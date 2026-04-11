Silný stát potřebuje nepřítele. Maďarské volby ukazují, kam to vede
Maďarské volby znovu otevřely otázku, kam se může posunout stát, pokud lidé začnou věřit, že silná ruka je řešení. Nejde přitom jen o Maďarsko. Jde o model moci, který v různých podobách vidíme i jinde. A právě Rusko ukazuje jeho nejtvrdší verzi. Podstata není v národu, ale v systému. Jakmile se moc soustředí do rukou úzké skupiny napojené na bezpečnostní aparát, přestává být stát nástrojem společnosti a začíná sloužit sám sobě.
V takovém systému nerozhoduje, co je dobré pro občany, ale co pomáhá udržet moc. Z pohledu běžného člověka je konflikt a napětí zbytečné a škodlivé. Z pohledu vládnoucí kasty může být naopak výhodné. Umožňuje zavádět tvrdší kontrolu, ospravedlňuje zásahy do svobod, přesměrovává pozornost od problémů k vnějšímu nepříteli a vytváří prostor pro přerozdělování zdrojů směrem k loajálním skupinám. Vzniká prostředí, kde se neodměňuje schopnost a práce, ale poslušnost.
Rusko tento model předvádí v extrémní podobě, ale bylo by naivní myslet si, že jinde se nemůže objevit v mírnější formě. Politika, která staví na obrazu silného státu, na hledání nepřátel a na oslabování institucí, se tomuto modelu nebezpečně přibližuje. Orbán není Putin, ale pracuje se stejnou logikou moci. Posilování kontroly nad médii, tlak na opozici a budování obrazu státu, který musí chránit společnost před vnějšími i vnitřními hrozbami, nejsou náhodné kroky. Jsou to prvky jednoho a téhož přístupu.
Nejnebezpečnější na tom všem je, že tento model může začít lidem dávat smysl. Propaganda nabízí jednoduchou výměnu. Odevzdej část svobody a dostaneš stabilitu a bezpečí. Jenže právě v tom okamžiku začíná společnost ztrácet kontrolu nad státem. Místo aby stát sloužil lidem, lidé začnou sloužit státu.
Proto je problematické, když podobný přístup získává podporu i ze strany české politiky. Podpora lídrů, kteří posilují stát na úkor svobody, není v zájmu českých občanů. Ti chtějí žít v prostředí, kde pravidla platí pro všechny, kde moc není koncentrovaná a kde není potřeba vytvářet nepřátele, aby systém fungoval.
Stát má přirozený sklon rozšiřovat svou moc. Pokud mu v tom lidé nekladou hranice, začne si vytvářet vlastní zájmy, které se od zájmů společnosti postupně odtrhnou. Maďarské volby nejsou jen o jedné zemi. Jsou varováním, že cesta od svobody ke kontrole není skok, ale proces. A ten začíná ve chvíli, kdy lidé uvěří, že silný stát má vždy pravdu.
František Kšír
- Počet článků 52
- Celková karma 10,78
- Průměrná čtenost 548x