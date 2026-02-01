Když se kritika moci mění v kmenovou hysterií (reakce na článek Václava Kříže)

Tento článek je přímou reakcí na text Václava Kříže Autor v něm nahrazuje argumenty emocemi a současně neumožňuje diskusi. Tento text proto uvádí jeho tvrzení na pravou míru z hlediska svobody, demokracie a právního státu.

Autor článku „Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu!?“ se snaží vyvolat dojem morálního pohoršení. Nevede však věcnou debatu o pravidlech demokratického řádu, ale sklouzává k nálepkování, emocím a zjednodušením, která svobodné společnosti spíše škodí, než prospívají.

Začněme fakty. Prezident České republiky není nominantem „pětikolky“. Prezident je v ČR volen přímo občany, nikoli vládní koalicí. Politická podpora v kampani není totéž co právní nominace. Zaměňovat tyto pojmy není drobná chyba, je to zásadní nepochopení ústavního rámce, na kterém demokracie stojí.

Stejně problematické je tvrzení, že se prezident stal „vůdcem opozice“. To není fakt, ale dojem. Autor ho nijak nedokládá konkrétními kroky, rozhodnutími či koordinací s opozicí. Kritika moci má smysl jen tehdy, když je opřená o realitu, ne o pocitovou interpretaci.

Celý text stojí především na jednom kladivu: „bývalý komunista“. Ano, komunistická minulost je relevantní téma, protože komunismus byl systémem potlačujícím svobodu. Jenže ve svobodné společnosti to nemůže být konec argumentu, ale začátek otázky:
Jak se dotyčný choval po roce 1989? Jaké instituce dnes hájí? Jaký má postoj k právnímu státu, NATO a k ruské agresi proti Ukrajině?

Autor se těmto otázkám vyhýbá. Místo analýzy volí morální rozhořčení a ironii. To je pohodlné, ale intelektuálně slabé.

Podobně zavádějící je práce s demonstracemi. Protest na podporu prezidenta není popřením demokracie. V demokracii je legitimní demonstrovat pro i proti hlavě státu. Pokud někdo tvrdí opak, pak problém není v demonstrantech, ale v jeho pojetí svobody.

Zcela chybí to podstatné: spor se dnes nevede o sympatie k jednotlivým osobám, ale o obranu demokratických institucí v době, kdy Evropa čelí otevřené agresi autoritářského režimu. Tuto rovinu autor ignoruje a nahrazuje ji domácí kulturní válkou plnou „chvilkařů“, „farizejů“ a posměšků.

Takový styl nepřispívá k ochraně svobody. Naopak. Posiluje kmenové myšlení, relativizuje pravidla demokratické hry a odvádí pozornost od skutečných hrozeb, které dnes svobodu ohrožují.

Kritizovat moc je správné. Ale pokud se kritika moci zvrhne v emocionální nálepkování a zjednodušené moralizování, přestává být nástrojem svobody. A právě tady se nebezpečně blížíme ke sklouzávání k populistickému autoritářskému myšlení, které už neřeší pravidla, ale hledá viníky.

Autor: František Kšír | neděle 1.2.2026 15:30 | karma článku: 9,94 | přečteno: 74x

Další články autora

František Kšír

Petr Borovec a zásadní omyl: kapitalismus není politický proces

Protože Petr Borovec nepovoluje diskusi pod svými texty, vznikl tento článek jako shrnutí a kritická reakce na jeho pět „ochranných zákonů kapitalismu“ i na jeho vlastní definici toho, co kapitalismus je a co není.

28.1.2026 v 13:15 | Karma: 5,95 | Přečteno: 110x | Diskuse | Politika

František Kšír

Petr Borovec se nemýlí v diagnóze. Mýlí se v řešení a hájí něco jiného než kapitalismus

Níže je samostatný polemický článek, psaný pro čtenáře, kteří četli text Petra Borovce a mohou mít dojem, že jde o obhajobu kapitalismu. Vycházím explicitně z Bruna Leoniho (Právo a svoboda) a jeho pojetí práva, svobody a trhu.

26.1.2026 v 12:00 | Karma: 6,35 | Přečteno: 111x | Diskuse | Politika

František Kšír

O ochraně kapitalismu a mediální moci: souhlas s diagnózou, nesouhlas s lékem

Tato úvaha je reakcí nad článkem Petra Borovce, z důvodů nemožnosti se k němu vyjádřit v diskuzi, který publikoval pod názvem „Zákon č. 3 – Zákaz koncentrace mediálního dosahu“

25.1.2026 v 17:00 | Karma: 4,07 | Přečteno: 88x | Diskuse | Média

František Kšír

Když se obrana kapitalismu změní v útok na jeho základy

Návrh zákona č. 2 od autora Petra Borovce se tváří jako obrana kapitalismu, ve skutečnosti však staví na chybných ekonomických předpokladech a vede k řešením, která podle rakouské školy kapitalismus systematicky oslabují.

25.1.2026 v 10:00 | Karma: 7,05 | Přečteno: 200x | Diskuse | Ekonomika

František Kšír

Proč zákaz „kupování zákonů“ kapitalismus nezachrání.

Protože autor Petr Borovec nepřipouští diskuzi pod svými články, zvolil jsem vlastní text jako věcnou polemiku, kde vysvětluji, proč navrhované řešení nemůže fungovat.

24.1.2026 v 21:00 | Karma: 7,45 | Přečteno: 149x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37
vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

František Kšír

  • Počet článků 38
  • Celková karma 6,78
  • Průměrná čtenost 634x
Anarchokapitalista + včelař.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.