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Když má váš politický názor moc sáhnout mi na svobodu

Pan Nožička ve svém článku kritizuje vyhrocené politické diskuse, ale diskusi pod vlastním textem raději zakázal. Proto mu odpovídám samostatným článkem.

Nevadí mi, že má někdo jiný názor. Vadí mi, že v demokracii může svůj názor pomocí většiny proměnit v zákon, kterému se budu muset podřídit i já.

Pan Nožička se pozastavuje nad tím, že někteří lidé těžce nesou, když s nimi někdo nesouhlasí například v názoru na Andreje Babiše. Jenže podle mě tím míjí podstatu problému. Když se neshodneme v tom, jestli je lepší červené nebo bílé víno, vůbec nic se neděje. Vy si koupíte svoje a já svoje. Každý si žijeme po svém.

Politika ale funguje jinak. Když vy prosazujete vyšší daně, novou regulaci, zákaz nebo povinnost a získáte pro svůj názor dostatečnou většinu, váš názor už nezůstává vaším názorem. Stane se zákonem. A ten zákon bude platit i pro mě, přestože jsem s ním nikdy nesouhlasil. Najednou tedy můžete spolurozhodovat o tom, kolik mi stát vezme z majetku, co smím dělat, co nesmím dělat a co dělat musím.

Právě zde vzniká skutečný politický konflikt. Nejste mým protivníkem proto, že máte jiný názor. Stáváte se jím ve chvíli, kdy si uvědomím, že prostřednictvím politické moci může prakticky každý svůj názor prosadit také proti mně. A platí to samozřejmě oběma směry. Pokud bych já chtěl pomocí státu přinutit někoho žít podle mých představ, měl by každý úplně stejný důvod považovat mě za svého minimálně politického protivníka, když ne přímo za nepřítele.

To je podle mě jedna z největších vad demokracie. Lidi, kteří by vedle sebe jinak mohli pokojně žít, nutí bojovat o politickou moc. Protože vítěz voleb nezískává pouze právo žít podle svého. Získává také možnost rozhodovat o životě těch, kteří prohráli. Proto problém není v tom, že si někdo dovolí nesouhlasit.

Problém začíná ve chvíli, kdy dostane možnost svůj nesouhlas podepřít zákonem, úředníkem, pokutou a nakonec donucením státu. Z těchto důvodů pak lidmi cloumají emoce a ani já v tomto nejsem imunní.

Autor: František Kšír | úterý 18.8.2026 11:28 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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František Kšír

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