Petr Borovec a zásadní omyl: kapitalismus není politický proces
Text „Co je kapitalistický zákon“ je klíčový, protože v něm Petr Borovec konečně otevřeně říká, co on sám považuje za kapitalismus. A právě zde se ukazuje zásadní problém: Borovec nepopisuje kapitalismus jako ekonomický systém, ale jako proceduru demokratické tvorby pravidel. Tento posun není drobný, je to změna samotné podstaty pojmu.
Kapitalismus podle Borovce
Borovec definuje kapitalismus jako:
- svobodný politický trh,
- kde zákony vznikají jako produkt nabídky a poptávky,
- bez předem daných „správných“ pravidel,
- a kde je legitimní prakticky jakýkoli zákon, pokud vznikl svobodným procesem.
Jinými slovy: kapitalismus není o soukromém vlastnictví, dobrovolné směně a cenové kalkulaci, ale o tom, že si lidé v demokracii něco odhlasují.
To ale není ekonomická definice kapitalismu. To je definice procedurální demokracie.
Zásadní ekonomický omyl
Z pohledu ekonomie, zejména rakouské školy, je kapitalismus definován institucionálně, nikoli procedurálně:
- soukromé vlastnictví výrobních prostředků,
-dobrovolná směna,
- cenový systém jako nositel informací,
- odpovědnost za rozhodnutí skrze zisk a ztrátu.
Politické hlasování není trh. Neexistuje zde cena, neexistuje dobrovolnost (nelze „nekupovat“ zákon), neexistuje kalkulace a neexistuje možnost skutečného vystoupení ze systému. Označovat poltiku za trh je metafora, nikoli ekonomická analýza.
Borovec tak dělá kategoriální chybu: přenáší pojmy z ekonomie do oblasti, kde neplatí.
Vnitřní rozpory jeho konstrukce
Jakmile postaví kapitalismus na „politickém trhu“, dostává se do rozporů:
a. Tvrdí, že kapitalismus je jen proces, ale zároveň říká, že některé zákony (označené jako socialistické) trh ničí. Tím už hodnotí obsah, ne jen proceduru.
b. Tvrdí, že zákony vznikají svobodně, ale zároveň navrhuje pět obranných zákonů, které mají bránit tomu, aby proces nedopadl špatně. Pokud je proces skutečně svobodný, proč potřebuje ochranu před vlastními výsledky?
c. Tvrdí, že regulace mohou být kapitalistické, pokud jsou poptávané. Tím ale ruší jakoukoli hranici mezi kapitalismem a socialismem, rozdíl už není systémový, ale pouze rétorický.
d. Tvrdí, že kapitalismus neurčuje správná řešení, ale jeho zákony č. 1–5 velmi konkrétně určují:
1. kolik kdo smí vlastnit,
2. kolik smí mít mediálního vlivu,
3.jak má být zdaněn majetek,
4. kdo a jak má být trestán za makroekonomické výsledky.
To už není ochrana procesu. To je normativní politický program.
Proč jeho pět zákonů nemůže chránit kapitalismus
Borovcovy zákony možná dávají smysl v rámci jeho vlastní definice kapitalismu, tedy jako ochrana demokratického rozhodování před oligarchizací. Jenže: nechrání kapitalismus jako ekonomický řád, ale regulují a přetvářejí vlastnická práva, kapitál a odpovědnost.
Ve skutečnosti chrání demokratický stát před důsledky vlastních rozhodnutí, nikoli kapitalismus před socialismem.
Co z toho plyne
Petr Borovec se snaží kapitalismus zachránit, ale: redefinuje ho tak, že z něj zmizí jeho ekonomická podstata, zamění trh za politiku a následně bojuje proti problémům, které z této záměny nevyhnutelně vznikají.
Jeho pět zákonů tak nejsou „obranné zákony kapitalismu“, ale pojistky demokratického přerozdělovacího státu proti jeho vlastnímu selhávání.
To je legitimní politická pozice. Ale není to kapitalismus, alespoň ne v ekonomickém smyslu slova.
František Kšír
Petr Borovec se nemýlí v diagnóze. Mýlí se v řešení a hájí něco jiného než kapitalismus
Níže je samostatný polemický článek, psaný pro čtenáře, kteří četli text Petra Borovce a mohou mít dojem, že jde o obhajobu kapitalismu. Vycházím explicitně z Bruna Leoniho (Právo a svoboda) a jeho pojetí práva, svobody a trhu.
František Kšír
O ochraně kapitalismu a mediální moci: souhlas s diagnózou, nesouhlas s lékem
Tato úvaha je reakcí nad článkem Petra Borovce, z důvodů nemožnosti se k němu vyjádřit v diskuzi, který publikoval pod názvem „Zákon č. 3 – Zákaz koncentrace mediálního dosahu“
František Kšír
Když se obrana kapitalismu změní v útok na jeho základy
Návrh zákona č. 2 od autora Petra Borovce se tváří jako obrana kapitalismu, ve skutečnosti však staví na chybných ekonomických předpokladech a vede k řešením, která podle rakouské školy kapitalismus systematicky oslabují.
František Kšír
Proč zákaz „kupování zákonů“ kapitalismus nezachrání.
Protože autor Petr Borovec nepřipouští diskuzi pod svými články, zvolil jsem vlastní text jako věcnou polemiku, kde vysvětluji, proč navrhované řešení nemůže fungovat.
František Kšír
Grónsko jako učebnicová lekce moci
Donald Trump otevřeně připouští, že jednou z možností „získání“ Grónska je i použití armády. Viz článek na Seznamu - Využití armády je jednou z možností, jak získat Grónsko, uvedl Bílý dům Tohle je čistá logika státu.
