Kritika „Nesmyslnosti“
Když se iracionalita stává omluvou pro zásah
Dan Ariely ve své knize Nesmyslnost s obdivuhodnou lehkostí popisuje, jak lidé selhávají ve svých rozhodnutích a jak tyto chyby nejsou náhodné, ale „předvídatelně iracionální“. „Někdy se chováme, jako by naše rozhodnutí vycházela z racionálního uvažování, ale ve skutečnosti jsme řízeni emocemi, kontextem a předsudky,“ píše Ariely.
Tento pohled je nesmírně cenný jako diagnóza lidského jednání. Problém však nastává, když se z popisu stává předpis.
Ariely často naznačuje, že vzhledem k těmto omylům je oprávněné, aby stát nebo instituce „pomáhaly“ lidem rozhodovat lépe . prostřednictvím tzv. „pošťouchnutí“ (nudges), nastavování „výchozích voleb“ nebo zákazů zavádějícího rámování nabídek. Tady se však behaviorální ekonomie dostává do přímého rozporu s etickou a epistemologickou tradicí rakouské školy ekonomie, především s Hoppem, Misesem a Rothbardem.
Hans-Hermann Hoppe by tento přístup odmítl jako porušení principu sebevlastnictví. Podle jeho argumentační etiky je morálně oprávněné jen takové jednání, které lze obhájit ve svobodné diskusi, tedy bez donucení. Hoppe píše:
„Každý, kdo se účastní argumentace, už předpokládá platnost sebevlastnictví, jinak by nemohl svobodně vyjádřit své důvody.“ (The Economics and Ethics of Private Property, 1993)
Arielyho implikace, že stát by měl nastavovat lidem správné „defaulty“ , tento princip porušuje. Je to forma měkkého paternalismu, která předpokládá, že někdo jiný ví lépe, co je pro nás dobré. Mises by oponoval, že taková myšlenka ignoruje subjektivní teorii hodnoty, která stojí v jádru každé svobodné společnosti:
„Hodnota není ve věcech samých, ale v úsudku jednajícího člověka.“ (Lidské jednání, 1949)
Pro Misesa i Rothbarda je jednání vždy racionální z hlediska aktéra, protože sleduje jeho vlastní cíle a preference, i kdyby se zvenčí zdály „nesmyslné“. Když Ariely tvrdí, že člověk jedná proti vlastnímu zájmu, implicitně přisuzuje sobě nebo jiným vyšší znalost, než má samotný jednající. To je přesně to, proti čemu Mises varoval , znalostní a kalkulační problém centrální moci.
Arielyho experiment s „magickou nulou“, kdy zákazníci preferují produkt zdarma, i když je pro ně méně výhodný, má své kouzlo. Ale jeho závěr, že by obchodníci či stát měli tento efekt regulovat, je pro ekonomy rakouské školy neobhajitelný. Hayek k tomu výstižně poznamenal:
„Nikdo nemá dostatek znalostí, aby mohl plánovat životy druhých.“ (Cesta do otroctví, 1944)
Pro Hoppeho etiku je navíc zásadní, že žádné pošťouchnutí, které je vynucené, nelze morálně obhájit. Z faktu, že člověk dělá chyby, nelze odvodit právo jiného porušit jeho vlastnictví, byť jen formou manipulace nebo nátlaku. V tom spočívá klíčová slabina Arielyho normativních závěrů: z empirické deskripce chování dělá etický preskriptivní nárok.
Když behaviorální ekonomie slouží svobodě
Přes tuto filozofickou slabinu má Nesmyslnost obrovskou hodnotu. Ariely ukazuje, že člověk není stroj na maximalizaci užitku, ale bytost sociální, citová a často neukázněná. V tom je jeho práce kompatibilní s některými poznatky rakouské školy – především s Hayekovým pojetím spontánního řádu a Kirznerovým konceptem podnikatelského objevování.
Když Ariely popisuje, že „naše rozhodnutí ovlivňuje kontext, ve kterém jsou volby prezentovány“, potvrzuje v podstatě Hayekovu myšlenku rozptýlené znalosti: žádný centrální systém nemůže předem znát všechny preference a okolnosti. Ale trh, jako proces učení, tyto chyby postupně odhaluje. Jak napsal Israel Kirzner:
„Podnikatel je ten, kdo objevuje dosud neznámé příležitosti a napravuje chyby minulého jednání.“ (Competition and Entrepreneurship, 1973)
Z tohoto hlediska je Arielyho práce výborným materiálem právě pro podnikatele, nikoli pro regulátory. Pokud spotřebitelé reagují předvídatelně iracionálně, trh má silnou motivaci tyto chyby využít a současně omezit jejich škodlivé dopady. Firmy, které své zákazníky klamou, ztrácejí důvěru. Ty, které nabídku formulují tak, aby klient skutečně porozuměl, dlouhodobě vítězí.
Ariely se dotýká i tématu „poctivé nepoctivosti“, kdy lidé podvádějí jen „trochu“, aby si zachovali pozitivní sebeobraz. Jeho poznatek, že k menšímu podvádění vede připomenutí morálních zásad nebo zvýšení transparentnosti, je mimořádně cenný. Hoppe by řekl, že jasné vlastnické tituly a rychlá soukromá arbitráž plní stejnou funkci: činí poctivost racionální volbou.
Tady se tedy behaviorální ekonomie a etika vlastnictví vzájemně doplňují.
Arielyho praktické rady, jak bojovat s prokrastinací pomocí dobrovolných závazků (“commitment devices“), mají z pohledu rakouské školy plnou legitimitu. Dobrovolně přijaté omezení není ztrátou svobody, ale jejím rozšířením v čase, jak by řekl Hoppe, jde o „intertemporální koherenci vlastního jednání“.
Kniha tak paradoxně poskytuje nejvíc inspirace těm, kdo chtějí žít bez donucení. Je to manuál k pochopení sebe sama, nikoli příručka pro stát, jak nás všechny „napravovat“.
Nesmyslnost jako zrcadlo lidské svobody
Nesmyslnost ukazuje, že člověk je tvor omylný, emocionální a často v zajetí vlastních zkratek. Hoppe, Mises i Hayek by s tím souhlasili. Ale tam, kde Ariely hledá přátelského dozorčího, rakouští autoři vidí autonomního jedince, který se učí právě prostřednictvím svých chyb.
Empirická psychologie a etika svobody tak nestojí proti sobě, ale doplňují se, pokud každá zůstane v mezích své kompetence. Behaviorální poznatky mohou kultivovat individuální rozhodování, ale nesmějí ospravedlňovat donucení.
Z pohledu Hoppeho etiky lze závěr shrnout takto.
Člověk má právo být iracionální, pokud nese důsledky svých činů. Odepřít mu tuto možnost znamená odepřít mu svobodu samotnou.
Biografie autora
Dan Ariely (nar. 1967 v New Yorku, vyrůstal v Izraeli) je profesor psychologie a behaviorální ekonomie na Duke University. Jeho výzkum se zaměřuje na iracionalitu lidského rozhodování, etiku a motivaci. Po těžkém popáleninovém úrazu v mládí se začal zabývat tím, proč lidé dělají rozhodnutí, která jim způsobují bolest – doslova i metaforicky.
Je autorem bestsellerů Predictably Irrational (Nesmyslnost), The Upside of Irrationality a The Honest Truth About Dishonesty. Ariely je také spoluzakladatelem několika startupů zaměřených na behaviorální design a poradcem pro organizace i vlády po celém světě.
Jeho práce přináší hluboké poznatky o lidské přirozenosti, ale zároveň otevírá zásadní otázku: kde končí pomoc a začíná manipulace?
František Kšír
Koruna česká
Lesk korunovačních klenotů, které dnes lidé znovu spatřují, ukrývá odkaz Karla IV.: Korunu českou, ideu zemí, které mají přežít všechny vládce.
František Kšír
Recenze knihy Nakloněni svobodě od Louis E. Carabini
Nakloněni svobodě odhaluje, proč skutečná prosperita a důstojnost nevznikají z donucení, ale jen ze svobody. Provokativní a aktuální čtení před nadcházejícími volbami.
František Kšír
Mé rozhovory s AI
Otázka pro AI: Představ si, že jsem levicový politik, který se tě zeptá, jak řídit složitou společnost, kterou dnes řídí stát. Jaké doporučení bys mu dala, která by měl prosazovat ?
František Kšír
Český básník - František Gellner
František Gellner (19.06.1881 v Mladé Boleslavi – asi 13.září 1914, prohlášen za nezvěstného na haličské frontě 1.světové války) byl český básník, prozaik, kreslíř, malíř, karikaturista a ilustrátor.
František Kšír
Zákaz umírání na covid_19 .
Lidé neumírají na stáří, ale na nějakou nemoc, která se dá klinicky diagnostikovat. V současné době smí lidé umírat na cokoliv, jen na covic-19 ne. To máme zakázáno !
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
EU mohla s Putinem více jednat, Polsko a Pobaltí se stavěly proti, říká Merkelová
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová se v rozhovoru pro maďarský server Partizán vrátila k...
Začal soud se Savovem a spol. Stát dle obžaloby připravili o 650 milionů korun
Pražský městský soud začal projednávat rozsáhlou daňovou kauzu podnikatele Františka Savova v jeho...
Ke stoprocentní účasti chyběl vesničce jediný volič, roli hrálo zdraví
Pouze jeden jediný volič nepřišel v malé vesničce na JIhlavsku k volbám. A ještě k tomu ne úplně...
Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat
Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 31
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 742x