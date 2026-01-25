O ochraně kapitalismu a mediální moci: souhlas s diagnózou, nesouhlas s lékem

Tato úvaha je reakcí nad článkem Petra Borovce, z důvodů nemožnosti se k němu vyjádřit v diskuzi, který publikoval pod názvem „Zákon č. 3 – Zákaz koncentrace mediálního dosahu“

Článek správně pojmenovává reálný problém dneška: přelití ekonomické síly do moci nad pozorností. V prostředí digitálních médií a algoritmů může koncentrace dosahu skutečně deformovat veřejnou debatu, vytvářet zdání konsenzu a oslabovat soutěž idejí. V tomhle s Petrem Borovcem souhlasím. Není to banální téma a není ideologické.

Zároveň se však domnívám, že navržené řešení jde proti cíli, který si autor sám vytyčil: ochraně kapitalismu. A to nikoli proto, že by bylo málo odvážné, ale proto, že přesouvá řešení z trhu a vlastnických práv ke státní regulaci struktury vlastnictví a dosahu.

Co považuji za správné

Je správné odmítnout regulaci obsahu. Je správné říci, že největším rizikem je selektivní zásah státu. Je správné upozornit, že pozornost je dnes klíčový vzácný zdroj a že její koncentrace může mít politické důsledky. Tyto body jsou kompatibilní s kapitalismem i se svobodou.

Kde se návrh mýlí

Problém nastává ve chvíli, kdy se řešením stává limit vlastnictví a dosahu (15 %) a možnost nuceného prodeje. Tady už nejde o ochranu soutěže idejí, ale o antitrust přenesený do mediální sféry.

Z pohledu rakouské ekonomie je to zásadní omyl. Ludwig von Mises i Murray Rothbard opakovaně upozorňovali, že monopol je v tržní ekonomice smysluplně definovatelný především jako státní privilegium, nikoli jako prostý výsledek úspěchu. Pokud neexistují státem vytvořené bariéry vstupu, nelze tržní dominanci řešit konfiskací nebo limity bez porušení vlastnických práv.

Navíc zde narážíme na znalostní problém: pozornost není homogenní statek, který by šlo objektivně sečíst a spravedlivě regulovat. Jakmile stát definuje metriky, prahy a ekonomickou realitu, regulátor určuje hru. A historie antitrustu ukazuje, že taková pravidla se rychle stanou nástrojem ochrany vybraných hráčů, nikoli soutěže.

Jak připomíná Henry Hazlitt, u politik je nutné sledovat dlouhé a nepřímé důsledky. Tady je důsledek zřejmý: vyšší bariéry vstupu, optimalizace na metriky, politické boje o definice a nakonec větší moc státu nad informačním prostorem, než jakou má jakýkoli soukromý subjekt.

A konečně, jak zdůrazňuje Hans-Hermann Hoppe, svoboda projevu v tržní společnosti vychází z vlastnických práv. Omezovat dispozici s vlastním mediálním prostorem, byť bez hodnocení obsahu, je přímý zásah do těchto práv.

Závěr: jak chránit mediální prostor, aniž bychom oslabili kapitalismus

Chceme-li chránit pluralitu a svobodu informací v rámci demokratického státu, aniž bychom popřeli kapitalismus, dává smysl jiná cesta:

  1. Oddělit stát od médií
    Žádné dotace, státní inzerce, mediální granty, privilegia ani skryté pobídky. Stát je největší deformátor mediálního trhu.
  2. Snižovat bariéry vstupu
    Namísto státních limitů dává smysl podporovat vzájemnou propojitelnost platforem, aby byl přechod mezi nimi snadný a levný. To jsou otevřené standardy, přenositelnost dat a smluvní otevřenost, nikoli limity velikosti.
  3. Tvrdě postihovat agresi a podvod
    Zaměřit se na vynucování práva tam, kde dochází k donucení, vydírání, kartelům se státem či k porušení smluv ne na přílišný dosah.
  4. Posilovat pluralitu zdola
    Zpravodaje, čtečky kanálů, alternativní klientské aplikace, decentralizovaná distribuce obsahu, samostatné hostování a konkurence v infrastruktuře pozornosti, nikoli státní stropy.
  5. Transparentnost státu, ne regulace médií
    Povinná otevřenost státní komunikace, dokumentů a algoritmického nakládání s veřejnými informacemi. Moc se má hlídat tam, kde je donucení.

Shrnu to jednoduše: souhlasím s diagnózou, nesouhlasím s lékem. Zákon č. 3 chce chránit kapitalismus, ale zvoleným nástrojem by jej oslaboval přesunem moci od trhu k regulátorovi. Mediální prostor lze chránit i v demokratickém státě, pokud budeme chránit vlastnická práva, snižovat bariéry vstupu a omezovat stát, nikoli když začneme stanovovat, kdo už je příliš slyšet.

Autor: František Kšír | neděle 25.1.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

František Kšír

Když se obrana kapitalismu změní v útok na jeho základy

Návrh zákona č. 2 od autora Petra Borovce se tváří jako obrana kapitalismu, ve skutečnosti však staví na chybných ekonomických předpokladech a vede k řešením, která podle rakouské školy kapitalismus systematicky oslabují.

25.1.2026 v 10:00 | Karma: 5,58 | Přečteno: 154x | Diskuse | Ekonomika

František Kšír

Proč zákaz „kupování zákonů“ kapitalismus nezachrání.

Protože autor Petr Borovec nepřipouští diskuzi pod svými články, zvolil jsem vlastní text jako věcnou polemiku, kde vysvětluji, proč navrhované řešení nemůže fungovat.

24.1.2026 v 21:00 | Karma: 7,37 | Přečteno: 139x | Diskuse | Politika

František Kšír

Grónsko jako učebnicová lekce moci

Donald Trump otevřeně připouští, že jednou z možností „získání“ Grónska je i použití armády. Viz článek na Seznamu - Využití armády je jednou z možností, jak získat Grónsko, uvedl Bílý dům Tohle je čistá logika státu.

7.1.2026 v 14:00 | Karma: 9,39 | Přečteno: 247x | Diskuse | Společnost

František Kšír

Kritika „Nesmyslnosti“

Kniha Nesmyslnost od Dana Ariely a jeho střet behaviorálního paternalismu s etikou svobody podle autorů rakouské školy ekonomie.

6.10.2025 v 12:00 | Karma: 5,56 | Přečteno: 111x | Diskuse | Společnost

František Kšír

Koruna česká

Lesk korunovačních klenotů, které dnes lidé znovu spatřují, ukrývá odkaz Karla IV.: Korunu českou, ideu zemí, které mají přežít všechny vládce.

17.9.2025 v 18:00 | Karma: 11,68 | Přečteno: 197x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)
19. ledna 2026  11:03

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...
20. ledna 2026  11:28

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...

Vlak u Přelouče srazil člověka, na koridoru se jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek
25. ledna 2026  19:12

Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u...

Co bude s českou gastronomií? Podle mnohých je to loď, do které už tři roky teče

Výprava po stopách české gastronomie v režii Christiana Szaboa má svůj tradiční...
25. ledna 2026  19:01

Česká gastronomie má za sebou tři roky, během nichž sice nominálně rostly tržby, ale ve skutečnosti...

Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....
25. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Vodárenská akciová společnost obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody,...

Doprava na novoměstském šampionátu je bez komplikací, i díky kapacitě parkoviště

ilustrační snímek
25. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Ani velká návštěvnost posledního dne Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě dnes...

František Kšír

  • Počet článků 35
  • Celková karma 7,45
  • Průměrná čtenost 677x
Anarchokapitalista + včelař.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.