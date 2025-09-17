Koruna česká

Lesk korunovačních klenotů, které dnes lidé znovu spatřují, ukrývá odkaz Karla IV.: Korunu českou, ideu zemí, které mají přežít všechny vládce.

Ve 14. století se evropské monarchie potýkaly s tím, že panovník nakládal s „královstvím“ jako s rodovým majetkem. Dělil ho mezi dědice, podával do zástavy, prodával, daroval a měnil hranice podle dynastických zájmů.

Karel IV. na to reagoval elegantní právní konstrukcí pod názvem Koruna česká. Jeho pointou bylo, že Koruna česká je trvalý, politický celek a panovník je jeho dočasný držitel. Tuto logiku později zesiluje i návrh zemského zákoníku Maiestas Carolina (1350–1351), jenž kodifikoval nezcizitelnost zemí a odpovědnost krále za jejich integritu (byť zákoník nakonec neprošel v plném znění).

Koruna česká tedy nebyla jen fyzická královská koruna, ale ani „majetek krále“. Byla to právní a politická instituce středověkého a raně novověkého typu. Trvalý státoprávní celek zahrnující české země, který stál nad osobou panovníka. Vytvořil ji a pevně vymezil Karel IV. v roce 1348 jako „země Koruny české“ (Corona regni Bohemiae): království české (Čechy) a k němu přidružené země (Morava, Slezsko a obě Lužice). Klíčová myšlenka byla jednoduchá a převratná: země nejsou soukromým majetkem rodu, ale nezcizitelným celkem Koruny, kterou panovník spravuje jako úřad, nikoli vlastní.

Země Koruny české“ tvořil svazek zemí pod českým králem: Čechy jako jádro, Morava jako markrabství, Slezsko s řadou knížectví a Horní a Dolní Lužice . Dílčí země si udržovaly vlastní instituce (zemské právo, úřady), ale společně náležely jedné koruně, tj. jednomu trvalému celku. Soudobé prameny z roku 1348 jasně vyjadřují vztah Moravy k Čechám a princip neoddělitelnosti zemí Koruny.

Kdo tedy Korunu českou zastupoval ? Král český byl hlavou Koruny, nositelem královského úřadu, ale nikoli vlastníkem zemí. Zemské stavy (panský, rytířský, městský a v Čechách i duchovní stav) Korunu spolupředstavovaly na zemských sněmech. Měly zejména daňovou pravomoc a v krizích uměly krále politicky vyvažovat. (Po Bílé hoře 1620 Habsburkové moc stavů osekali, ale právní i symbolická identita Koruny nezmizela.)Sv. Václav fungoval jako patron a „věčný kníže“ symbolické vyjádření, že panovník korunu přebírá a vrací; i proto se české korunovační klenoty nazývají svatováclavské.

Svatováclavská koruna a další insignie nebyly soukromým šperkem; náležely Koruně české. Proto se s nimi vždy zacházelo s výjimečnou procedurou: kvůli bezpečnosti se v novověku přesouvaly, ale právní příslušnost zůstávala u země (později u státu). Současné oficiální informace Pražského hradu k tomu připojují i historický výklad tradice „sedmi klíčů“ (od r. 1791).

Koruna česká tedy ztělesňuje princip, který dnes považujeme za samozřejmý: stát není majetek vládce. Je to trvalá právnická osoba, která přesahuje jednotlivé držitele moci. Díky této koncepci se české země udržely jako jedinečný politicko-právní celek po staletí. Moderním jazykem: Karel IV. dal českým zemím instituci s vlastní subjektivitou, která přežila své zakladatele a přenesla se přes monarchii do součastné republikánské éry.

Zdroje:

Regesta Imperii – Karl IV. (zejm. položky k 7. 4. 1348): regesty (obsahové soupisy) králových listin; skvělý rozcestník k původním pramenům. discovery.ucl.ac.uk

Monasterium / Národní archiv – digitalizované středověké listiny z korunního archivu. Národní agentura pro cizince

Maiestas Carolina – výběr českých překladů a studijních textů (MU a UK).

Lenka Bobková: „Česká koruna na sklonku středověku“ – přehled vývoje Corona regni Bohemiae v 15. století (PDF UK). dl1.cuni.cz

Martin Stehlík: „Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české“ – studie s rozborem listin a zásady neoddělitelnosti (Karolinum, PDF).

Pražský hrad – České korunovační klenoty (oficiální stránka; i historie „sedmi klíčů“). Pražský hrad

Země Koruny české – stručný encyklopedický přehled a základní orientace. Wikipedie

Autor: František Kšír | středa 17.9.2025 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

