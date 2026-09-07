Pohled anarchokapitalisty na německou AfD
Mne ale zajímá něco jiného. Jak tato strana obstojí, pokud její program poměříme principy individuální svobody, sebevlastnictví, soukromého vlastnictví, dobrovolné směny a principu neagrese? Výsledek je podle mne poměrně zajímavý, protože AfD má v některých oblastech k libertarianismu překvapivě blízko, ale v jiných se od něj naopak velmi výrazně vzdaluje.
V ekonomické oblasti má AfD celou řadu postojů, které jsou libertariánům blízké. Prosazuje nižší daně, deregulaci, omezení byrokracie, ochranu soukromého vlastnictví, kritizuje přebujelou regulaci Evropské unie, odmítá dědickou a majetkovou daň a chce omezit klimatické regulace, které deformují ceny a trh. Zajímavý je i její postoj k penězům. AfD hájí hotovost, odmítá digitální euro a je velmi vstřícná k Bitcoinu. V jejích materiálech se dokonce objevuje myšlenka peněz nezávislých na státní moci a konkurence měn. Tady se její program místy skutečně přibližuje Hayekovi a některým libertariánským myšlenkám. Jenže tím to také z velké části končí. AfD nezpochybňuje samotnou existenci rozsáhlého státu, nechce odstranit systém zdanění, státní důchody, zdravotní systém ani sociální transfery. V některých oblastech naopak navrhuje nové formy státní podpory rodin. Jejím cílem tedy není svobodná společnost založená převážně na dobrovolných vztazích, ale spíše levnější, efektivnější a suverénnější německý stát.
Podobný rozpor je vidět u osobní svobody. AfD například odmítá povinné očkování a zdůrazňuje tělesnou autonomii člověka. To je libertariánovi blízké. Současně ale odmítá legalizaci rekreačního konopí. Z hlediska sebevlastnictví se potom nabízí jednoduchá otázka. Proč by stát neměl rozhodovat o tom, jakou vakcínu si člověk nechá aplikovat, ale současně by měl rozhodovat o tom, jakou látku smí dobrovolně užívat? Ještě výraznější problém vidím u branné povinnosti, kterou chce AfD obnovit. Pro anarchokapitalistu je povinná vojenská služba téměř učebnicovým porušením sebevlastnictví. Stát si na určitou dobu přivlastní člověka a pod hrozbou trestu mu přikáže, co musí dělat. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jak zajistit obranu země, ale z hlediska principu dobrovolnosti je povinný odvod velmi těžko obhajitelný.
Složitější je migrace. Anarchokapitalismus ve skutečnosti nezná otevřené nebo uzavřené státní hranice v dnešním smyslu. Zná hlavně soukromé vlastnictví. Majitel domu rozhoduje, koho pustí dovnitř, majitel firmy koho zaměstná a majitel pozemku, kdo na něj smí vstoupit. Ani mezi libertariány proto nepanuje na migraci úplná shoda. Hans Hermann Hoppe například upozorňuje, že masová migrace do systému s veřejným majetkem a sociálním státem není totéž jako svobodný pohyb mezi soukromými vlastníky. Problém AfD proto nevidím jednoduše v tom, že chce migraci omezovat. Problém je spíše v tom, že za konečného rozhodovatele považuje stát. Německo chápe jako politické území, o jehož obyvatelstvu má rozhodovat státní moc. Anarchokapitalista by tuto pravomoc přesouval co nejvíce ke konkrétním vlastníkům.
Kolem AfD se často objevuje tvrzení, že ji financuje Rusko. Tady je podle mne potřeba být velmi přesný. Za dobře doložený fakt lze považovat existenci ruské vlivové operace kolem platformy Voice of Europe. Česká BIS, česká vláda i evropské instituce popsaly síť, která měla šířit ruský politický vliv a využívat k tomu také peníze. Do této kauzy se dostal i politik AfD Petr Bystron. Evropský parlament jej zbavil imunity a německé orgány vyšetřují podezření, že mohl přijímat peníze od lidí spojených s Voice of Europe. Bystron to odmítá a dokud nebude věc soudně uzavřena, nelze jeho vinu považovat za prokázanou. Z toho ale ještě neplyne, že Rusko financuje AfD jako politickou stranu. Pro takto silné tvrzení jsem nenašel dostatek důkazů. Podle mne je proto korektní říci, že existují závažná podezření týkající se jednotlivých politiků AfD a současně je dobře doložená ruská snaha ovlivňovat evropské politické prostředí. To ale není totéž jako prokázané financování celé strany.
Mnohem jednoznačnější je vztah AfD k Rusku a válce na Ukrajině. AfD chce zrušit protiruské sankce, obnovit hospodářské vztahy s Moskvou, znovu využívat Nord Stream a ukončit německou vojenskou pomoc Ukrajině. Současně prosazuje představu neutrální Ukrajiny mimo NATO a Evropskou unii. Tady je potřeba rozlišit dvě věci. Anarchokapitalista může naprosto konzistentně odmítat, aby německý stát vybíral daně a z nich financoval válku. Současně ale může plně hájit právo Ukrajinců bránit se a právo kohokoliv jim dobrovolně poskytovat peníze, zbraně nebo jinou pomoc. Samotné odmítání státní vojenské pomoci proto ještě nemusí být proruské. AfD ale jde dál. Chce nejen ukončení německé pomoci, ale současně normalizaci vztahů s Ruskem a politické uspořádání, ve kterém by Ukrajina zůstala mimo západní bezpečnostní struktury.
Z anarchokapitalistického hlediska tady vidím zásadní problém. Pokud odmítáme právo Washingtonu nebo Bruselu rozhodovat o budoucnosti Ukrajiny, měli bychom stejně důsledně odmítnout právo Moskvy nebo Berlína rozhodovat o ní také. O politickém uspořádání mají rozhodovat především lidé, kterých se týká. Samotná ruská invaze je přitom z pohledu principu neagrese poměrně jasná. Jeden stát vojenskou silou překročil hranice jiného území, zabíjí lidi, ničí jejich majetek a snaží se jim vnutit svoji politickou moc. To je iniciace násilí v téměř čisté podobě.
AfD se často označuje za pravicovou stranu a z ekonomického hlediska to do značné míry sedí. Je tržně orientovanější než většina velkých evropských stran, odmítá řadu regulací a hájí soukromé vlastnictví. Jenže osa levice a pravice podle mne nestačí. Mnohem důležitější je otázka, zda strana považuje za základní jednotku společnosti jednotlivce, nebo zda nad něj staví jiné kolektivní cíle. A právě zde se AfD od libertarianismu zásadně vzdaluje. Když jde o daně, evropskou byrokracii, podnikání, hotovost nebo Bitcoin, dokáže mluvit jazykem osobní svobody. Když ale přijde migrace, vojenská služba, národní kultura, drogy nebo zahraniční politika, hlavní hodnotou se často nestává jednotlivec, ale národní stát.
Proto bych AfD nepovažoval za stranu individuální svobody. Je to národně konzervativní strana se silnou tržně liberální složkou. Stát nechce odstranit. Chce jej zmenšit tam, kde podle ní překáží německému občanovi a ekonomice, ale zároveň jej chce používat jako silný nástroj při prosazování národních, kulturních a bezpečnostních cílů. A právě v tom podle mne spočívá hlavní rozdíl mezi AfD a anarchokapitalismem. Pro anarchokapitalistu je výchozím bodem jednotlivec a jeho vlastnická práva. Pro AfD je tímto výchozím bodem velmi často německý národ a německý stát.
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