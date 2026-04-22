Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.
Josef Šíma napsal silnou knihu proti centralizaci. V tom je její hodnota a v tom je také její omezení. Vidí velmi ostře, co může být na evropské integraci nebezpečné. Méně přesně ale vidí, co se stane ve chvíli, kdy Evropa přestane řešit hlavně byrokracii, harmonizaci a měnu a začne znovu řešit válku. Právě tady jeho argumentace naráží na dnešní realitu nejtvrději.
Šímův základní instinkt je srozumitelný. Čím větší centrum, tím větší moc. Čím větší moc, tím větší sklon k uniformitě, k potlačení konkurence institucí a k rozhodování o lidech z větší dálky. To je argument, který neztratil nic ze své síly. Jenže dnešní Evropa nestojí jen před otázkou, jak ubránit svobodu před vlastním centrem. Stojí i před otázkou, jak ubránit svobodu před vnější mocí, která ji chce rozdrtit silou.
A právě tady Šíma podle mne podcenil něco zásadního. Podcenil, že decentralizace může být výhodou v čase míru, soutěže a institucionalní plurality, ale v čase tvrdého geopolitického střetu může být zároveň slabinou. Může znamenat pomalost, roztříštěnost, neschopnost rychlé reakce a neschopnost nést společné náklady obrany. To není drobná technická námitka. To je problém samotného přežití.
Jeho kniha vznikala ve světě, který ještě pořád věřil, že dějiny evropských válek už byly uzavřeny a že hlavním nebezpečím je přebujelý stát a bruselská centralizace. Dnes už takový svět neexistuje. Ruská agrese proti Ukrajině připomněla Evropě něco velmi starého a velmi nepříjemného. Že moc není jen administrativní. Je také vojenská. A že slabost není jen ekonomická. Je také strategická.
To neznamená, že se Šíma mýlil ve všem. Naopak. Měl pravdu, když varoval před tím, že každá krize se může stát záminkou k novému růstu centra. To dnes vidíme úplně jasně. Jenže zároveň nepochopil, nebo spíš ještě nemohl plně domyslet, že některé společné evropské kroky nebudou vedeny jen ideologií centralizace, ale i obyčejným poznáním, že roztříštěná Evropa může být proti agresivnímu impériu příliš slabá.
V tom je dnešní paradox. To, co Šíma kritizuje jako nebezpečný přesun pravomocí nahoru, může být v některých situacích zároveň obrannou reakcí svobodnější části Evropy proti vnější despocii. To neznamená, že je každý takový krok správný. Znamená to ale, že dnešní evropskou integraci už nelze posuzovat jen starou optikou boje jednotlivce proti byrokracii. Dnes do té rovnice vstupuje i otázka bezpečnosti, zbrojní výroby, energetické odolnosti a schopnosti politického bloku obstát ve světě síly.
Šíma tedy správně viděl cenu centralizace, ale podcenil cenu necentralizace. To je podle mne nejtvrdší a zároveň nejspravedlivější závěr celé této recenze. Pokud by dnes Evropa zůstala jen souborem slabě koordinovaných států bez vůle ke společnému postupu, mohla by si uchovat část své institucionální rozmanitosti, ale zároveň by mohla ztratit schopnost ubránit prostor, v němž má svoboda vůbec šanci existovat.
To je důvod, proč jeho knihu nelze číst jako hotový návod pro současnost. Lze ji číst jako výborné varování před civilizační pýchou, technokratickou uniformitou a samospádem integrace. Nelze ji ale číst jako úplnou odpověď na dnešní Evropu. Dnešní Evropa totiž řeší dvojí hrozbu najednou. Vnitřní přerůstání moci a vnější agresi. Kdo vidí jen jednu z nich, vidí jen půlku reality.
A právě proto je Šíma pořád důležitý. Ne proto, že by jeho recept stačil. Ale proto, že připomíná něco, na co se i v době války nesmí zapomenout. Že obrana svobody nesmí skončit tím, že se kvůli jejímu zachování vybuduje tak těžké a vzdálené centrum, které začne samu svobodu dusit zevnitř. Skutečný problém dnešní Evropy tedy není vybrat si mezi centralizací a svobodou. Skutečný problém je najít takovou míru společného postupu, která Evropě umožní přežít, a přitom ji nepřetvoří v další sterilní politický stroj.
Kdo je Josef Šíma
Josef Šíma je český ekonom a vysokoškolský pedagog spojený především s rakouskou ekonomickou školou, ekonomií práva a kritikou státních zásahů. V minulosti působil jako rektor CEVRO Institutu a dnes je vedoucím katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha. Patří k nejvýraznějším českým představitelům libertariánského a klasicky liberálního myšlení.
