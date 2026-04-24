Proč číst Rambouska a obstojí myšlenkově jeho Všežravý stát v současném světě?
Václav Rambousek napsal před lety sérii textů Všežravý stát. Na první pohled jde o ostrou libertariánskou kritiku státu, daní, dotací, byrokracie, lobbingu a politických stran. Na druhý pohled je to ale něco důležitějšího. Je to velmi srozumitelná lekce politické a ekonomické gramotnosti.
Rambousek nevychází z představy, že stát je moudrá bytost, která vidí celek, zná potřeby občanů a nestranně rozhoduje o veřejném dobru. Naopak. Stát rozebírá jako soubor konkrétních lidí, institucí, úřadů, politických stran, zájmových skupin a lobbistů. Každý z nich má své vlastní zájmy. Politik chce moc, úřad chce rozpočet, lobby chce výhodu, příjemce dotace chce peníze a volič chce často služby, které má zaplatit někdo jiný.
To není cynismus. To je realismus.
Nejsilnější na Rambouskovi je právě to, že nás nutí dívat se na stát přes pobídky. Ne přes hesla. Ne přes úmysly. Ne přes předvolební programy. Ale přes otázku: komu dané opatření dává moc, komu bere peníze, kdo z něj získá koncentrovaný prospěch a na koho se rozptýlí náklady.
Tím se Rambousek blíží rakouské škole ekonomie, Hayekovi a teorii veřejné volby. Když píše o trhu jako o každodenním hlasování penězi, připomíná, že trh není chaos, ale systém decentralizované spolupráce. Každý nákup je signál. Každá cena nese informaci. Každý podnikatel, spotřebitel a výrobce se rozhoduje podle svých možností, znalostí a preferencí. Nikdo to neřídí, a přesto to funguje.
Vedle toho staví politické rozhodování. Tam už člověk nerozhoduje jen za sebe a za své peníze. Tam se rozhoduje o penězích druhých. Volič nemusí přesně vědět, kolik ho bude stát slib, kterému tleská. Politik nemusí nést plné následky slibu, který dal. Úředník nemusí prodávat svou službu zákazníkovi, který by mohl odejít ke konkurenci. A lobby nemusí přesvědčit miliony lidí, stačí jí ovlivnit pár správných míst.
Právě tady je Rambousek pořád aktuální. Možná ještě víc než v době, kdy své texty psal. Dnešní stát není menší, jednodušší ani skromnější. Veřejné rozpočty, dotace, regulace, evropské fondy, politické granty, oborové podpory, klimatické programy, sociální balíčky a krizové výjimky jen rozšiřují prostor, kde se dá podnikat s veřejnými penězi. A kde jsou veřejné peníze, tam se dříve nebo později objeví ti, kteří vysvětlí, proč právě oni slouží veřejnému zájmu.
Rambousek by k tomu řekl jednoduchou věc: ptejme se, jestli opravdu jde o veřejný statek, nebo jen o soukromý zájem převlečený do veřejného kabátu.
To je otázka, kterou bychom si měli klást pořád. Když stát podporuje kulturu. Když dotuje zemědělce. Když zachraňuje podniky. Když reguluje trh. Když financuje neziskové projekty. Když vytváří novou agenturu, nový úřad nebo novou strategii do roku 2035. Vždy je třeba se ptát: kdo platí, kdo rozhoduje, kdo získává a kdo nese následky?
Rambousek má samozřejmě i slabší místa. Občas je příliš ostrý. Někdy je publicistická zkratka silnější než opatrná analýza. Ne každá ekologická otázka je jen byznys s veřejnými penězi. Ne každý úředník je parazit. Ne každá veřejná instituce je zbytečná. A ne každý problém trhu zmizí tím, že ukážeme na selhání státu.
Jenže to hlavní tím nepadá.
Rambouskův text nestojí na tvrzení, že všichni lidé ve státě jsou špatní. Stojí na mnohem silnější tezi: i docela hodní lidé se ve špatně nastaveném systému začnou chovat způsobem, který zvětšuje moc, rozpočty, regulace a závislost na veřejných penězích. Stát není všežravý proto, že by v něm seděli démoni. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho pobídky.
A právě proto má smysl Rambouska číst. Ne jako hotovou odpověď na všechno. Ale jako velmi dobrou obranu proti naivní víře, že když něco dělá stát, dělá to automaticky pro dobro všech.
Nedělá. Stát není anděl. Stát je mocenský mechanismus. A každý mocenský mechanismus musí být podezírán, kontrolován a omezován.
Pokud si čtenář z Rambouska odnese jen jednu věc, měla by to být tato: čím více peněz a rozhodování přesuneme z rukou jednotlivce do rukou politiků, úřadů a zájmových skupin, tím více prostoru vytvoříme pro plýtvání, korupci, klientelismus a omezování svobody.
A to je myšlenka, která v současném světě rozhodně nezeslábla. Spíš naopak.
Odkazy
První článek série:
https://blog.idnes.cz/vaclavrambousek/vsezravy-stat-i-voli-se-nejen-ve-volebnich-mistnostech.Bg14043095
Poslední článek série:
https://blog.idnes.cz/vaclavrambousek/vsezravy-stat-22-a-co-s-nim-lze-delat.Bg14061594
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve třetí části ukazuji, co autor podcenil ve světě, kde se Evropa znovu musí zabývat válkou, obranou a vlastním přežitím.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část II. Fašismus, EU a hranice legitimní kritiky integrace
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve druhé části se zaměřuji na to, kde je jeho historická kritika Evropské unie podnětná a kde už sklouzává k příliš odvážným paralelám.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část I. Proč je jeho kritika centralizace stále aktuální
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. V první části ukazuji, proč jeho kritika evropské centralizace neztratila sílu ani v dnešním geopoliticky rozkolísaném světě.
František Kšír
Co dnes umí AI při hledání modelu pro Evropu. A kde už začíná hádat
Umělá inteligence umí porovnávat i velmi složité modely. Dokáže třídit kritéria, odhalovat skryté předpoklady a ukázat, kde končí fakta a začínají odhady. Sama o sobě ale pravdu nevyrábí. Rozhodující je kvalita zadání.
František Kšír
Stát nevzniká z trhu. Stát je monopol na donucení.
Tento článek je reakcí na text Petra Borovce, který nepovoluje diskuzi pod svými články. Shrnuje a kriticky rozebírá jeho argumenty o vzniku státu a fungování trhu.
Pronájem kanceláře / pracovního prostoru 20 m2, Sulice (Praha-východ)
Údolí, Sulice - Hlubočinka, okres Praha-východ
16 000 Kč/měsíc
