha stojí na předpokladu, že člověk má právo vlastnit svůj život, svou práci a výsledky svého jednání. Pokud tyto předpoklady opustíme, zbyla by jen debata o tom, kdo bude koho řídit a rozdělovat výsledky jeho práce.
František Kšír
Když se z udavače stane morální hrdina
Reakce na článek Petra Borovce, Proč jsou „udavači“ důležití pro fungující společnost a trh. Protože pan Borovec nedovoluje diskuzi pod svými články, nezbývá než reagovat samostatným textem.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Na festivalu ve Starém Hrozenkově vystoupí Aneta Langerová a Eva Burešová
Multižánrová přehlídka Folklorika Fest letos nabídne vystoupení zpěvaček Anety Langerové a Evy...
Zrušení městských obvodů? Politici velké změny při správě Pardubic tvrdě odmítli
Zrušení městských obvodů a snížení počtu zastupitelů. Takové body měli na stole pardubičtí...
Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse
Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická...
Lidé chtějí prověřit lékaře odsouzeného v Ústí nad Labem za zneužití fotek dívek
Občané vytvořili petici, v níž požadují přezkoumání způsobilosti ústeckého ortodontisty k výkonu...
Pronajmu 2kk, balkon, parkovací stání, sklep
V Roháči I., Jesenice, okres Praha-západ
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 67
- Celková karma 9,41
- Průměrná čtenost 464x