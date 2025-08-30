Recenze knihy Nakloněni svobodě od Louis E. Carabini
Existují knihy, které vás nutí přemýšlet o světě jinak, než jste byli zvyklí. Louis E. Carabini ve své knize Nakloněni svobodě patří mezi ty autory, kteří kladou nepohodlné otázky a nabízejí odpovědi, jež čtenáře dokážou vytrhnout z myšlenkového stereotypu. Jeho text není ani akademickou učebnicí, ani pouhou ideologickou brožurou. Je to živý, srozumitelný a často provokativní průvodce tím, proč je svoboda přirozeným stavem člověka a proč jakýkoli pokus ji potlačit vede k chaosu a utrpení .
Carabini čtenáři ukazuje, že spor o podobu společnosti je odvěkým střetem dvou filozofií: jedné nakloněné svobodě a druhé nakloněné vládnutí . První stojí na respektu k životu a rozhodnutí jednotlivce, druhá na víře, že je správné donucovat ostatní, aby žili podle cizích představ o dobru. Každá kapitola je pak vystavěna jako rozbor určitého rozšířeného omylu. Od víry v „obědy zdarma“ přes představu, že bohatství je výsledkem chamtivosti, až po mýtus, že stát je zárukou spravedlnosti.
Síla knihy spočívá v jejích příkladech. Carabini mistrně ukazuje, jak absurdní by byly státní zásahy, pokud bychom je vyjádřili osobně: „Okradu každého, kdo koupí jachtu, kterou já považuji za příliš luxusní.“ Najednou se ukazuje, že to, co vypadá neutrálně, když to říká stát, by bylo nesnesitelné, kdyby to říkal jednotlivý člověk. Tato schopnost převrátit pohled a odhalit skrytou podstatu donucování dělá z knihy nejen filosofickou úvahu, ale i ostrý nástroj kritického myšlení.
Autor se přitom neopírá jen o abstraktní teorie. Ukazuje, že historie nám už dala dost důkazů o tom, kam vede politika postavená na omezování svobody, ať už v marxistických experimentech, nebo v každodenních „malých“ regulacích, které ubírají prostor lidské tvořivosti. Kontrastuje to s principem spontánního řádu, který vzniká, když lidé jednají svobodně a dobrovolně. Z tohoto hlediska je Carabiniho text nejen obhajobou svobody, ale i manifestem důvěry v lidskou schopnost učit se z vlastních chyb a nést odpovědnost.
Právě proto tato kniha nabývá na své důležitosti zvlášť v dnešní době, kdy se opět blíží volby a my si budeme vybírat, kdo bude rozhodovat o našich svobodách. Je to okamžik, kdy je dobré si připomenout, zda chceme být společností nakloněnou svobodě, nebo společnosti nakloněnou vládnutí.
Pokud hledáte knihu, která vám nabídne nejen argumenty, ale i intelektuální dobrodružství, Nakloněni svobodě vás nezklame. Po jejím přečtení už se na pojem „stát“ nebudete dívat stejně a možná si poprvé naplno uvědomíte, že opravdová prosperita a lidská důstojnost nemůže vzniknout z donucení, ale jedině ze svobody.
Ke stažení zdarma zde: Odkaz
František Kšír
Mé rozhovory s AI
Otázka pro AI: Představ si, že jsem levicový politik, který se tě zeptá, jak řídit složitou společnost, kterou dnes řídí stát. Jaké doporučení bys mu dala, která by měl prosazovat ?
František Kšír
Český básník - František Gellner
František Gellner (19.06.1881 v Mladé Boleslavi – asi 13.září 1914, prohlášen za nezvěstného na haličské frontě 1.světové války) byl český básník, prozaik, kreslíř, malíř, karikaturista a ilustrátor.
František Kšír
Zákaz umírání na covid_19 .
Lidé neumírají na stáří, ale na nějakou nemoc, která se dá klinicky diagnostikovat. V současné době smí lidé umírat na cokoliv, jen na covic-19 ne. To máme zakázáno !
František Kšír
Dělejme si navzájem radost.
Smyslem života je, prožít ho v radosti. To znamená rozdáváním radosti ostatním a přijímáním podobných darů od ostatních. Z toho pak vyplývá mé přání všem lidem do nového roku 2020 : "Dělejme si navzájem radost."
František Kšír
Sociální spravedlnost
Sociální spravedlnost nepatří do kategorie omylů, nýbrž do kategorie nesmyslů. (Hayek : Právo, zákonodárství a svoboda.)
