Škálování výrobní schopnosti
Když jsem se zamyslel nad tím, proč vlastně vyrábíme miliony stejných výrobků v jedné továrně, odpověď je docela jednoduchá. Protože je to levné. Navrhnout výrobek, připravit stroje, výrobní linku a celý výrobní proces stojí spoustu peněz. Když tyto náklady rozpočítáme mezi milion výrobků, náklady na jeden kus výrazně klesnou. Ekonomové tomu říkají economies of scale, tedy úspory z rozsahu. Na tomto principu stojí velká část moderního průmyslu a jeho současným vrcholem jsou obrovské, vysoce automatizované továrny.
Jenže co když umělá inteligence a robotika postupně změní samotnou logiku škálování?
Už dnes existuje další pojem, economies of scope, tedy úspory ze šíře výroby. Továrna nemusí vyrábět pouze jeden výrobek. Stejné stroje, roboty, software a logistiku může využívat pro několik různých produktů. Čím je výrobní systém univerzálnější, tím více různých věcí dokáže vyrábět bez nutnosti pokaždé budovat novou továrnu.
Já bych k tomu přidal ještě třetí stupeň, který budu nazývat economies of capability, tedy úspory z výrobní schopnosti. Nejde o zavedený ekonomický pojem v tomto významu, spíše o pokus popsat další možný krok. Neškálovali bychom už množství výrobků, ale samotnou schopnost něco vyrobit.
Představme si malou robotickou továrnu, která dnes vyrábí zahradní techniku, zítra součásti jízdního kola a pozítří něco, co v době jejího postavení ještě vůbec neexistovalo. AI dostane požadavek zákazníka, vytvoří nebo upraví konstrukci, provede simulace, navrhne výrobní postup a připraví práci robotům. Univerzální výrobní zařízení následně jednotlivé části vyrobí a sestaví.
Rozdíl mezi třemi stupni škálování se potom dá vyjádřit docela jednoduše. Economies of scale: efektivně vyrábím obrovské množství stejných věcí. Economies of scope: stejnou výrobní infrastrukturu používám pro více různých výrobků. Economies of capability: škáluji samotnou schopnost vyrábět věci, které předem ani nemusím znát.
Není to úplná sci-fi. Na konferenci RICAIP Days 2026 v Praze se odborníci z ČVUT, německého DFKI a dalších evropských institucí zabývali právě přenosem AI z digitálního světa do světa fyzického, tedy do robotů, výrobních linek a logistických systémů. Projekt RICAIP vytvořil propojenou česko-německou infrastrukturu testovacích pracovišť, kde se zkoumá průmyslová AI, robotika, distribuovaná výroba a pokročilá automatizace. Organizátoři přitom tuto oblast přímo spojují s budoucí konkurenceschopností evropského průmyslu.
Samozřejmě ještě nejsme ve fázi, kdy postavíme univerzální robotickou továrnu a ráno jí zadáme sekačku, odpoledne elektrokolo a večer kuchyňského robota. Směr vývoje je ale zajímavý. A ještě zajímavější bude ve chvíli, kdy se výrobní zkušenost jedné továrny stane přenositelnou na ostatní. Pokud AI jednou vyřeší, jak nový výrobek efektivně vyrobit, výsledkem není jen výrobek, ale také digitální znalost výrobního postupu. Tu lze přenést jinam. Jedna továrna se něco naučí a postupně to mohou umět všechny kompatibilní továrny v síti.
To by mohlo být zajímavé právě pro Evropu. Dnes často přemýšlíme, jak konkurovat obrovským výrobním kapacitám Číny nebo Spojených států. Možná ale nemusíme vyhrát tím, že postavíme ještě větší továrnu. Evropskou cestou by mohla být hustá síť menších, vysoce automatizovaných a univerzálních výrobních pracovišť. Velké specializované továrny by samozřejmě nezmizely. Čipy, bateriové články, ložiska, elektromotory nebo některé materiály bude zřejmě ještě dlouho výhodnější vyrábět ve velkých sériích. Malé robotické továrny by z těchto standardizovaných komponent mohly lokálně vytvářet konečné výrobky.
V ještě vzdálenější budoucnosti se část takové výroby může dostat přímo k jednotlivým spotřebitelům. Místo výběru zahradního stroje z katalogu bych mohl AI popsat svoji zahradu, požadovaný výkon, baterii, kterou již používám, a rozměry stroje. AI vytvoří návrh a místní robotická dílna jej vyrobí. Každý výrobek může být jiný, aniž by nutně musel být dramaticky dražší.
A nakonec je tu prostředí, kde budeme podobnou schopnost potřebovat ještě mnohem více než na Zemi. Pokud jednou začneme trvale osidlovat Měsíc, Mars a další části Sluneční soustavy, nebude možné každou porouchanou součástku objednat ze Země. Budeme potřebovat co nejmenší výrobní infrastrukturu schopnou vyrábět co největší množství různých věcí, ideálně z místních surovin. Ze Země pak nemusíme posílat každý hotový výrobek. Stále častěji může stačit poslat informaci, jak jej vyrobit.
Průmyslová revoluce nás naučila levně vyrábět milion stejných věcí. Další výrobní revoluce nás možná naučí podobně efektivně vyrábět milion různých věcí na jedné továrně. V takovém případě už nebudeme škálovat výrobek, ale budeme škálovat výrobní schopnost celé společnosti.
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