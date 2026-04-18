Stát nevzniká z trhu. Stát je monopol na donucení.
Petr Borovec ve svém textu tvrdí, že stát na trhu vzniká opakovaně jako přirozený důsledek ekonomických zákonů a že bez něj trh dlouhodobě nefunguje. Argumentuje problémy koordinace, vymáhání práva a černých pasažérů. Na první pohled to působí realisticky, ve skutečnosti ale jeho argument stojí na nepochopení toho, co je trh.
Základní chyba spočívá v tom, že zaměňuje trh s neorganizovaným stavem bez pravidel. Trh ale není absence pravidel. Trh je proces, ve kterém pravidla vznikají. Historicky nevznikly klíčové instituce jako právo nebo peníze díky státu, ale spontánně jako reakce na potřeby lidí. Stát je později převzal a monopolizoval. Pokud tedy vzniká koordinace nebo sjednocení, není to důkaz potřeby státu, ale důkaz fungování trhu.
Borovec zároveň staví argumentaci na implicitním tvrzení, že existují jen dvě možnosti. Buď centralizovaná autorita, nebo rozpad systému. To je falešná volba. Mezi těmito extrémy existuje celá škála řešení. Smluvní právo, arbitráže, reputační mechanismy nebo pojištění dnes běžně fungují bez centrální autority. Neplatič není nepostižitelný, je ekonomicky izolovatelný.
Další slabinou je statické uvažování. Borovec vidí problém a předpokládá, že je bez státu neřešitelný. Tím ignoruje klíčový princip tržní ekonomie, podnikatelské objevování. Každý problém na trhu vytváří příležitost pro řešení. Pokud existuje poptávka po bezpečnosti nebo právu, vznikají konkurenční služby, které ji uspokojují. Stát tento proces naopak zastavuje, protože monopol nemá motivaci se zlepšovat.
Argument o transakčních nákladech je podobně zjednodušený. Ano, roztříštěnost může zvyšovat náklady, ale trh na to reaguje inovací a standardizací. Standardizace však není totéž co monopol. Internet nebo globální obchod jsou důkazem, že decentralizované systémy mohou fungovat efektivně bez centrální autority.
Borovec také předpokládá, že stát problémy řeší, ale ignoruje, že zároveň vytváří problémy nové. Monopol práva odstraňuje konkurenci, vede k parazitování na systému, korupci a deformaci ekonomických signálů. Jakmile neexistuje možnost volby mezi různými poskytovateli pravidel a ochrany, mizí tlak na kvalitu a efektivitu.
Zásadní logická chyba je i v tom, že z faktu, že stát historicky vzniká, vyvozuje jeho nutnost. To, že něco vzniká, neznamená, že je to efektivní nebo žádoucí. Státy často vznikaly násilím a monopolizací, nikoli jako výsledek dobrovolného procesu.
Borovec ve skutečnosti nepopisuje kapitalismus, ale systém s centrální autoritou a vynucenými pravidly. To není trh, ale politicky řízené prostředí.
Závěr je proto opačný, než jaký předkládá. Stát nevzniká jako přirozený důsledek trhu, ale jako důsledek omylů v jeho chápání. Borovec se dopouští několika zásadních chyb. Zaměňuje koordinaci za stát, vytváří falešnou volbu mezi chaosem a centralizací, ignoruje podnikatelské objevování, podceňuje dynamiku trhu, přehlíží selhání státu, vyvozuje normativní závěry z historických faktů a redefinuje trh tak, aby mu vyšel jeho závěr. Jakmile tyto chyby odstraníme, jeho konstrukce se rozpadá.
František Kšír
