Lékař, který vás zná celý život.
Ještě před několika lety by to znělo jako čistá science fiction. Lékař, který je vám k dispozici kdykoliv během dne i noci, zná váš zdravotní příběh od narození a sleduje vaše tělo prakticky nepřetržitě. Jenže vývoj umělé inteligence, nositelné elektroniky a domácí diagnostiky naznačuje, že se tato představa začíná poměrně rychle přibližovat realitě. Je docela možné, že během jedné nebo dvou generací bude mít každý člověk svého osobního digitálního lékaře.
Současná medicína je totiž stále z velké části reaktivní. Člověk jde k lékaři až ve chvíli, kdy se objeví problém. Umělá inteligence může tento princip postupně obrátit. Její hlavní úlohou nebude nemoc léčit, ale včas odhalit, že se k ní tělo začíná přibližovat. Osobní AI doktor bude mít přístup k dlouhodobým zdravotním datům, bude znát genetické predispozice, rodinnou anamnézu, životní styl, spánek, stravu i fyzickou aktivitu. V určitém smyslu půjde o lékaře, který vás bude znát lépe než kterýkoliv specialista, protože bude mít k dispozici nepřetržitý obraz fungování vašeho organismu.
Takový systém se pravděpodobně nebude zaměřovat jen na jednu oblast medicíny, ale na celkové fungování organismu. Na prvním místě bude prevence. AI bude sledovat dlouhodobé trendy a upozorní na změny, které mohou signalizovat vznik metabolických problémů, srdečních potíží nebo neurologických poruch. Velkou roli bude hrát výživa, protože právě ta patří mezi nejvýznamnější faktory zdraví. Umělá inteligence bude schopna analyzovat reakce těla na jednotlivé potraviny a postupně vytvářet velmi individuální doporučení. Další oblastí bude fyzická kondice a pohyb. Systém bude sledovat zatížení organismu, regeneraci, kvalitu pohybu i držení těla a dokáže upozornit na chyby, které mohou vést k bolestem nebo zranění. V určité míře může fungovat i jako fyzioterapeut nebo jako nástroj pro sledování neurologických změn, například prostřednictvím analýzy spánku, řeči nebo jemé motoriky.
To všechno je možné jen díky tomu, že lidské tělo se postupně stává zdrojem nepřetržitého toku dat. Už dnes běžné chytré hodinky měří srdeční rytmus, pohyb nebo kvalitu spánku. Další generace zařízení bude sledovat mnohem více parametrů, například krevní tlak, hladinu glukózy, metabolické změny nebo stresové reakce organismu. K tomu se přidají domácí diagnostické nástroje schopné analyzovat krev, moč nebo mikrobiom. Umělá inteligence pak tato data porovná s rozsáhlými databázemi medicínských poznatkú a dokáže odhalit i velmi jemné změny, které by při běžné návštěvě ordinace zůstaly skryté.
Velkou výhodou tohoto přístupu je možnost zachytit nemoc v jejím úplném počátku. Mnoho zdravotních problémů se vyvíjí dlouhé roky bez výrazných příznaků. Pokud však systém sleduje drobné změny v biologických signálech, může na ně upozornit mnohem dříve, než si člověk vůbec všimne, že se něco děje. Zdravotní péče se tak může posunout od léčby k prevenci. Další výhodou je skutečná personalizace medicíny. Lidé totiž reagují na stejné podněty velmi rozdílně. To, co jednomu prospívá, může druhému škodit. Umělá inteligence může postupně vytvořit individuální model fungování konkrétního organismu a podle něj navrhovat vhodný režim.
Zároveň ale nepůjde o bezproblémovou revoluci. Jedním z největších témat bude ochrana soukromí zdravotních dat. Informace o zdraví patří totiž mezi nejcitlivější údaje, které o člověku existují. Bude proto zásadní, kdo tato data vlastní a kdo k nim může mít přístup. Dalším problémem může být přílišná důvěra v technologii. Člověk by mohl začít věřit algoritmu více než vlastní zkušenosti nebo doporučení lékaře.
Je proto pravděpodobné, že osobní AI lékař nebude lidské lékaře nahrazovat, ale spíše doplňovat. Bude fungovat jako nepřetržitý zdravotní průvodce, který dokáže upozornit na problém a pomoci člověku udržovat zdravý životní styl. Samotná diagnóza a léčba zůstanou ještě dlouho v rukou lidí.
Přesto je dost možné, že se zdravotnictví v příštích desetiletích změní více než za celé předchozí století. Pokud bude mít každý člověk nástroj, který mu pomůže sledovat zdraví průběžně a včas upozorní na rizika, může se medicína konečně posunout k tomu, co by mělo být jejím hlavním cílem. Ne léčit nemoc, ale zabránit tomu, aby vůbec vznikla.
František Kšír
Ekonomka Markéta Šichtařová
Krátké zamyšlení nad libertariánskou ekonomkou a jejím (ne)selháním profesionální političky v parlamentu ČR.
František Kšír
Krátké zamyšlení nad jedním paradoxem. Část druhá - intelektuálové.
Proč společnosti spějí k nějaké formě sebedestrukce i přesto, že jsou lidé jako jednotlivci velmi chytří.
František Kšír
Krátké zamyšlení nad jedním paradoxem. Část první - systém.
Proč společnosti spějí k nějaké formě sebedestrukce i přesto, že jsou lidé jako jednotlivci velmi chytří.
František Kšír
Jak by měla vypadat obnova ekonomiky Argentiny podle libertariánů
Pokud má Argentina přerušit stoletý cyklus inflace, dluhových krizí a politického populismu, musí změnit samotné základy fungování státu. Toto já návrh na základě aplikace libertariánského minarchismu.
František Kšír
Proč lidé vnímají politiky a jejich voliče jako hrozbu pro svůj vlastní život
K napsání tohoto textu mě inspiroval článek „Nepiš o někom, koho nemáš rád. Hlavně ne z politiky.“ Možná ale nejde o to, koho máme rádi, nýbrž o to, proč se z politiky cítíme ohrožení.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Budova knihovny v Mostě se promění v kreativní a vzdělávací centrum
Budova knihovny v Mostě se promění v kreativní a vzdělávací centrum. Město nyní vyhlásí veřejnou...
Dělníci v Příbrami za 4,5 milionu Kč opraví terasu kulturního domu
Dělníci začali v Příbrami opravovat terasu kulturního domu. Práce vyjdou na 4,5 milionu korun a...
Ostrov letos plánuje renovaci 14 městských bytů, s prvními čtyřmi začne na jaře
Radnice v Ostrově na Karlovarsku pokračuje s kompletními opravami městských bytů. Letos má zatím v...
OBRAZEM: Jarní lyžovačka ve Špindlu vrcholí, DJ pod modrou oblohou mixuje muziku
Mnozí lyžaři už letos pověsili lyže na hřebík, ale pro jiné je to teprve nyní ten správný zážitek....
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 49
- Celková karma 10,91
- Průměrná čtenost 565x