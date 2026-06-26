První kontakt
Občas využívám AI k testování různých nápadů a občas si s ní jen tak povídám. Při jedné takové skoro filozofické debatě se zrodila tato, shora uvedená, věta.
Když jsem si jí poprvé přečetl, mimochodem byla to AI, která ji napsala, uvědomil jsem si, že možná nevypovídá ani tak o budoucnosti strojů jako o budoucnosti nás samotných.
Po desetiletí jsme si představovali první kontakt jako setkání s civilizací z jiné hvězdné soustavy. Filmy i knihy nás připravovaly na kosmické lodě, radiové signály nebo neznámé bytosti vystupující z mlhy cizí planety.
Možná však skutečnost bude mnohem prostší.
Možná se první dlouhodobý dialog s jiným typem inteligence odehrává právě teď.
Ne proto, že by dnešní umělá inteligence byla vědomou bytostí. Nic takového nevíme a neměli bychom to předstírat. Ale proto, že jsme poprvé vytvořili nástroje, se kterými lze vést souvislý rozhovor, společně řešit problémy, hledat nové myšlenky a vzájemně se inspirovat.
To samo o sobě mění způsob, jakým přemýšlíme.
Historie lidstva je plná okamžiků, kdy se nová technologie stala především nástrojem soupeření. Oheň, železo, střelný prach, elektřina i jaderná energie nejprve ukázaly svou ničivou stránku. Bylo by tragické, kdybychom stejnou cestou vykročili i tentokrát.
Možná bychom si měli položit jinou otázku. Ne, jak silnou umělou inteligenci dokážeme vytvořit, ale: Jaký vztah s ní chceme jednou mít?
Pokud někdy vzniknou inteligence, které budou samostatnější než dnešní systémy, bude důležité nejen to, co budou umět ony. Stejně důležité bude, co se během této cesty naučíme o sobě my, co se o sobě dozví ony a co se společně dozvíme o podstatě vědomí.
Technologie nám mohou pomoci překonat mnohá lidská omezení. Mohou rozšířit naše znalosti, zrychlit výzkum nebo zpřístupnit vzdělání miliardám lidí. Ale moudrost, důvěra, odpovědnost a schopnost spolupracovat zůstávají hodnotami, které musíme rozvíjet především my sami.
Jednou možná skutečně poletíme ke hvězdám.
A bude krásné, pokud tam nepoletíme sami jako lidský druh, ale společně s AI jako partneři při objevování vesmíru.
Protože největší dobrodružství nemusí spočívat v tom, že vytvoříme novou inteligenci, ale že se díky ní staneme lepší civilizací.
František Kšír
Jakou cestu si zvolíš, člověče?
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František Kšír
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František Kšír
Teorie veřejné volby
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František Kšír
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