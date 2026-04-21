Josef Šíma a Evropa, část II. Fašismus, EU a hranice legitimní kritiky integrace
Nejvýbušnější část celé Šímovy knihy přichází ve chvíli, kdy začne rozebírat vztah mezi evropskou integrací a fašistickými či nacistickými plány na sjednocenou Evropu. Není to okrajová poznámka. Je to jeden z ústředních úderů jeho argumentace. Šíma připomíná, že ve 30. a 40. letech se v různých fašistických a nacistických kruzích objevovaly úvahy o jednotné Evropě, společném hospodářském prostoru, koordinaci dopravy, zemědělství, měnových poměrů i o odstraňování bariér mezi evropskými národy. V knize pak cituje řadu dobových výroků a dokumentů a ukazuje, že jazyk o evropské jednotě, solidaritě, společném osudu a překonání národních států skutečně nepatřil jen poválečným federalistům.
Tady je potřeba říct otevřeně dvě věci najednou. Za prvé, Šíma si to nevymyslel. Ten materiál v knize opravdu je a opírá se mimo jiné o edici Waltera Lipgense k dějinám evropské integrace a také o Johna Laughlanda, jehož kniha The Tainted Source skutečně zkoumá podobnosti mezi některými prvky evropské integrace a staršími autoritářskými představami o evropském uspořádání. Evropský parlament tuto Laughlandovu knihu charakterizuje právě jako dílo, které hledá podobnosti s fašistickými idejemi, zejména v geopolitice a nacistické hospodářské politice.
Za druhé, z toho ještě automaticky neplyne to, co by si mnozí odpůrci EU přáli slyšet. Tedy že Evropská unie je v nějakém podstatném smyslu pokračováním fašismu. Tady je podle mne hranice, za kterou už legitimní kritika přechází do zkratu. Podobnost některých nástrojů, slovníku nebo institucionálních nápadů ještě nedokazuje totožnost režimů ani totožnost jejich morální podstaty. Autoritářské režimy také pracovaly s pojmy sociální spravedlnost, pořádek, veřejný zájem nebo ochrana slabších. To ale samo o sobě neznamená, že každý, kdo dnes tyto pojmy používá, stojí na stejné ideové půdě.
Právě tady je Šíma nejsilnější i nejslabší zároveň. Je silný v tom, že rozbíjí pohodlný mýtus, podle něhož je evropská integrace od počátku jen čistý projekt míru, racionality a demokracie. Není. Její dějiny jsou mnohem špinavější, rozpornější a ideově zamotanější. Už jen to, že o jednotné Evropě mluvili i lidé zjevně nedemokratičtí a kolektivističtí, je důležitá připomínka. Šíma tím správně varuje před dětinsky naivním pohledem na dějiny evropské integrace.
Slabý je ale ve chvíli, kdy z této historické nepříjemnosti dělá skoro obžalobu samotné myšlenky integrace. Tady už přestává analyzovat a začíná útočit. Je rozdíl mezi tvrzením, že některé integrační motivy mají i autoritářské precedenty, a tvrzením, že integrační projekt jako takový je proto podezřelý ve svém jádru. To druhé už je logicky slabší. Podobný typ argumentu by šel zneužít skoro na cokoli.
Čtenář by si proto měl z této části knihy odnést přesně vymezené poučení. Šíma má pravdu, když říká, že evropská integrace nemá být chráněna před tvrdou historickou kritikou. Nemá. Není to svaté zjevení. Je to politický projekt a jako každý politický projekt musí snést i velmi nepříjemné otázky. Nemá ale pravdu pokaždé, když naznačuje hlubší obsahovou spřízněnost mezi EU a fašistickými modely jen proto, že někde existuje podobnost ve slovníku, měnových plánech nebo v představě většího evropského prostoru.
Právě zde leží hranice legitimní kritiky integrace. Je naprosto legitimní ukazovat, že centralizace, harmonizace a oslabování národních kompetencí nejsou automaticky demokratické ani nevinné. Je legitimní připomínat, že technokratický jazyk může zakrývat mocenské ambice. Není ale poctivé zacházet s historickými paralelami tak volně, až začnou nahrazovat důkaz.
Tahle část Šímovy knihy je proto cenná hlavně jako studená sprcha. Nutí čtenáře opustit pohádku o bezvadném rodokmenu evropské integrace. Zároveň ale ukazuje i autorovu slabinu. Když chce zasáhnout příliš tvrdě, občas obětuje přesnost.
V příští části se dostanu k tomu, co považuji za nejdůležitější spor celé knihy se současností: k otázce, co Josef Šíma podcenil ve světě, kde Evropa už neřeší jen byrokracii a měnu, ale znovu i válku, obranu a vlastní přežití.
Zdroje a odkazy
Josef Šíma, Sjednocování Evropy
https://libinst.cz/sjednocovani-evropy/
Walter Lipgens (ed.), Documents on the History of European Integration
https://books.google.com/books/about/Documents_on_the_History_of_European_Int.html?id=7j39wAEACAAJ
