Je ubývání lidí ve společnosti problém?
Otázka tedy nezní pouze tak, zda je problém, že se rodí méně dětí a že společnost stárne. Otázka zní přesněji. Je problémem samotné ubývání lidí, nebo je problémem hlavně systém, který si zvykl, že každá další generace zaplatí sliby té předchozí?
Na první pohled se zdá odpověď jednoduchá. Méně lidí znamená méně pracovníků. Méně pracovníků znamená méně peněz na důchody, zdravotnictví a sociální systém. To je pravda, ale jen částečná. Je to pravda hlavně z pohledu státu, který postavil velkou část svých slibů na průběžném přerozdělování.
Rakouská ekonomie začíná jinde. Ne u státu, ne u tabulek ministerstva, ne u představ politiků, ale u jednajícího člověka. Člověk jedná, protože chce zlepšit svůj stav. Má cíle a k jejich dosažení používá prostředky, které jsou vzácné. Směňuje, pracuje, šetří, podniká, pomáhá druhým, investuje a rozhoduje se podle toho, co považuje za důležité.
Z tohoto pohledu není člověk jen daňový poplatník. Není jen pracovní síla. Není jen položka v důchodové statistice. Je to jednající bytost, která má své potřeby, schopnosti, majetek, vztahy, odpovědnost a plány.
Trh není kouzelný stroj. Je to síť dobrovolných směn mezi lidmi. Když se mění počet lidí, věková struktura společnosti nebo dostupnost práce, trh se tomu přizpůsobuje. Mění se mzdy, ceny, poptávka, nabídka, podnikatelské příležitosti, technologie a způsoby výroby. Někde něco zaniká, jinde vzniká něco nového.
Stát funguje jinak. Průběžný důchodový systém nestojí na tom, že si každý člověk vytvořil vlastní kapitál, ze kterého později žije. Stojí na tom, že současní pracující platí současné důchodce. Takový systém potřebuje dostatek plátců. Jakmile se poměr mezi plátci a příjemci začne zhoršovat, stát má problém. A tento problém se nedá vyřešit řečmi o solidaritě.
V příštích dvaceti letech bude tento tlak narůstat. Bude více starších lidí, více lidí bude potřebovat zdravotní a dlouhodobou péči a méně lidí v produktivním věku ponese větší část břemene. Zdravotnictví bude čelit rostoucí poptávce. Důchodový systém bude potřebovat stále více peněz. Politici budou muset vysvětlovat, proč sliby, které roky rozdávali, začínají být stále dražší.
Jenže politici mají své vlastní pobídky. Politik, který řekne lidem nepříjemnou pravdu, riskuje, že prohraje volby. Politik, který slíbí, že stát všechno vyřeší, má šanci uspět. Proto se dá očekávat, že velká část politiků nebude lidem říkat, že systém má vadnou konstrukci. Budou raději hledat nové zdroje.
Budou mluvit o vyšším zdanění bohatých. O vyšším zdanění firem. O zdanění majetku. O zdanění robotů. O mimořádných daních. O boji proti spekulantům. O férovém příspěvku těch úspěšnějších. O tom, že nikdo nesmí zůstat stranou. Vždy se najde nějaká skupina, která bude označena za tu, která má zaplatit účet.
Taková politika bude krátkodobě populární. Lidem se nabídne jednoduchý příběh. Problém prý není v systému, ale v tom, že někdo má příliš mnoho. Jenže dlouhodobě tím stát trestá právě ty, kteří mohou vytvářet nové zdroje prosperity. Podnikatele, investory, pracovníky s vyšší produktivitou, vlastníky kapitálu, lidi schopné riskovat a tvořit.
Z rakouského pohledu je to nebezpečné, protože bohatství nevzniká tím, že se přerozdělí. Bohatství vzniká tím, že lidé jednají, objevují příležitosti, šetří, investují, směňují a vytvářejí hodnoty, které druzí dobrovolně chtějí. Když stát začne tento proces dusit, může sice dočasně získat další peníze, ale zároveň poškozuje mechanismus, který tyto peníze vytváří.
Je také třeba říct otevřeně, že i stát může zkrachovat. Nemusí to vypadat tak, že jednoho dne zmizí úřady a přestanou existovat zákony. Stát může zkrachovat mnohem nenápadněji. Zůstane stát, zůstanou formuláře, zůstanou daně, zůstanou úřady, ale jeho sliby začnou ztrácet hodnotu. Důchody budou reálně slabší. Zdravotnictví bude méně dostupné. Čekací lhůty se prodlouží. Pravidla se budou měnit za pochodu. Lidé zjistí, že slib státu není majetek, ale politický příslib závislý na budoucích plátcích.
V takové situaci hrozí vážné společenské napětí. Mladší lidé mohou mít pocit, že platí systém, ze kterého sami jednou nic podobného nedostanou. Starší lidé mohou mít pocit, že byli podvedeni, protože celý život platili a stát mění pravidla. Pracující mohou ztrácet motivaci. Podnikatelé mohou přesouvat činnost jinam nebo do šedé zóny. Majetek se může stát terčem politického útoku.
Přitom samotné ubývání lidí nemusí znamenat konec prosperity. Méně lidí může znamenat také více kapitálu na člověka, větší tlak na produktivitu, vyšší cenu některých druhů lidské práce a rychlejší zavádění technologií. Robotizace a umělá inteligence mohou nahradit část práce, která bude kvůli demografii vzácnější. Lidská práce nezmizí, ale změní se její struktura. Větší hodnotu může mít péče, důvěra, řemeslo, osobní služba, odpovědnost a schopnost pracovat s technologií.
Trh se v takové situaci neptá, jak zachovat starý model za každou cenu. Ptá se, co lidé chtějí a jak to lze vyrobit levněji, lépe nebo jinak. Stát se naproti tomu často ptá, koho ještě zdanit, aby mohl udržet sliby, které už jednou rozdal.
Právě tady se může objevit politická změna. Pokud bude tlak přerozdělovacího systému příliš velký, může ve společnosti vyrůst poptávka po stranách, které nebudou slibovat další dávky a další ochranu před realitou, ale naopak odstranění překážek, které lidem brání převzít odpovědnost za vlastní život.
Takové strany by musely říct něco velmi nepopulárního, ale pravdivého. Stát není rodič. Stát není zdroj bohatství. Stát jen přerozděluje to, co předtím někdo vytvořil. Pokud chceme zvládnout stárnutí společnosti bez velkých otřesů, musíme lidem nechat více prostoru, více majetku, více odpovědnosti a méně překážek.
To neznamená, že přechod může být skokový. Lidé byli do dnešního systému nuceně zapojeni desítky let. Mnozí se podle něj zařídili. Proto by přechod ke svobodnější společnosti musel být postupný. Nejdříve otevřít prostor pro práci, podnikání, úspory, pojištění, rodinné a komunitní formy pomoci. Teprve potom lze snižovat závislost na státu. Lidem nelze nejdříve sebrat berle a až potom jim dovolit chodit. Správný postup je opačný. Nejdříve odstranit překážky, aby mohli znovu stát na vlastních nohách.
Pesimistický scénář je bohužel velmi pravděpodobný. Politici budou dělat to, co dělali doposud. Budou slibovat, oddalovat problémy, zvyšovat daně, hledat viníky, zadlužovat stát a nabízet kolektivistická řešení. Budou tvrdit, že bez silnějšího státu se společnost rozpadne atd. Ve skutečnosti ale mohou dusit právě ty síly, které by společnosti umožnily se přizpůsobit.
V tomto scénáři bude demografická krize využita jako záminka k dalšímu růstu státní moci. Více kontroly, více povinných odvodů, více regulací, více útoků na vlastnictví. Výsledkem nemusí být bezpečnější společnost, ale společnost méně svobodná, méně tvořivá a více závislá na politických rozhodnutích.
Optimistický scénář je náročnější, ale není nemožný. Lidé mohou postupně pochopit, že problém není v tom, že se rodí méně dětí, ale v tom, že jsme vytvořili systém, který s budoucími dětmi počítal jako s budoucími plátci. Mohou začít více dbát na vlastní majetek, úspory, rodinu, pojištění, podnikání, vzdělání a místní spolupráci. Mohou začít podporovat politické síly, které nebudou slibovat další přerozdělování, ale ochranu vlastnictví a odstranění institucionálních překážek trhu.
V takovém scénáři by demografická krize nemusela být začátkem úpadku. Mohla by být bolestivým probuzením. Společnost by si mohla znovu uvědomit, že prosperita nevzniká z úředního slibu, ale z jednání lidí, z vlastnictví, dobrovolné směny, odpovědnosti a svobody.
Ubývání lidí tedy problém je. Ale není to problém stejného druhu pro všechny systémy. Pro svobodnou společnost je to výzva k přizpůsobení. Pro přerozdělovací stát je to hrozba, protože odhaluje jeho závislost na budoucích plátcích.
Největší problém není, že bude méně lidí. Největší problém je, že jsme si zvykli žít tak, jako by budoucí lidé už dnes byli naším majetkem.
František Kšír
Když se z udavače stane morální hrdina
Reakce na článek Petra Borovce, Proč jsou „udavači“ důležití pro fungující společnost a trh. Protože pan Borovec nedovoluje diskuzi pod svými články, nezbývá než reagovat samostatným textem.
František Kšír
Anarchokapitalismus, ne jako plán na zítřek, ale jako kompas pro dnešek
Ideologie anarchokapitalismus může být užitečný myšlenkový kompas, který člověku pomáhá rozpoznat donucení, falešnou solidaritu i špatné vládní návrhy dřív, než za ně draze zaplatí celá společnost.
František Kšír
Proč číst Rambouska a obstojí myšlenkově jeho Všežravý stát v současném světě?
Stát není všežravý proto, že by v něm seděli samí zlí lidé. Je všežravý proto, že mu tak velí jeho vnitřní pobídky. A právě proto má smysl číst Václava Rambouska i dnes.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část III. Mezi svobodou a přežitím.
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve třetí části ukazuji, co autor podcenil ve světě, kde se Evropa znovu musí zabývat válkou, obranou a vlastním přežitím.
František Kšír
Josef Šíma a Evropa, část II. Fašismus, EU a hranice legitimní kritiky integrace
Tato recenze knihy Josefa Šímy je rozdělena do tří navazujících článků. Ve druhé části se zaměřuji na to, kde je jeho historická kritika Evropské unie podnětná a kde už sklouzává k příliš odvážným paralelám.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Novoměstská galerie otevřela výstavu soch Ludmily Seefried-Matějkové
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela výstavu Dva póly života s...
Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky
Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma...
Na co odkazuje slovo „cola“ v názvu slavného nápoje? Černý fenomén slaví výročí
Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě nápoj, který se stal jedním...
Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky
Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do...
Prodej RD v insolvenčním řízení, ul. B. Němcové Sušice
Boženy Němcové, Sušice - Sušice II, okres Klatovy
4 000 000 Kč
- Počet článků 63
- Celková karma 9,97
- Průměrná čtenost 482x