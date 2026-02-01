Když se kritika moci mění v kmenovou hysterií (reakce na článek Václava Kříže)
Autor článku „Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu!?“ se snaží vyvolat dojem morálního pohoršení. Nevede však věcnou debatu o pravidlech demokratického řádu, ale sklouzává k nálepkování, emocím a zjednodušením, která svobodné společnosti spíše škodí, než prospívají.
Začněme fakty. Prezident České republiky není nominantem „pětikolky“. Prezident je v ČR volen přímo občany, nikoli vládní koalicí. Politická podpora v kampani není totéž co právní nominace. Zaměňovat tyto pojmy není drobná chyba, je to zásadní nepochopení ústavního rámce, na kterém demokracie stojí.
Stejně problematické je tvrzení, že se prezident stal „vůdcem opozice“. To není fakt, ale dojem. Autor ho nijak nedokládá konkrétními kroky, rozhodnutími či koordinací s opozicí. Kritika moci má smysl jen tehdy, když je opřená o realitu, ne o pocitovou interpretaci.
Celý text stojí především na jednom kladivu: „bývalý komunista“. Ano, komunistická minulost je relevantní téma, protože komunismus byl systémem potlačujícím svobodu. Jenže ve svobodné společnosti to nemůže být konec argumentu, ale začátek otázky:
Jak se dotyčný choval po roce 1989? Jaké instituce dnes hájí? Jaký má postoj k právnímu státu, NATO a k ruské agresi proti Ukrajině?
Autor se těmto otázkám vyhýbá. Místo analýzy volí morální rozhořčení a ironii. To je pohodlné, ale intelektuálně slabé.
Podobně zavádějící je práce s demonstracemi. Protest na podporu prezidenta není popřením demokracie. V demokracii je legitimní demonstrovat pro i proti hlavě státu. Pokud někdo tvrdí opak, pak problém není v demonstrantech, ale v jeho pojetí svobody.
Zcela chybí to podstatné: spor se dnes nevede o sympatie k jednotlivým osobám, ale o obranu demokratických institucí v době, kdy Evropa čelí otevřené agresi autoritářského režimu. Tuto rovinu autor ignoruje a nahrazuje ji domácí kulturní válkou plnou „chvilkařů“, „farizejů“ a posměšků.
Takový styl nepřispívá k ochraně svobody. Naopak. Posiluje kmenové myšlení, relativizuje pravidla demokratické hry a odvádí pozornost od skutečných hrozeb, které dnes svobodu ohrožují.
Kritizovat moc je správné. Ale pokud se kritika moci zvrhne v emocionální nálepkování a zjednodušené moralizování, přestává být nástrojem svobody. A právě tady se nebezpečně blížíme ke sklouzávání k populistickému autoritářskému myšlení, které už neřeší pravidla, ale hledá viníky.
František Kšír
Petr Borovec a zásadní omyl: kapitalismus není politický proces
Protože Petr Borovec nepovoluje diskusi pod svými texty, vznikl tento článek jako shrnutí a kritická reakce na jeho pět „ochranných zákonů kapitalismu" i na jeho vlastní definici toho, co kapitalismus je a co není.
František Kšír
Petr Borovec se nemýlí v diagnóze. Mýlí se v řešení a hájí něco jiného než kapitalismus
Níže je samostatný polemický článek, psaný pro čtenáře, kteří četli text Petra Borovce a mohou mít dojem, že jde o obhajobu kapitalismu. Vycházím explicitně z Bruna Leoniho (Právo a svoboda) a jeho pojetí práva, svobody a trhu.
František Kšír
O ochraně kapitalismu a mediální moci: souhlas s diagnózou, nesouhlas s lékem
Tato úvaha je reakcí nad článkem Petra Borovce, z důvodů nemožnosti se k němu vyjádřit v diskuzi, který publikoval pod názvem „Zákon č. 3 – Zákaz koncentrace mediálního dosahu"
František Kšír
Když se obrana kapitalismu změní v útok na jeho základy
Návrh zákona č. 2 od autora Petra Borovce se tváří jako obrana kapitalismu, ve skutečnosti však staví na chybných ekonomických předpokladech a vede k řešením, která podle rakouské školy kapitalismus systematicky oslabují.
František Kšír
Proč zákaz „kupování zákonů" kapitalismus nezachrání.
Protože autor Petr Borovec nepřipouští diskuzi pod svými články, zvolil jsem vlastní text jako věcnou polemiku, kde vysvětluji, proč navrhované řešení nemůže fungovat.
