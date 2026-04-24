Proč číst Rambouska a obstojí myšlenkově jeho Všežravý stát v současném světě?

Stát není všežravý proto, že by v něm seděli samí zlí lidé. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho vnitřní pobídky. A právě proto má smysl číst Václava Rambouska i dnes.

Václav Rambousek napsal před lety sérii textů Všežravý stát. Na první pohled jde o ostrou libertariánskou kritiku státu, daní, dotací, byrokracie, lobbingu a politických stran. Na druhý pohled je to ale něco důležitějšího. Je to velmi srozumitelná lekce politické a ekonomické gramotnosti.

Rambousek nevychází z představy, že stát je moudrá bytost, která vidí celek, zná potřeby občanů a nestranně rozhoduje o veřejném dobru. Naopak. Stát rozebírá jako soubor konkrétních lidí, institucí, úřadů, politických stran, zájmových skupin a lobbistů. Každý z nich má své vlastní zájmy. Politik chce moc, úřad chce rozpočet, lobby chce výhodu, příjemce dotace chce peníze a volič chce často služby, které má zaplatit někdo jiný.

To není cynismus. To je realismus.

Nejsilnější na Rambouskovi je právě to, že nás nutí dívat se na stát přes pobídky. Ne přes hesla. Ne přes úmysly. Ne přes předvolební programy. Ale přes otázku: komu dané opatření dává moc, komu bere peníze, kdo z něj získá koncentrovaný prospěch a na koho se rozptýlí náklady.

Tím se Rambousek blíží rakouské škole ekonomie, Hayekovi a teorii veřejné volby. Když píše o trhu jako o každodenním hlasování penězi, připomíná, že trh není chaos, ale systém decentralizované spolupráce. Každý nákup je signál. Každá cena nese informaci. Každý podnikatel, spotřebitel a výrobce se rozhoduje podle svých možností, znalostí a preferencí. Nikdo to neřídí, a přesto to funguje.

Vedle toho staví politické rozhodování. Tam už člověk nerozhoduje jen za sebe a za své peníze. Tam se rozhoduje o penězích druhých. Volič nemusí přesně vědět, kolik ho bude stát slib, kterému tleská. Politik nemusí nést plné následky slibu, který dal. Úředník nemusí prodávat svou službu zákazníkovi, který by mohl odejít ke konkurenci. A lobby nemusí přesvědčit miliony lidí, stačí jí ovlivnit pár správných míst.

Právě tady je Rambousek pořád aktuální. Možná ještě víc než v době, kdy své texty psal. Dnešní stát není menší, jednodušší ani skromnější. Veřejné rozpočty, dotace, regulace, evropské fondy, politické granty, oborové podpory, klimatické programy, sociální balíčky a krizové výjimky jen rozšiřují prostor, kde se dá podnikat s veřejnými penězi. A kde jsou veřejné peníze, tam se dříve nebo později objeví ti, kteří vysvětlí, proč právě oni slouží veřejnému zájmu.

Rambousek by k tomu řekl jednoduchou věc: ptejme se, jestli opravdu jde o veřejný statek, nebo jen o soukromý zájem převlečený do veřejného kabátu.

To je otázka, kterou bychom si měli klást pořád. Když stát podporuje kulturu. Když dotuje zemědělce. Když zachraňuje podniky. Když reguluje trh. Když financuje neziskové projekty. Když vytváří novou agenturu, nový úřad nebo novou strategii do roku 2035. Vždy je třeba se ptát: kdo platí, kdo rozhoduje, kdo získává a kdo nese následky?

Rambousek má samozřejmě i slabší místa. Občas je příliš ostrý. Někdy je publicistická zkratka silnější než opatrná analýza. Ne každá ekologická otázka je jen byznys s veřejnými penězi. Ne každý úředník je parazit. Ne každá veřejná instituce je zbytečná. A ne každý problém trhu zmizí tím, že ukážeme na selhání státu.

Jenže to hlavní tím nepadá.

Rambouskův text nestojí na tvrzení, že všichni lidé ve státě jsou špatní. Stojí na mnohem silnější tezi: i docela hodní lidé se ve špatně nastaveném systému začnou chovat způsobem, který zvětšuje moc, rozpočty, regulace a závislost na veřejných penězích. Stát není všežravý proto, že by v něm seděli démoni. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho pobídky.

A právě proto má smysl Rambouska číst. Ne jako hotovou odpověď na všechno. Ale jako velmi dobrou obranu proti naivní víře, že když něco dělá stát, dělá to automaticky pro dobro všech.

Nedělá. Stát není anděl. Stát je mocenský mechanismus. A každý mocenský mechanismus musí být podezírán, kontrolován a omezován.

Pokud si čtenář z Rambouska odnese jen jednu věc, měla by to být tato: čím více peněz a rozhodování přesuneme z rukou jednotlivce do rukou politiků, úřadů a zájmových skupin, tím více prostoru vytvoříme pro plýtvání, korupci, klientelismus a omezování svobody.

A to je myšlenka, která v současném světě rozhodně nezeslábla. Spíš naopak.

Odkazy

První článek série:
https://blog.idnes.cz/vaclavrambousek/vsezravy-stat-i-voli-se-nejen-ve-volebnich-mistnostech.Bg14043095

Poslední článek série:
https://blog.idnes.cz/vaclavrambousek/vsezravy-stat-22-a-co-s-nim-lze-delat.Bg14061594

Autor: František Kšír | pátek 24.4.2026 11:10 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

František Kšír

Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.

Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve třetí části ukazuji, co autor podcenil ve světě, kde se Evropa znovu musí zabývat válkou, obranou a vlastním přežitím.

22.4.2026 v 14:10 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Společnost

František Kšír

Josef Šíma a Evropa, část II. Fašismus, EU a hranice legitimní kritiky integrace

Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve druhé části se zaměřuji na to, kde je jeho historická kritika Evropské unie podnětná a kde už sklouzává k příliš odvážným paralelám.

21.4.2026 v 11:49 | Karma: 4,54 | Přečteno: 92x | Diskuse | Společnost

František Kšír

Josef Šíma a Evropa, část I. Proč je jeho kritika centralizace stále aktuální

Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. V první části ukazuji, proč jeho kritika evropské centralizace neztratila sílu ani v dnešním geopoliticky rozkolísaném světě.

20.4.2026 v 19:30 | Karma: 6,28 | Přečteno: 78x | Diskuse | Společnost

František Kšír

Co dnes umí AI při hledání modelu pro Evropu. A kde už začíná hádat

Umělá inteligence umí porovnávat i velmi složité modely. Dokáže třídit kritéria, odhalovat skryté předpoklady a ukázat, kde končí fakta a začínají odhady. Sama o sobě ale pravdu nevyrábí. Rozhodující je kvalita zadání.

19.4.2026 v 12:30 | Karma: 2,45 | Přečteno: 67x | Diskuse | Věda

František Kšír

Stát nevzniká z trhu. Stát je monopol na donucení.

Tento článek je reakcí na text Petra Borovce, který nepovoluje diskuzi pod svými články. Shrnuje a kriticky rozebírá jeho argumenty o vzniku státu a fungování trhu.

18.4.2026 v 15:05 | Karma: 7,91 | Přečteno: 162x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Českokrumlovský Palác ilustrace představuje španělské mistry ilustrace

ilustrační snímek
24. dubna 2026  11:15,  aktualizováno  11:15

Palác ilustrace v Českém Krumlově představuje mistry španělské ilustrace. Výstava Maestros -...

Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

Dvanáct let čekali v olomoucké zoologické zahradě na další mláďata gepardů...
24. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Šest koťat geparda štíhlého se narodilo v těchto dnech v olomoucké zoologické zahradě na Svatém...

Manévry kvůli ztracenému chlapci. Hledají ho i policisté na koních a hasiči

Policisté na koních kontrolovali chaty.
24. dubna 2026  12:42

Policisté od rána pátrají v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci. Do hledání...

Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově
24. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš...

František Kšír

  • Počet článků 60
  • Celková karma 10,05
  • Průměrná čtenost 495x
Anarchokapitalista + včelař.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.