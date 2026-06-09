O kontroverzní vítězce Wimbledonu aneb kam může vést nenávist ke všemu německému
Londýn 1942
Závěrečná kola ženské dvouhry letošního Wimbledonu ovládly hráčky z Německa a jeho spojenců. Vítězkou se nakonec stala osmnáctiletá německá tenistka Helga Reinmannová, která ve finále porazila maďarskou soupeřku Évu Székelyovou.
Mladá Němka během turnaje působila sebevědomě a suverénně. Po proměněném mečbolu poklekla na trávník a radovala se z největšího triumfu své kariéry. Přesto se na její adresu okamžitě snesla vlna kritiky. Někteří komentátoři tvrdili, že sportovci reprezentující Třetí říši by vůbec neměli mít právo startovat na mezinárodních turnajích. Jiní jí dokonce přáli smrt na frontě.
Tyto reakce ještě zesílily po článku britského deníku, který upozornil, že Helga Reinmannová byla před dvěma lety vyznamenána Adolfem Hitlerem za sportovní úspěchy mládeže a že její výkony veřejně ocenil i ministr propagandy Joseph Goebbels.
Co k tomu ale říci
Helga většinu roku trénuje ve Švýcarsku, má francouzského kondičního trenéra a po finále na tiskové konferenci prohlásila, že žádný normální člověk nechce válku a že ona sama myslí pouze na tenis.
Je opravdu fér vyčítat osmnáctileté sportovkyni, že si převzala státní vyznamenání od vůdce země, ve které se narodila
Když si vybavíme sportovce z jiných režimů, dovolil by si snad tehdy některý slavný atlet odmítnout převzít ocenění od vlastní hlavy státu
Pokud budou novináři za každou cenu hledat na německých sportovcích něco negativního, může to paradoxně vést k tomu, že s nimi lidé začnou sympatizovat. Přestože sami Adolfa Hitlera ani jeho válku nijak nepodporují.
Ostatně i přehnaná kritika někdy vyvolává opačný efekt než ten zamýšlený.
PS
Tenisce již telegraficky pogratuloval Adolf Hitler k jejímu triumfu a připomněl, že její vítězství je povzbuzením pro všechny německé muže bojující na frontách za budoucnost Říše.
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