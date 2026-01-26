Petr Borovec se nemýlí v diagnóze. Mýlí se v řešení a hájí něco jiného než kapitalismus
Petr Borovec ve svém „Zákoně č. 4“ tvrdí, že brání kapitalismus před jeho degenerací v rentiérský a mocenský systém. Tato diagnóza je do značné míry správná. Kapitalismus skutečně často neničí cizí ideologie, ale vlastní prorůstání kapitálu a moci. Problém je jinde: navržené řešení nebrání kapitalismus, ale brání legislativní stát.
A to je zásadní rozdíl.
Leoniho výchozí bod: kapitalismus potřebuje právo, ne legislativu
Bruno Leoni v knize Právo a svoboda ukazuje, že svobodný trh je neslučitelný s právem, které je výsledkem centrální a svévolné vůle zákonodárce. Svoboda podle něj není absence pravidel, ale jistota jednotlivce, že nebude svévolně vystaven moci druhých, včetně moci státu.
Leoni ostře rozlišuje:
-ius – právo, které se nalézá (vzniká z dohod, zvyklostí, sporů, precedentů),
-lex – zákon, který se vyrábí (produktem politického rozhodnutí).
A právě tady Petr Borovec opouští půdu kapitalismu a vstupuje na půdu etatismu v technokratickém převleku.
Zákaz anonymity: od ochrany smluv k totální stopovatelnosti
Borovec tvrdí, že anonymita v tržních vztazích: zvyšuje transakční náklady, brání vymahatelnosti práva, deformuje soutěž.
Jenže jeho řešení nejde cestou posílení smluvních mechanismů, ale cestou plošného státního dohledu. Sám výslovně uvádí, že cílem je i spravedlivé zdanění. Tím odhaluje skutečný charakter návrhu:
nejde o ochranu trhu, ale o rozšíření dosahu státu na každou ekonomickou interakci.
Leoni přitom opakovaně varuje, že čím více je ekonomický život závislý na legislativě, tím menší je svoboda. Ne proto, že by lidé byli nepoctiví, ale proto, že pravidla se mění rychle, plošně a nepředvídatelně. Výsledkem není důvěra, ale opatrnost, selektivní vymáhání a moc úředníka.
Anonymita sama o sobě není podvod. Podvod je porušení smlouvy. A mezi těmito dvěma věcmi je propastný rozdíl, který Borovec maže.
Zákaz konkurence v tvorbě práva: monopol jako ochrana trhu ?
Ještě zásadnější je druhá část návrhu: právo má existovat pouze v jediné verzi, vytvářené v jediné institucionální struktuře. Borovec tvrdí, že konkurence právních rámců by vedla k vládě silnějších.
To je přesný opak Leoniho závěru.
Leoni ukazuje, že právě monopol na tvorbu práva vede k tomu, že: právo se stává kořistí politického boje, zákony nahrazují smlouvy, místo právní jistoty vzniká legislativní chaos.
Silní si v takovém systému právo nevybírají, oni ho píší. Skrze lobbing, regulaci, výjimky, veřejný zájem. To není ochrana trhu před mocí. To je institucionalizace moci pod názvem právo.
Pan Borovec se obává konkurence právních rámců, ale nebojí se koncentrace moci nad samotným právem. A právě to je podle Leoniho nejnebezpečnější možné uspořádání.
Co autor ve skutečnosti hájí?
Když text odložíme stranou ideologických deklarací, vychází jasný obraz:
Nehájí kapitalismus jako řád dobrovolných směn.
Nehájí právo jako proces nalézání spravedlivých pravidel.
Hájí regulovaný tržní provoz pod dohledem jednotného legislativního centra.
Jinými slovy:
nehájí kapitalismus, ale technokratický etatismus, ve kterém je trh tolerován jen potud, pokud je plně čitelný, identifikovatelný a podřízený jednomu právnímu monopolu.
To může být konzistentní politická pozice, ale není to obhajoba kapitalismu, jak jej chápou ekonomové rakouské školy ani Bruno Leoni.
Jak by podle Leoniho mělo právo vznikat
Leoniho alternativa není chaos ani džungle, jak se často tvrdí. Je to: právo vznikající zdola ze smluv, zvyklostí, precedentů, konkurence v rozhodování sporů, ne monopol v psaní pravidel, omezená a zdrženlivá legislativa, která spíše uznává existující pravidla, než aby je vyráběla.
Takové právo je pomalé, někdy nepohodlné , ale právě proto neumožňuje rychlé zneužití moci. A tím chrání jak svobodu, tak kapitalismus.
Závěr
Petr Borovec správně cítí, že dnešní kapitalismus je často jen maskou pro moc a rentu.
Fatálně se ale mýlí v tom, že lékem je více jednotného práva, méně anonymity a silnější legislativní rámec.
To není obrana kapitalismu. To je jeho nahrazení státem řízeným tržním provozem.
Je klidně možné, že si pan Borovec kapitalismus definuje jinak než ekonomové, kteří jej chápou jako řád dobrovolných směn a právní jistoty vůči moci. Pokud ano, bylo by fér to přiznat. Protože tato cesta kapitalismus nechrání, tato cesta ho definitivně opouští.
František Kšír
|Další články autora
