Když se z udavače stane morální hrdina
Jeho obhajoba udavačů jako lidí nezbytných pro fungování společnosti a trhu na první pohled působí rozumně. Kdo by nechtěl bezpečné potraviny, férové podnikání, méně podvodů a důvěru mezi lidmi?
Jenže právě v tom je problém. Petr Borovec vezme několik nepochybně správných příkladů, jako je upozornění na podvod, krádež, korupci nebo nebezpečný výrobek, a z nich se pokusí vytvořit obecnou morální obhajobu udávání. Tím ale přeskočí nejdůležitější otázku. Neptá se, jaká pravidla jsou porušována, zda jsou legitimní a komu jejich vymáhání skutečně slouží. To je zásadní rozdíl. Člověk, který upozorní na podvodníka, chrání vlastnictví a smluvní vztahy. Člověk, který udá souseda za porušení nesmyslné regulace, pomáhá vynucovat moc státu. V obou případech jde formálně o upozornění na porušení pravidel. Morálně ale nejde o totéž.
Pan Borovec se pokouší slovo udavač očistit tím, že jej spojí s pravidly. Jenže pravidlo samo o sobě není morální. Morální může být jen tehdy, pokud chrání život, svobodu, vlastnictví a dobrovolnou smlouvu. Pokud pravidlo samo porušuje svobodu nebo vlastnictví, jeho vymáhání není službou společnosti, ale službou moci. A tady se jeho argumentace láme. Zaměňuje společnost za stát a pravidla za státní legislativu. Jenže trh není hra řízená jedním monopolním rozhodčím. Trh je síť dobrovolných směn, smluv, reputace, odpovědnosti a vlastnických vztahů. V tradici rakouské školy je trh chápán jako směna řádně nabytých vlastnických titulů, zatímco skutečný monopol vzniká tehdy, když stát násilím brání konkurenci vstoupit na trh.
To je přesně místo, kde Petr Borovec míří vedle. Když firma podvádí zákazníka, prodává nebezpečný výrobek nebo lže o kvalitě, nejde o tržní svobodu, ale o narušení smluvního vztahu. Takové jednání má být postižitelné. Ale když stát vytvoří tisíce pravidel, povolení, výkazů, licencí a administrativních překážek, pak člověk, který je pomáhá vynucovat, nemusí chránit trh. Často chrání antitrh.
Rakouská ekonomie na to upozorňuje dlouhodobě. Rostoucí role státu ničí podnikatelské objevování, protože lidé přestávají hledat hodnotu pro zákazníka a začínají hledat výhody v politických pravidlech, dotacích, regulacích a úředních rozhodnutích. Výsledkem je rent seeking, korupce a přesun energie z trhu do boje o přízeň úřadů.
Petr Borovec tvrdí, že bez udavačů poctiví začnou prohrávat s těmi, kdo pravidla obcházejí. Jenže ve státě přeregulovaném pravidly se často stane pravý opak. Poctiví začnou prohrávat právě proto, že stát vytvořil tak složitý systém, že jej umí využívat ti největší, nejbohatší a nejlépe napojení. Malý podnikatel se v něm dusí, velká firma si najme právníky, lobbisty a dotační specialisty.
To není selhání trhu. To je selhání politicky vytvářených pravidel.
Další slabinou článku je falešné přirovnání ekonomiky k deskové hře. V deskové hře všichni dobrovolně souhlasí s pravidly, znají je předem, mohou odejít a nikdo jim nehrozí zabavením majetku, pokud nehrají. Stát takto nefunguje. Stát není dobrovolný klub. V anarchokapitalistické kritice je stát chápán jako instituce založená na donucení, která má monopol na řešení sporů a na poskytování obrany na daném území.
Proto není možné jednoduše říct: kdo hlídá pravidla, pomáhá společnosti. Někdy ano. Jindy pouze pomáhá monopolnímu aparátu vynucovat pravidla, s nimiž lidé nikdy dobrovolně nesouhlasili.
Pan Borovec má pravdu v jednom. Společnost potřebuje důvěru, předvídatelnost a ochranu před podvodem. Bez toho trh nefunguje dobře. Má pravdu i v tom, že uvnitř firem mají kontrolní mechanismy, audity a upozornění na podvody své místo. Jenže firma je dobrovolná organizace s vlastníkem, smlouvami a odpovědností. Stát je monopol donucení. Směšovat tyto dvě věci je chyba.
Skutečná otázka tedy nezní, zda jsou udavači dobří, nebo špatní. Skutečná otázka zní, co udávají, komu slouží a jaká pravidla pomáhají vymáhat.
Upozornit na krádež, podvod, násilí nebo porušení smlouvy je obrana civilizované společnosti. Upozornit úřad na člověka, který nevyplnil formulář, obešel absurdní regulaci nebo se pokusil přežít v přeregulovaném systému, je něco úplně jiného.
Petr Borovec se snaží udavače povýšit na morální pilíř trhu. Jenže trh nestojí na udávání. Trh stojí na vlastnictví, smlouvě, reputaci, konkurenci a odpovědnosti. Kdo tato pravidla chrání, pomáhá trhu. Kdo pouze posiluje státní dohled, může mu naopak škodit.
A právě v tom je rozdíl mezi obranou spravedlnosti a adorací udavačství.
František Kšír
Anarchokapitalismus, ne jako plán na zítřek, ale jako kompas pro dnešek
Ideologie anarchokapitalismus může být užitečný myšlenkový kompas, který člověku pomáhá rozpoznat donucení, falešnou solidaritu i špatné vládní návrhy dřív, než za ně draze zaplatí celá společnost.
František Kšír
Proč číst Rambouska a obstojí myšlenkově jeho Všežravý stát v současném světě?
Stát není všežravý proto, že by v něm seděli samí zlí lidé. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho vnitřní pobídky. A právě proto má smysl číst Václava Rambouska i dnes.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve třetí části ukazuji, co autor podcenil ve světě, kde se Evropa znovu musí zabývat válkou, obranou a vlastním přežitím.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část II. Fašismus, EU a hranice legitimní kritiky integrace
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve druhé části se zaměřuji na to, kde je jeho historická kritika Evropské unie podnětná a kde už sklouzává k příliš odvážným paralelám.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část I. Proč je jeho kritika centralizace stále aktuální
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. V první části ukazuji, proč jeho kritika evropské centralizace neztratila sílu ani v dnešním geopoliticky rozkolísaném světě.
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Napětí kolem veřejnoprávních médií vrcholí. Prahou dnes projde protestní pochod, známe trasu
Prahou dnes projde protestní pochod na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Organizátoři...
Na Modřanské radiále lidé čím, dál, tím, víc hazardují se svým životem. Doopravdy stačí vteřina...
Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně
Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s...
Metro C se na tři dny zastaví, nepojede mezi Kobylisy a Pražského povstání
Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od pátku 8. května do neděle 10. května...
Prodej rodinného domu ( chalupy ) v srdci Lužických hor - Kytlice
Kytlice - Dolní Falknov, okres Děčín
4 590 000 Kč
- Počet článků 62
- Celková karma 9,67
- Průměrná čtenost 483x