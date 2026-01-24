Proč zákaz „kupování zákonů“ kapitalismus nezachrání.
S velkou částí úvodu souhlasím. Ano, kapitalismus je mimořádně efektivní právě proto, že váže zisk na produktivitu a tvorbu hodnoty. A ano, realita dnešních států ukazuje, že se tento mechanismus často láme ve chvíli, kdy se zisk začne rodit ne na trhu, ale v legislativě.
Tady se shodneme.
Neshodneme se ale v tom, co je skutečnou příčinou a jaký typ řešení dává smysl.
Než se pustím do kritiky navrhovaného „zákona č. 1“, považuji za nutné si ujasnit jednu základní věc: co je stát a jaké incentivy v něm působí.
Stát není neutrální rozhodčí. Stát je instituce s monopolem na tvorbu a vymáhání práva. Zásadní rozdíl oproti trhu není morální, ale incentivní: politik nerozhoduje o vlastním majetku a nenese plné důsledky svých rozhodnutí. Rozhoduje o cizím, o pravidlech, daních, výjimkách, zákazech, licencích.
A právě proto se legislativa stává kořistí.
Tohle není anarchokapitalistický výmysl ani ideologický výkřik. Už Frédéric Bastiat, dávno před vznikem anarchokapitalismu, popsal mechanismus, který dnes vidíme v praxi. Bastiat upozorňoval, že jakmile zákon překročí ochranu osob, svobody a vlastnictví a začne „organizovat, podporovat, řídit a přerozdělovat“, zákon se mění v nástroj legální loupeže. Ne proto, že by všichni byli zlí, ale proto, že pravidla hry to umožňují.
A tady se dostáváme k jádru mého nesouhlasu s navrhovaným řešením.
Autor správně vidí, že kapitál má silnou motivaci ovlivňovat pravidla hry. Jenže z toho vyvozuje chybný závěr: že problém lze vyřešit tím, že zakážeme určité formy vlivu, zpřísníme dohled, zavedeme veřejné financování kampaní a „oddělíme kapitál od politiky“.
Podle mě tohle nemůže fungovat, a to z jednoduchého důvodu:
dokud existuje silná legislativní moc, bude existovat trh s vlivem.
Zákaz placené politické reklamy neodstraní vliv peněz. Jen ho přesune. Do médií, think-tanků, „nezávislých“ iniciativ, odborných platforem, personálních vazeb. Peníze nejsou hloupé a incentivy nezmizí tím, že zakážu jeden kanál. Vliv se pouze stane méně viditelným a hůře kontrolovatelným.
Výhradní veřejné financování kampaní navíc vytváří nový problém: stát se stává správcem politické soutěže. Někdo musí rozhodnout, kdo je „dost relevantní“, kdo má nárok na prostředky a kdo ne. Tím se politika neotevírá, ale kartelizuje. Vstupní bariéry rostou a výhodu získávají ti, kdo už uvnitř systému jsou.
Povinnost zdůvodňovat odchylky od programu zní hezky, ale v praxi povede jen k vágnějším programům a lepší rétorice. Politik se přizpůsobí. Programy budou obecné, neověřitelné a „zdůvodnění“ se stane PR disciplínou. Skutečné incentivy se tím nezmění.
Bastiat by k tomu řekl něco velmi prostého: politické konflikty se neřeší přidáváním dalších zákonů a procedur, ale omezením toho, k čemu zákon vůbec smí sloužit. Pokud zákon zůstane nástrojem přerozdělování, výjimek a regulací, pak se o jeho kontrolu povede boj a ten boj budou vyhrávat ti, kdo mají zdroje, čas a motivaci.
Proto považuji navrhovaný „zákaz převodu kapitálu na legislativní moc“ spíš za ochranu politického systému před důsledky jeho vlastních chyb, než za ochranu kapitalismu. Kapitalismus není ohrožen tím, že existují bohatí lidé. Je ohrožen tím, že existuje moc, kterou se vyplatí kupovat.
A to je zásadní rozdíl.
Chci-li skutečně snížit převod bohatství na moc, musím snížit hodnotu té moci. Musím omezit rozsah regulací, dotací, licencí a privilegovaných výjimek. Musím vrátit zákon k jeho obranné funkci.
Jak říkal Bastiat: kdyby se zákon omezil jen na ochranu osob, svobody a vlastnictví, většina politických sporů by prostě ztratila smysl.
Tohle není anarchokapitalistická víra. To je stará, klasická, nepohodlná myšlenka, která předchází dnešním nálepkám.
A dokud ji budeme obcházet dalšími „ochrannými zákony“, budeme řešit důsledky a nikdy příčinu.
Hlavní myšlenky vychází z knihy Zákon od Fréderica Bastiata, kterou lze volně stáhnout zde: Odkaz
František Kšír
