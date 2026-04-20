Josef Šíma a Evropa, část I. Proč je jeho kritika centralizace stále aktuální
Josef Šíma ve své knize Sjednocování Evropy: O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic, vydané v roce 2002, předložil ostrou kritiku evropské integrace jako projektu politické centralizace. Nepsal o Evropě jako o prostoru svobodné spolupráce, ale jako o prostoru, v němž se pod vznešenými hesly o jednotě, solidaritě a společném zájmu stále znovu rozšiřuje moc politického centra. Už tehdy tvrdil, že Evropa se z kulturního a civilizačního pojmu mění v politický projekt. A právě v tom je ta kniha i dnes mimořádně živá.
Na Šímově knize je cenné hlavně to, že nejde po povrchu. Nezajímá ho, jak hezky zní oficiální evropská rétorika, ale co se za ní skutečně skrývá. Když mluví o integraci, neptá se, jaké má logo, vlajku nebo slogan. Ptá se, kdo bude rozhodovat, kdo ponese náklady, kdo získá moc a kdo se jí bude muset podřídit. To je přesně ten typ otázky, který dnes zoufale chybí. Evropská debata se totiž často vede tak, jako by každé další přesunutí pravomocí nahoru bylo samo o sobě důkazem pokroku. Šíma naproti tomu připomíná, že evropská síla historicky nevyrůstala z jednotného řízení, ale z rozmanitosti, soutěže jurisdikcí, místní autonomie a z toho, že žádná moc neměla vše pevně v rukou.
Jeho hlavní argument je jednoduchý a silný. Evropa byla úspěšná právě proto, že nebyla jednolitá. Byla rozdělená, konkurenční, mnohovrstevnatá a tím pádem i tvořivá. Různé země, města, právní systémy a instituce mezi sebou soupeřily. Tam, kde nefungoval jeden model, mohl uspět jiný. Tam, kde jedna moc dusila svobodu, bylo možné odejít jinam. Šíma z toho vyvozuje, že centralizace není přirozeným vyvrcholením evropských dějin, ale naopak útokem na jednu z jejich nejplodnějších vlastností. A právě tady jeho text nestárne.
Dnešní Evropa totiž dělá přesně to, před čím varoval. Znovu a znovu slyšíme, že nové problémy už nelze řešit na úrovni států a že je nutné přesouvat rozhodování výš. Jednou kvůli měně, podruhé kvůli migraci, potřetí kvůli energiím, počtvrté kvůli klimatu, popáté kvůli bezpečnosti. Vždy se najde nový důvod, proč má centrum vyrůst. Vždy se to prodává jako nutnost. Vždy se tvrdí, že bez další integrace hrozí chaos. Ten mechanismus je pořád stejný. Jen kulisy se mění.
Právě proto dnes Šíma působí aktuálněji než v době, kdy svou knihu psal. Evropská unie už dávno není jen tržní nebo administrativní projekt. Stává se stále otevřeněji projektem bezpečnostním, fiskálním a průmyslovým. Evropská komise po roce 2025 rozjela plán Readiness 2030 a otevřeně mluví o silnější koordinaci obranných investic a výrobních kapacit. Evropská rada současně navázala na rozhodnutí z prosince 2025 o podpoře Ukrajině ve výši 90 miliard eur pro roky 2026 a 2027. To všechno nejsou okrajové kroky. To je další posun k Evropě, která chce jednat jako mocenský blok, ne jen jako společný trh.
Tady ale začíná i to nejzajímavější napětí. Šíma měl pravdu v tom, že centralizace má vlastní logiku a že se živí krizemi. Jenže dnešní Evropa už nežije ve světě pohodlných iluzí devadesátých let. Žije ve světě ruské agrese, zbrojení, rozbitých energetických vazeb a rostoucího tlaku velmocí. To znamená, že část centralizačních tendencí nevzniká jen z byrokratického apetitu, ale také z reálného strachu a z potřeby společné obrany. A právě tady je třeba být poctivý. Šímova kritika centralizace je mimořádně užitečná jako varování, ale sama o sobě ještě nedává odpověď na otázku, jak má vypadat svobodná Evropa ve světě, kde proti ní stojí ozbrojené impérium. Podpora Ukrajiny a tlak na evropskou obrannou připravenost to ukazují velmi tvrdě.
Přesto zůstává jeho kniha cenná. Nutí totiž čtenáře přemýšlet o něčem, co se dnes často bere jako samozřejmost. Totiž že větší celek musí být automaticky lepší, rozumnější a odolnější než celek menší. To vůbec není jisté. Větší celek může být také pomalejší, odtrženější od reality, méně kontrolovatelný a ochotnější dělat velké chyby ve velkém měřítku. Šíma správně připomíná, že centralizace neznamená jen koordinaci. Znamená také koncentraci omylů. A to je ve světě, který je znovu tvrdý, nebezpečnější než kdy dřív.
Velmi přesná je i jeho nedůvěra k představě, že evropské elity jednají čistě technokraticky a neutrálně. Nejednají. Mají vlastní kariéry, vlastní ideologii, vlastní institucionální zájem na tom, aby evropský projekt dál rostl. Šíma už tehdy psal o Evropě jako o hře politiků, která se sama akceleruje a žije vlastním životem. To není přehnané. Kdo dnes sleduje bruselský jazyk, musí vidět, jak snadno se z každé nové krize stává argument pro další kompetence, nové fondy, nové rámce a nové mechanismy. Evropská politika se tak stále méně omezuje na odstraňování bariér a stále více se mění v aktivní přetváření společnosti shora.
Za zvlášť důležité považuji, že Šíma neútočí jen na konkrétní opatření, ale na samotný způsob myšlení. Na víru, že společnost je něco, co lze zkonstruovat, harmonizovat a řídit jako jeden celek. V tomhle není jeho kniha jen textem o Evropě. Je to text o civilizační pýše. O přesvědčení, že složitý řád vzniklý spontánně je něco podezřelého, zatímco řád nadiktovaný shora je něco vyššího a pokrokovějšího. Přesně proti tomu se Šíma staví. A přesně proto stojí za to ho číst i dnes.
Dnešní Evropská unie sama zároveň dokazuje, že se jeho podezření netýkalo jen dobového strašáku. Evropská centrální banka popisuje vstup Bulharska do eurozóny k 1. lednu 2026 jako historický milník a posílení integrace eurozóny. Jinými slovy, euro zůstává nejen měnou, ale i politickým nástrojem hlubšího propojení. To je přesně terén, na němž Šímova kritika znovu ožívá.
Když tu knihu čtu dnes, neberu ji jako definitivní návod. Beru ji jako důležité varování. Varování před tím, že Evropa může ve jménu své jednoty začít ničit právě ty vlastnosti, které ji kdysi udělaly silnou. Tedy svobodu, rozmanitost, soutěž institucí a schopnost žít bez jednoho všeobjímajícího centra. A to je myšlenka, která v dnešní Evropě rozhodně nezestárla.
V příští části se podívám na nejslabší a zároveň nejvýbušnější místo celé knihy: na Šímovo spojování evropské integrace s fašistickými a nacistickými představami o sjednocené Evropě a na hranice legitimní historické kritiky Evropské unie.
Zdroje a odkazy
Josef Šíma, Sjednocování Evropy
https://libinst.cz/sjednocovani-evropy/
Liberální institut, e-knihy
https://libinst.cz/eknihy/
|Další články autora
- Počet článků 56
- Celková karma 10,43
- Průměrná čtenost 526x