Kdo zaplatí veřejné statky, když se může každý vézt zadarmo?
Jedna z nejčastějších námitek proti společnosti založené na dobrovolnosti zní jednoduše. Kdo zaplatí veřejné statky, když je mohou využívat i lidé, kteří nezaplatili nic? U obrany je tento problém dobře vidět. Pokud někdo zaplatí radarovou síť, protiraketovou obranu nebo systém včasného varování, chrání jejich existence i souseda, který nepřispěl ani korunou. Pokud si každý řekne, že zaplatí někdo jiný, obrana nemusí vzniknout. To je skutečný problém černého pasažéra. Je ale potřeba rozlišit dvě věci. Jedna otázka je, zda budou existovat lidé, kteří nezaplatí a přesto získají užitek. Druhá je, zda jejich existence zabrání tomu, aby se vybralo dost peněz na vytvoření potřebného statku. To totiž není totéž.
Představme si, že několik firem nebo konsorcií přijde s konkurenčními návrhy na protiraketový systém. Jeden projekt stojí čtyřicet miliard, druhý padesát a třetí sedmdesát, ale nabídne lepší ochranu. Každý projekt zveřejní cenu, technické parametry, dobu výstavby a podmínky provozu. Lidé, firmy, pojišťovny nebo nadace by neposílali peníze nevratně, ale vložili by je na otevřený účet s podmínkou, že se použijí jen tehdy, pokud projekt dosáhne potřebné částky. Když se nevybere dost, peníze se vrátí. Něco podobného už dnes funguje u různých projektů, knih nebo nových výrobků, jen tady by šlo o mnohem větší měřítko. Velká firma může slíbit sto milionů jen tehdy, pokud ostatní přispějí další miliardu. Nadace může říci, že doplatí posledních deset procent, pokud se podaří získat zbytek. Člověk tak nemusí riskovat, že přispěje na projekt, který se stejně neuskuteční.
Černých pasažérů může být pořád mnoho. Pokud ale potřebujeme padesát miliard a padesát miliard se skutečně vybere, veřejný statek vznikl. Fakt, že několik milionů lidí nepřispělo a přesto z něj mají prospěch, může někomu připadat nespravedlivý, ale už to není problém samotné produkce. Úspěch dobrovolného financování se tedy nemusí měřit podle toho, zda zaplatil každý, kdo něco získává. Rozhodující je, zda se podařilo získat dost peněz na vytvoření a provoz potřebné kapacity.
S technologickým vývojem se navíc u některých veřejných statků může postupně zmenšovat význam samotného černého pasažéra. Vybudovat satelitní systém včasného varování, radarovou síť nebo komunikační infrastrukturu může být drahé. Jakmile ale existují, ochrana dalšího člověka může stát téměř nulu. Pokud systém chrání deset milionů lidí místo devíti milionů, jeho náklady se nemusí skoro změnit. Pak se otázka trochu obrací. Proč vynakládat další prostředky na to, abych neplatiče z ochrany vyloučil, pokud mě jeho ochrana skoro nic navíc nestojí? Černý pasažér nezmizí, ale může být z ekonomického hlediska méně důležitý. Samozřejmě to neplatí pro všechno. Rakety protivzdušné obrany se spotřebovávají, nemocniční kapacity jsou omezené a silnice se mohou ucpat. U statků s vysokými počátečními a nízkými mezními náklady ale může být rozdíl mezi platícím zákazníkem a neplatičem pro samotnou produkci menší, než se zdá.
Dalším důležitým faktorem je bohatství. Přesněji řečeno široce rozptýlené bohatství. Pokud velká část lidí vlastní dům, úspory, akcie, podíl ve firmě nebo jiný významný majetek, mají mnohem větší důvod chránit prostředí, ve kterém žijí. Člověk s domem za několik milionů může dojít k závěru, že je rozumné platit určitou částku ročně za obranný balíček, protože tím snižuje riziko mnohem větší ztráty. Podnikatel chrání továrnu, investor svůj kapitál a pojišťovna může mít na jednom území pojištěný majetek za stovky miliard. Pořád přitom vycházíme z úplně obyčejného lidského jednání. Člověk se snaží změnit stav, který považuje za horší, za stav, který považuje za lepší. Může tedy preferovat stav, kdy má o něco méně peněz, ale výrazně nižší riziko, že přijde o majetek. K tomu není potřeba žádný zvláštní altruismus.
Důležité ovšem není jen to, jak je společnost bohatá, ale také jak je bohatství rozloženo. Pokud skoro všechno vlastní několik institucí, může sice obrana vzniknout snadno, ale zároveň se může nebezpečně soustředit moc. Pokud naopak významný majetek vlastní velká část populace a velké množství firem, vzniká mnohem širší základna lidí s vlastním důvodem obranu financovat. Chudší lidé přitom nemusí platit vůbec nic. Pokud už ochrana existuje a zahrnutí dalšího člověka skoro nic nestojí, nemusí být ekonomický důvod od něj peníze vybírat. Náklady mohou nést hlavně ti, kteří mají největší majetek v ohrožení.
Velkou roli by v tom mohly hrát pojišťovny. Jednotlivec si může říci, že jeho malý příspěvek nic nezmění. Pojišťovna, která má na jednom území pojištěné domy, továrny, elektrárny a infrastrukturu za obrovské částky, má problém úplně jiného řádu. Pro ni není obrana charita, ale prevence škody. Pokud investicí do radarů, protiraketové obrany, zpravodajských kapacit nebo jiných obranných systémů sníží pravděpodobnost, že bude muset vyplatit obrovské škody, může jí taková investice dávat ekonomický smysl. Část obrany by tedy mohla být financována přímo z pojistného. Pojišťovna by zákazníkovi mohla nabídnout obranný balíček, ve kterém by bylo běžné pojištění, ochrana majetku, krizová likvidita, náhradní provoz nebo evakuace a zároveň podíl na financování společných obranných kapacit. Člověk, který nic nezaplatil, z některých částí obrany samozřejmě profituje také. To ale nemusí pojišťovnu příliš zajímat, pokud obranu financuje hlavně proto, aby chránila vlastní pojistné portfolio.
Obrana by navíc nemusela stát jen na sestřelování raket. Stejně důležitý může být prvek odstrašení. Smyslem odstrašení je vytvořit takovou očekávanou cenu útoku, aby se protivník rozhodl nezaútočit vůbec. Vyspělá anarchokapitalistická společnost by tedy mohla kombinovat včasné varování, protiraketovou obranu, rozptýlené vojenské kapacity a zároveň věrohodnou schopnost tvrdé odvety proti vojenským a velitelským kapacitám agresora. V krajním případě nelze z teoretické úvahy vyloučit ani jaderné odstrašení. Tady ale vznikají další velmi vážné otázky. Kdo přesně určí původ útoku? Kdo smí rozhodnout o odvetě? Jak zabránit chybnému vyhodnocení? A jak zajistit, aby odveta nezasáhla velké množství lidí, kteří s útokem neměli nic společného? To je zvlášť důležité ve společnosti založené na principu neagrese. Odstrašení tedy může snižovat pravděpodobnost útoku a tím i náklady na obranu, ale zároveň vytváří těžký problém kontroly strategické síly.
Bohatá společnost má ještě jednu výhodu. Nejenže dokáže kupovat hotové obranné systémy, ale má i dost kapitálu na financování jejich vývoje. Mohou vznikat obranné startupy soutěžící o levnější radar, autonomní protidronovou obranu, nové senzory, kosmické sledování nebo jiné technologie. Investor je nemusí podporovat proto, že chce konat dobro. Může očekávat zisk. Zároveň ale existence těchto firem zvyšuje bezpečnost prostředí, ve kterém sám vlastní majetek. Vzniká tak další možnost: bohatství vytváří rizikový kapitál, ten financuje obranné podnikatelství, konkurence hledá levnější a účinnější řešení a tím může být dobrovolné financování obrany snazší. Ani to ale není jistota. Protivník inovuje také a levnější obranné technologie mohou být doprovázeny levnějšími útočnými technologiemi.
Jednorázově vybrat peníze na výstavbu systému je navíc jen první polovina problému. Obranná infrastruktura potřebuje servis, energii, personál, výcvik, munici a hlavně modernizaci. Proto by soutěž neměla znít jen kdo postaví radarovou síť nejlevněji. Nabídka by měla obsahovat celý životní cyklus systému. Část peněz může jít do dlouhodobého kapitálového fondu, část provozu mohou průběžně financovat pojišťovny a po několika letech se může znovu soutěžit o provoz a modernizaci. Důležité je, aby první dodavatel nezískal jednou zakázku a s ní automaticky právo na peníze navždy. Stejně důležité je oddělit financování, vlastnictví, provoz a vojenské velení. Firma, která systém postavila, nemusí zároveň vlastnit celou infrastrukturu a mít poslední slovo při jejím použití.
Do toho zapadá ještě jedna věc. Vojenské prostředky mají vlastní životní cyklus. Stát často starší techniku po vyřazení levně prodá jinému státu nebo ji předá do regionu, kde může později skončit v rukou někoho, kdo ji použije úplně jinak, než bylo původně zamýšleno. Soukromý vlastník by mohl mít silnější motivaci počítat se zbytkovou hodnotou techniky, udržovat ji, modernizovat a předem řešit, co s ní bude na konci její životnosti. Starší systém nemusí být bezcenný. Může přejít z první linie do zálohy, k teritoriální obraně, k výcviku nebo být rozebrán na použitelné komponenty. To může prodloužit užitek původní investice a zároveň rozptýlit obrannou kapacitu. Zároveň ale není správné předpokládat, že soukromník se vždy zachová lépe. Může mít naopak větší motivaci zbraň prodat, pokud na ní ještě může vydělat. Rozhodující by proto bylo, zda ponese i část budoucího bezpečnostního rizika, které takový prodej vytvoří. Pokud by rizikový prodej zvyšoval pojistné náklady, poškodil reputaci nebo vedl ke smluvní odpovědnosti, mohl by být bezpečný převod nebo likvidace ekonomicky výhodnější než nejvyšší okamžitá nabídka.
Tady se ale celý mechanismus může obrátit proti nám. Co když právě největší pojišťovny získají nejlepší obranné technologie? Jejich klienti budou lépe chráněni, takže k nim přejdou další zákazníci. Vzroste jejich kapitál a budou schopny financovat ještě větší vojenské kapacity. Může vzniknout řetězec pojištění, obranná kapacita, větší bezpečnostní vliv, více klientů, větší kapitál a ještě větší obranná kapacita. Mechanismus, který měl snížit potřebu státu, by tak mohl vytvořit nový mocenský uzel. Podobné riziko vzniká i u společných monitorovacích systémů. Pokud jedna infrastruktura rozhoduje, kdo zaplatil, kdo je pojištěn, odkud přišel útok a kdo smí aktivovat obranné prostředky, vzniká velmi mocné řídicí centrum. Proto nestačí sledovat počet firem. Důležité je, zda jsou skutečně nezávislé a zda lze jejich služby nahradit.
Co tedy můžeme skutečně tvrdit? Určitě ne to, že problém veřejných statků je vyřešen. U rozsáhlé obrany nevíme, zda dobrovolné financování skutečně vytvoří dostatečnou kapacitu. Nevíme, zda se dlouhodobě podaří financovat modernizaci. A nevíme, zda pojišťovny a obranné firmy místo decentralizace nevytvoří novou koncentraci moci. Přesto podle mě není správné přeskočit z existence černého pasažéra rovnou k závěru, že musí existovat daň a stát. Veřejný statek mohou financovat lidé, firmy a instituce, jejichž vlastní užitek je dostatečně velký. Mohou používat podmíněné financování, pojištění, dlouhodobé fondy, nadace a kapitálové investice. S rostoucím bohatstvím může být náklad obrany vůči chráněnému majetku menší a u některých statků mohou být náklady ochrany dalšího člověka skoro nulové. Černý pasažér tedy nemusí zmizet. Možná ani není nutné, aby zmizel. Skutečná otázka zní, zda existuje dost lidí a institucí, pro které má veřejný statek takovou hodnotu, že jsou ochotni zaplatit jeho celkové náklady, i když část ostatních pojede zadarmo. Pokud ano, problém černého pasažéra může být podstatně menší, než se zdá. Pokud ne, máme naopak jeden z nejsilnějších mechanismů, který může společnost založenou na dobrovolnosti postupně tlačit směrem k povinnému financování a nakonec i ke státu.
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