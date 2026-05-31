Spojené státy evropské, nebo jen větší klec?
Bohumír Šimek ve svém článku tvrdí, že federalizace Evropy je jedinou cestou, jak zachovat státní svrchovanost. Jenže už v této větě je ukrytý základní omyl. Svrchovanost nelze zachránit tím, že ji odevzdáme vyššímu centru. To není obrana svobody. To je jen výměna menšího pána za většího.
Ano, Rusko je hrozba. Ano, imperiální mocnosti využívají slabost menších států. Ano, Evropa potřebuje obranu, spolupráci a schopnost čelit agresi. Jenže z toho ještě neplyne, že řešením je evropský superstát. Když se bojím zloděje za plotem, neznamená to, že mám dobrovolně předat klíče od domu vzdálenému správci, který mi pak bude určovat, jak mám žít, platit, topit, podnikat, obchodovat a vychovávat děti.
Pan Šimek používá starý obraz Svatoplukových prutů. Svázané pruty se nezlomí, jednotlivé ano. Jenže lidé nejsou pruty. Svobodná společnost není svazek dřeva v ruce mocnáře. Společnost je síť dobrovolných vztahů, smluv, obchodu, rodin, obcí, firem, spolků, pojišťoven, bezpečnostních struktur a přirozených autorit. Čím více se tato síť centralizuje do jednoho politického uzlu, tím je křehčí. Kdo ovládne centrum, ovládne všechny.
Myšlenka Spojených států evropských se tváří jako obrana proti říši. Ve skutečnosti ale sama přijímá říšskou logiku. Tvrdí, že obstojí jen velký blok, velká moc, velký aparát, velký rozpočet, velká armáda, velké přerozdělování a velké centrální rozhodování. To je přesně ten způsob myšlení, na kterém stojí každé impérium. Jen se liší vlajka a hymna.
Není rozhodující, zda daný monopol sídlí v Praze, Bruselu, Moskvě nebo Washingtonu. Rozhodující je, zda někdo má právo jednostranně určovat pravidla, vybírat daně a v poslední instanci rozhodovat spory, včetně sporů proti sobě samému. Taková instituce není služebník společnosti. Je to privilegovaný monopol.
Obhájce evropské federace obvykle řekne: ale vždyť to bude demokratické. Jenže demokracie nemění povahu moci. Jen zastírá hranici mezi vládci a ovládanými. Člověk pak snáze přijme vyšší daně, nové regulace a nové zákazy, protože má iluzi, že si vlastně vládne sám. Nevládne. Jen jednou za čas vhodí lístek do urny a pak je nucen poslouchat rozhodnutí aparátu, který nemůže smluvně odmítnout.
Evropská federace by navíc neznamenala méně politiky. Znamenala by více politiky. Více úrovní rozhodování, více úředníků, více norem, více dotačních toků, více přerozdělování a více zápasů o to, kdo se zmocní centra. Kdo dnes kritizuje oligarchické vztahy v Rusku, měl by být opatrný, aby současně nebudoval evropský mechanismus, ve kterém se budou politické a ekonomické zájmy koncentrovat v ještě větším měřítku.
Skutečná evropská síla nevznikne tím, že z Evropy uděláme jeden stát. Vznikne tehdy, když lidé, obce, regiony a země budou bohaté, ozbrojené, odpovědné, smluvně propojené a schopné spolupracovat bez toho, aby jim jeden centrální aparát diktoval jednotnou politickou vůli.
Obchod sám o sobě válce vždy nezabrání. To je pravda. Ale dobrovolná směna, decentralizace, vlastnictví a smluvní vztahy vytvářejí úplně jiné pobídky než politická centralizace. Trh nutí lidi sloužit zákazníkům. Stát nutí lidi poslouchat. A superstát nutí poslouchat ve velkém.
Pan Šimek má pravdu v jednom: Evropa nesmí být slabá. Ale mýlí se v tom nejdůležitějším. Síla nevzniká odevzdáním svrchovanosti vyšší byrokracii. Síla vzniká z vlastnictví, odpovědnosti, dobrovolné spolupráce a schopnosti bránit se agresi bez toho, aby se člověk sám stal poddaným jiné moci.
Spojené státy evropské proto nejsou lékem na ztrátu svrchovanosti. Jsou jejím dokončením.
František Kšír
Je ubývání lidí ve společnosti problém?
Tato úvaha stojí na předpokladu, že člověk má právo vlastnit svůj život, svou práci a výsledky svého jednání. Pokud tyto předpoklady opustíme, zbyla by jen debata o tom, kdo bude koho řídit a rozdělovat výsledky jeho práce.
František Kšír
Když se z udavače stane morální hrdina
Reakce na článek Petra Borovce, Proč jsou „udavači“ důležití pro fungující společnost a trh. Protože pan Borovec nedovoluje diskuzi pod svými články, nezbývá než reagovat samostatným textem.
František Kšír
Anarchokapitalismus, ne jako plán na zítřek, ale jako kompas pro dnešek
Ideologie anarchokapitalismus může být užitečný myšlenkový kompas, který člověku pomáhá rozpoznat donucení, falešnou solidaritu i špatné vládní návrhy dřív, než za ně draze zaplatí celá společnost.
František Kšír
Proč číst Rambouska a obstojí myšlenkově jeho Všežravý stát v současném světě?
Stát není všežravý proto, že by v něm seděli samí zlí lidé. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho vnitřní pobídky. A právě proto má smysl číst Václava Rambouska i dnes.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve třetí části ukazuji, co autor podcenil ve světě, kde se Evropa znovu musí zabývat válkou, obranou a vlastním přežitím.
